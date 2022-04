Qumulo startet “Cloud-Now” Programm: ein Petabyte kostenloser Speicherplatz für Kunden, die auf die Cloud setzen

Mit “Cloud Now” erweitert Qumulo die Freiheit und Flexibilität seiner Kunden

Kunden können jetzt ihre Daten in die Cloud verlagern und erhalten ein Petabyte kostenlosen Datenspeicher in der Cloud ihrer Wahl

München, Deutschland, 25. April 2022: Qumulo, der Marktführer für skalierbares Datenmanagement, stellt heute “Cloud Now” vor. Cloud Now ist ein neues Programm, das Kunden die Möglichkeit bietet, bis zu einem Petabyte (PB) an Multi-Cloud-Dateispeicher kostenlos* zu erstellen und zu testen. Als einzige Multi-Cloud-Dateidatenplattform, die in der Lage ist, massive Daten-Workloads mit radikaler Einfachheit auszuführen, hat Qumulo das “Cloud Now”-Programm entwickelt, um Barrieren für die Speicherung unstrukturierter Daten in der Cloud zu beseitigen und gleichzeitig die Zeit bis zur Bereitstellung zu verkürzen. Kunden können jetzt ein skalierfähiges Proof of Concept (PoC) erstellen – ganz ohne Qumulo-Lizenzkosten, ohne Kosten für die zugrundeliegende Cloud-Storage-Infrastruktur und mit einer “White-Glove”-Bereitstellungserfahrung.

Entscheidungsträger in Unternehmen und Cloud-Architekten, die mit ihnen zusammenarbeiten, setzen bereits auf die Cloud, um schnell zu skalieren. Die jüngsten makroökonomischen Herausforderungen (Verzögerungen in der Lieferkette, Arbeitskräftemangel) haben die Einführung der Cloud zudem beschleunigt. Jüngsten unabhängigen Analystenberichten zufolge werden die jährlichen Cloud-Ausgaben von Unternehmen bis 2025 um 20,7 % steigen. Mehr als 40 % der befragten Unternehmen verlagern Arbeitslasten in die Cloud, um die Folgen von Unterbrechungen in der Lieferkette zu mildern.

“Moderne Unternehmen müssen ihre Daten verwalten und ihr Geschäft weiterentwickeln. Wir glauben, dass jedes Unternehmen von den Vorteilen der Cloud profitieren sollte. Deshalb bieten wir unseren Kunden an, kostenlos Proof-of-Concept-Umgebungen in der Cloud ihrer Wahl zu erstellen”, so Bill Richter, CEO, Qumulo. “Das Cloud Now-Programm beseitigt die Bedenken hinsichtlich Kosten und Infrastruktur Lock-in: etwas, was traditionelle, ältere Anbieter einfach nicht leisten können.”

Als einziger Multi-Cloud-Anbieter, der AWS-, GCP- und Azure-Infrastrukturen in großem Umfang nutzt, bietet Qumulo seinen Kunden die Möglichkeit, große Mengen unstrukturierter Daten zu verwalten – ganz unabhängig davon, in welcher Cloud sie sich befinden. Unmittelbare Freiheit und Flexibilität sind die direkten Vorteile.

Kunden setzen Qumulo POCs häufig in Produktions-Workloads um und verfügen mit Cloud Now nun über eine kostenlose Cloud-Storage-Umgebung, in der sie reale Produktions-Workloads ohne Bedenken ausführen können.

Als softwaredefinierte Multi-Cloud-Lösung für unstrukturierte Daten läuft Qumulo in Rechenzentren, privaten Clouds sowie den drei großen öffentlichen Clouds. Durch den Einsatz des Qumulo Single Software Stacks On-Prem und in der öffentlichen Cloud wird die Komplexität reduziert und eine einheitliche Verwaltung ermöglicht, unabhängig davon, wo sich die Daten des Kunden befinden. Qumulo bietet außerdem seinen preisgekrönten Kundensupport durchgängig für alle Implementierungen.

Cloud Now:

Bietet die Qumulo Cloud Q-Lizenzierung und die zugrunde liegende Speicherinfrastruktur kostenlos in unterstützten Clouds wie Amazon AWS, Microsoft Azure sowie der Google Cloud Plattform

Gibt Kunden die Gewissheit, Lösungen in jeder unterstützten Cloud in Produktion erstellen zu können, bevor sie Services kaufen

Ermöglicht es Kunden, Projekte JETZT mit sofort verfügbaren Cloud-Services zu implementieren und damit große Verzögerungen in der Lieferkette für Infrastrukturhardware zu vermeiden

Bietet Unterstützung bei der Bereitstellung von Kunden-Workloads für eine “White Glove”-Bereitstellungserfahrung

Bietet Kunden die Möglichkeit, ihre Cloud-Strategie zu testen und sofortigen Nutzen daraus zu ziehen – inklusive preisgekröntem Qumulo-Support während der gesamten Laufzeit des Programms.

Sind Sie bereit, den Qumulo-Unterschied selbst zu erleben? Testen Sie Cloud Now kostenlos und erfahren Sie, weshalb globale Unternehmen auf Qumulo als führenden Anbieter für skalierbares Datenmanagement vertrauen.

*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

About Qumulo, Inc.

Qumulo is the breakthrough leader in simplifying data management in its native file form at a massive scale across hybrid-cloud environments. Its high-performance file data platform is designed to store, manage and create workflows and applications with data in its native file form at massive scale on prem and in the public cloud. Qumulo is trusted by Fortune 500 companies, major film and animation studios, and some of the largest research facilities in the world to easily manage the full data lifecycle from ingestion, transformation, publishing and archiving with cost-effective capacity, dynamic scalability, automatic encryption, real-time visibility and an advanced API that enables customers to easily integrate Qumulo into their ecosystem and workflows. www.qumulo.com

Kontakt

Qumulo

Stacey Burbach

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

+1 855 577 7544

lia@pr-emea.net

https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.