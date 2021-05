Qumulo stellt mit Studio Q auf AWS eine Post Production Plattform in der Cloud vor

Qumulo Studio Q ermöglicht es Kreativ-Teams, die Adobe Creative Cloud nutzen, ortsunabhängig zu arbeiten, um Media Content schneller als je zuvor zu erstellen, zu bearbeiten und zu monetarisieren

München, Deutschland, 25. Mai 2021 – Qumulo ist ein wegweisender Marktführer bei der Vereinfachung des Managements von File Data in seiner nativen Form auf Massive-Scale Niveau in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Die hochleistungsfähige Dateidatenplattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrer nativen Dateiform zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises sowie in der Public Cloud. Qumulo kündigt heute sein neues Studio Q Quick Start-Angebot an, eine umfassende Post Production Plattform, die es Kreativ-Teams ermöglicht, den kollaborativen, editorischen Produktions-Prozess in der Cloud zu replizieren. Mit einer einfachen CloudFormation-Bereitstellung können Studios, Rundfunkanstalten sowie Videoproduktions-Teams in Unternehmen jetzt Adobe®, Premiere® Pro und Adobe After Effects® auf AWS ausführen und so Workflows zur Content Creation ermöglichen, die mit anderen File Systems bisher suboptimal oder unmöglich waren.

Qumulo® Studio Q kombiniert die Leistungsfähigkeit der Qumulo File Data Platform mit der Teradici CAP PCoIP®-Technologie, um einen einzigartigen virtuellen Desktop pro Editor zu ermöglichen. Dieser virtuelle Desktop gewährleistet eine einfache und unkomplizierte Zusammenarbeit ebenso wie eine vielfältige und dabei verlustfreie User Experience – vollkommen beeinträchtigungsfrei über Shared Media Assets hinweg. Mit dem Studio Q Quick Start sind Unternehmen in der Lage, mit leistungsstarken Mezzanine Editorial Workflows unmittelbar ein komplettes Studio in der Cloud für kollaborative, dezentrale Editorial Teams bereitzustellen.

“Qumulo auf AWS bietet uns die erforderlichen Leistungssteigerungen gegenüber Object Stores und die Möglichkeit, hochaktive File Data in beliebigem Umfang in der Cloud zu nutzen”, sagt Graham Peddie, COO, Cinesite. “Qumulo mit seinen Capacity-basierten Verbrauchsoptionen ermöglicht es unseren Line of Business- und IT-Teams, gemeinsam an unseren digitalen Projekten zu arbeiten, ohne dabei Kompromisse machen zu müssen, wie wir unsere unstrukturierten Daten letztlich verwalten oder die Kosten kontrollieren.”

Da Produktions-Studios, Corporate Video Editors sowie Broadcaster ihre kreativen Workflows in Remote Environments verlagern, beschleunigt Studio Q den Übergang in die Cloud durch radikale Vereinfachung. Kunden können jetzt den Studio Q Quick Start nutzen, um vorkonfigurierte Amazon EC2-Instanzen auszuwählen und die gesamte Studio Q-Umgebung in AWS unmittelbar hochzufahren, was Hunderte an manuellen Schritten auf einige wenige reduziert und es Video Editors und Künstlern ermöglicht, sofort durchzustarten. Teradici CAS bietet die Flexibilität, ortsunabhängig zu arbeiten, und ermöglicht einen einfachen, sicheren Zugriff auf Studio Q bei gleichzeitig erstklassiger User Experience.

“Die wachsenden Anforderungen an die Videoproduktion, gepaart mit dem heutigen Fokus auf Remote Work, haben kreative Teams in der Medien- und Unterhaltungsindustrie mit mehr Data Challenges konfrontiert, als sie sich jemals überhaupt vorstellen konnten”, so Ben Gitenstein, Vice President of Product, Qumulo. “Studio Q ist eine Cloud-Lösung, die es globalen Teams ermöglicht, Adobe Premiere Pro auf AWS mit der Performance einer On-Premises-Workstation auszuführen.”

Um einen einfachen Weg in die Cloud zu bieten, sind zwei Plattform-Service-Optionen über die AWS Quick Start Landing Page verfügbar. Kunden können sich für das Self-Service Modell von Studio Q über ihr eigenes AWS-Konto entscheiden oder aber einem geführten Verkaufsprozess folgen, um Editorial Workstations zu testen. Die Test- und Entwicklungsroute unterstützt Kunden bei der Umstellung, indem aktuelle Arbeitsplätze in die Cloud verschoben werden. Kunden, die sich für eine geführte Verkaufserfahrung entscheiden, um ihren spezifischen Anwendungsfall zu testen, haben möglicherweise Anspruch auf AWS Credits im Rahmen der Tests.

Erfahren Sie mehr: Studio Q vereinfacht und verbessert Remote Working im Kontext von Kreativität und Produktivität.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist ein wegweisender Marktführer bei der Vereinfachung des Managements von File Data in seiner nativen Form auf Massive-Scale Niveau in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Die hochleistungsfähige Dateidatenplattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrer nativen Dateiform zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises sowie in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Full Data Lifecycle mit grösster Einfachheit zu managen (Aufnahme, Umwandlung, Veröffentlichung, kostengünstige Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Transparenz). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. qumulo.com.

Qumulo und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hier genannten Marken und Namen können Marken anderer Unternehmen sein. Copyright © 2021. Alle Rechte vorbehalten.

