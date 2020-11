Qumulo und HPE kooperieren zur Sicherstellung von Einfachheit und Performance für unstrukturierte Daten-Umgebungen

Qumulo und Hewlett Packard Enterprise kooperieren zur Sicherstellung von Einfachheit und Performance für unstrukturierte Daten-Umgebungen

Neue All-NVMe Flash-Plattform steigert die Performance, unterstützt Daten-intensive Anwendungen und vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten in großem Maßstab

München, Deutschland, 17. November 2020 – Qumulo, die führende Cloudplattform für Dateidaten, die Unternehmen bei der einfachen Speicherung und Verwaltung ihrer Dateidaten in großem Maßstab und mit konkurrenzloser Freiheit, Kontrolle und Echtzeit-Transparenz unterstützt, kündigt zusammen mit Hewlett Packard Enterprise (HPE) eine neue Lösung für Dateidaten an. Die neue All-NVMe Flash-Lösung basiert auf HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus-Servern und wird von der Qumulo®-Dateidatenplattform betrieben. Sie ist für Anwendungsfälle mit hohem Durchsatz und geringer Latenz bei unstrukturierten Dateidaten optimiert. Das All-NVMe-Design ermöglicht es Unternehmen, datenintensive Anwendungen ohne Geschwindigkeits- oder Kapazitätsbeschränkungen auszuführen, so dass sie schneller als je zuvor innovativ arbeiten können.

Mit dieser Ankündigung erweitert HPE sein Qumulo-basiertes Portfolio an marktführenden hybriden Speicherlösungen für Scale-Out-Umgebungen. Diese Lösungen haben sich in Unternehmen bewährt und sind hoch skalierbar. Sie können innerhalb von Minuten implementiert werden und skalieren mit dem Datenwachstum. Neue Nodes, die dem Cluster hinzugefügt werden, werden automatisch berücksichtigt, so dass das Scale-Out-Erlebnis nahtlos ist. Mit der HPE-Qumulo-Lösung ist Capsilon (jetzt Teil von Ellie Mae) beispielsweise in der Lage, ein extrem hohes Volumen von Dateien – 30 Milliarden und mehr – im Zusammenhang mit Kreditanträgen bei Hypotheken viel effizienter als bisher zu verarbeiten.

Die neue All-NVMe Flash-Lösung hebt die Führungsposition von Qumulo und HPE bei unstrukturierten Daten auf das nächste Level.

Performance: Designed auf eine Multi-Stream-Lese-Leistung von über 17 GB/s und mit dem auf maschinellem Lernen basierenden prädiktiven Caching versehen, können Benutzer mehr als 1 PB an Daten pro Tag analysieren sowie verwertbare Erkenntnisse in Echtzeit und im Maßstab extrahieren.

Always-On Security: HPE iLO5 Silicon Root of Trust und Qumulo-Software-basierte 256-Bit-AES-Verschlüsselung schützt Systeme und Daten vor Bedrohungen und böswilligen Aktivitäten. Keine separaten Lizenzen zu verwalten. Standardmäßig eingeschaltet.

Intelligence: Die Lösung integriert die branchenweit fortschrittlichste künstliche Intelligenz für Infrastruktur, die auf HPE InfoSight basiert. Sie lernt von Millionen Sensoren aus über 100.000 Systemen weltweit, um globale Intelligenz und Erkenntnisse für die Infrastruktur zu gewinnen. Die Lösung bietet darüber hinaus Real-Time Visibility und Überwachung der Daten. Qumulos Dateidatenplattform umfasst Real-Time Analytics, die signifikante Einblicke in die Daten sowie in die Performance des Systems bieten.

“HPE und Qumulo bieten unseren Forschern die Möglichkeit, ihre Breakthroughs in einer hoch skalierbaren, kollaborativen und sicheren Umgebung schnell zu entwickeln”, so Vince Calhoun, Distinguished University Professor of Psychology und Direktor des Center for Translational Research in Neuroimaging and Data Science (TReNDS), einer von insgesamt drei Institutionen (Georgia State University, Georgia Institute of Technology, Emory University) unterstützten Leistung, die sich auf die verbesserte Nutzung komplexer Brain-Imaging Data konzentriert. Calhoun fügt hinzu: “Die Real-Time Visibility unserer Daten zusammen mit reibungslosen, agilen Upgrades gewährleistet die gleichbleibend hohe Performance, auf die unsere Forscher angewiesen sind. Wir sind von der Einführung der neuen Lösung sehr begeistert und freuen uns darauf, die Innovationen dieser Partnerschaft zu unserem Forschungsvorteil zu nutzen”.

Verfügbarkeit

Die Lösung wird als As-a-Service angeboten, wobei HPE GreenLake die nötige Flexibilität beisteuert, um die Kapazität in einem As-a-Service-Modell an die sich ändernden Bedürfnisse anzupassen. Bezahlt wird nur für die Kapazität, die über eine Reserve hinaus genutzt wird, und kann nach Bedarf skaliert warden. HPE GreenLake bringt Cloud-Erfahrung, vereinfacht den Betrieb und garantiert finanzielle Flexibilität, sodass Kapital für Innovationen freigesetzt werden kann.

Der HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus mit All-NVMe, der auf der Qumulo-Software für die Dateidatenplattform basiert, ist ab sofort bestellbar und wird im Dezember 2020 ausgeliefert.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist die führende Dateidatenplattform für Multi-Cloud-Umgebungen, die für Dateidaten in großem Maßstab unübertroffene Freiheit, Kontrolle und Echtzeit-Transparenz bietet. Fortune-500-Unternehmen, bekannte Filmstudios und die größten Forschungseinrichtungen der Welt vertrauen darauf, dass Qumulo sie bei der Innovation ihrer unternehmenskritischen digitalen Dateien unterstützt. Qumulo macht die Dateidatenverwaltung zum Kinderspiel. Das Unternehmen entwickelt kontinuierliche neue Funktionen und bietet so eine einzige Lösung für alle Workloads an. Außerdem stehen seinen Kunden jederzeit persönliche Experten beratend zur Seite.

Qumulo und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen sind möglicherweise die Marken anderer Unternehmen. Copyright © 2020. Alle Rechte vorbehalten.

