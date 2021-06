Qumulo verstärkt sein Führungsteam mit Jonathan Maltos als VP of People

Maltos wird die globale Teamerweiterung und Entwicklung von Toptalenten betreuen

München, Deutschland – 8. Juni 2021 – Qumulo ist ein wegweisender Marktführer bei der Vereinfachung des Managements von File Data in seiner nativen Form auf Massive-Scale Niveau sowie in Hybrid-Cloud-Umgebungen.

Das Unternehmen gibt heute die Erweiterung seines Führungsteams durch die Ernennung von Jonathan Maltos zum Vice President of People bekannt. In dieser Position ist Maltos verantwortlich für den Ausbau des globalen Teams und die Leitung von Initiativen zur Mitarbeiterbindung und -entwicklung bei Qumulo. Er wird eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung der Initiativen des Unternehmens zu Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) spielen.

Maltos bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Personalwesen mit, unter anderem in den Bereichen Talent-Akquise, Lernen und Entwicklung, Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterbeziehungen. Er wechselt zu Qumulo von der Gaming Firma Big Fish Games, wo er als Vice President of HR tätig war und die Personalabteilung des Unternehmens durch mehrere Geschäftstransformationen und Übernahmen führte. Jonathan hatte außerdem zahlreiche HR-Führungs- und Beratungsfunktionen bei renommierten Unternehmen wie Aon Hewitt, Darigold und Washington Mutual Bank inne.

“Jonathans reiche Erfahrung in der Mitarbeiterentwicklung ist eine wichtige Ergänzung für unser globales Führungsteam”, sagt Bill Richter, CEO von Qumulo. “Seine Passion für den Aufbau kreativer Teams macht ihn zu einer idealen Besetzung für Qumulo im Dienste unserer Kunden. Seine Erfolgsbilanz mit Blick auf die Befähigung und Entwicklung von Mitarbeitern ist hervorragend.”

“Qumulonen sind leidenschaftlich! Sie krempeln die Ärmel hoch, um ein großartiges Unternehmen, eine großartige Unternehmenskultur sowie ein großartiges Produkt zu stärken. Ich bin begeistert, nun Teil dieses großartigen Teams zu sein.”

Maltos hat einen Bachelor of Arts in Internationalen Beziehungen und Politikwissenschaften von der University of Washington.

Qumulo, Qumulo Core und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen Marken und Namen hierin können Marken anderer Unternehmen sein. Copyright © 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist ein wegweisender Marktführer bei der Vereinfachung des Managements von File Data in seiner nativen Form auf Massive-Scale Niveau in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Die hochleistungsfähige Dateidatenplattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrer nativen Dateiform zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises sowie in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Full Data Lifecycle mit grösster Einfachheit zu managen (Aufnahme, Umwandlung, Veröffentlichung, kostengünstige Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Transparenz). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. www.qumulo.com

Kontakt

Qumulo

Stacey Burbach

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

+1 855 577 7544

lia@pr-emea.net

https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.