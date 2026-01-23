Rakuten TV geht Partnerschaft mit ID5 ein, um die Adressierbarkeit von CTV-Inventar zu erhöhen

Durch den Einsatz von ID5 verbessert Rakuten TV die Effizienz und erweitert Möglichkeiten für CTV-Werbetreibende

Rakuten TV Enterprise, Betreiber einer führenden europäischen Streaming-Plattform für AVOD und FAST, gibt eine neue Partnerschaft mit ID5 bekannt, einem marktführenden Identitätsanbieter für digitale Werbung. Ziel der Partnerschaft ist es, die Adressierbarkeit und Messbarkeit des Connected-TV-Inventars (CTV) von Rakuten TV durch diese Unified Identity zu verbessern.

Mit der steigenden Nachfrage nach programmatischem CTV-Inventar, gewinnen Identitätslösungen zunehmend an Bedeutung für die Bereitstellung adressierbarer Werbung und zuverlässiger Messbarkeit. FAST- und AVOD-Angebote sind dabei derzeit die am schnellsten wachsenden CTV-Inventar-Segmente und ziehen Marken an, die sowohl Reichweite als auch Effizienz anstreben.

Durch die Partnerschaft werden die IDs von ID5 in das CTV-Inventar von Rakuten TV integriert, wodurch sich Werbetreibenden neue Möglichkeiten eröffnen, Zielgruppen zu erreichen und die Performance von Ads zu verbessern, während gleichzeitig ein datenschutzkonformes Identity Management gewährleistet wird. Im Zuge der Weiterentwicklung des CTV-Marktes ermöglicht Rakuten TV Enterprise verbesserte CTV-Werbelösungen. Für Agenturen und Werbetreibende bedeutet dies hochgradig zielgerichtete, messbare und personalisierte Ads über ein gesamtes, paneuropäisches Premium-CTV-Inventar hinweg. Durch die Partnerschaft mit ID5, einem etablierten Anbieter von Identity-Lösungen, kann Rakuten TV Enterprise Werbetreibenden nun auch dabei helfen die Kampagnenleistung über verschiedene Geräte hinweg zu tracken und umfangreichere Zielgruppensegmente zu aktivieren.

Die adaptive Privacy-First-Technologie von ID5 bietet einen stabilen Unified Identity Layer über alle CTV-Gerätetypen hinweg. Sie erfasst Nutzerpräferenzen und verbessert gleichzeitig Datenschutz und Transparenz. Dadurch eignet sie sich besonders für adressierbare Werbung im CTV-Umfeld, in dem klassische Identifier nur eingeschränkt verfügbar sind.

„Da Werbetreibende zunehmend auf CTV setzen und effiziente Reichweite erzielen wollen, ist Adressierbarkeit zu einem entscheidenden Faktor geworden“, so Gregor Fellner, Sr. Director, Media GSA/EE bei Rakuten TV Enterprise. „Unsere Partnerschaft mit ID5 verbessert die Adressierbarkeit über unser gesamtes Inventar hinweg auf datenschutzorientierte und skalierbare Weise, sodass Advertiser ihre Audiences effektiver erreichen und messen können.“

„FAST und AVOD werden zunehmend zentral dafür, wie Marken im CTV-Umfeld skalierbare Reichweite erzielen“, ergänzt Morwenna Beales, VP Publisher Development bei ID5. „Durch die Zusammenarbeit mit ID5 gibt Rakuten TV Werbungtreibenden mehr Sicherheit bei der Ansprache und Messung von Zielgruppen in hochwertigen Streaming-Umfeldern und trägt so zu stärkeren und konsistenteren Ergebnissen im CTV bei.“

Rakuten TV, ein Unternehmen der Rakuten Group, ist eine führende Streaming-Plattform in Europa und bietet eine Kombination aus TVOD-, AVOD- und FAST-Angeboten, die in Zusammenarbeit mit mehr als 500 europäischen und internationalen Medienunternehmen kuratiert werden. Rakuten TV ist in 43 europäischen Ländern über Mobile, Web und TV verfügbar und erreicht mehr als 150 Millionen Haushalte über eine Anbietertaste auf der Fernbedienung sowie eine vorinstallierte App auf Smart TVs.

Seine B2B-Marke ‚Rakuten TV Enterprise‘ basiert auf Rakuten TV und blickt auf mehr als 15 Jahre Erfahrung zurück, um CTV und Streaming für seine Partner zu vereinfachen. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem die Entwicklung von FAST-Kanälen und Multi-Screen-Apps sowie die Bereitstellung von TVOD-, AVOD- und FAST-Streaming-Services und einer skalierbaren paneuropäischen CTV-Werbelösung.

www.rakuten.tv

www.enterprise.rakuten.tv

Bildquelle: @ Rakuten TV Enterprise