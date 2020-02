Ralf Bartsch is back

Ralf Bartsch ist wieder da! Zusammen mit Emmi – Nail geht er mit seinem berühmten Studio – Perfektionstraining wieder auf Tour.

Dabei orientiert sich Bartsch am Naturnagel als ideale Vorlage für perfekte Kunstnägel.

Die Teilnehmerinnen sind immer wieder erstaunt, dass Bartsch bereits seit über 30 Jahren in der Nailbranche unterwegs ist, so modern sind seine Designs und Schulungskonzepte, und so jung und dynamisch kommt er dabei rüber. Bereits 1988 gestaltete er seine ersten Kunstnägel, seit 2012 betreibt er seine eigene Fachschule. In dieser Zeit hatte er immer wieder Kontakt zu Emmi – Nail Chef Bülent Emekci bezüglich der UV – Lichthärtungsgeräte und veranstaltete auch schon vereinzelt Schulungen für Emmi – Nail. „Der gute Kontakt zu Herrn Emekci und die ständigen Innovationen bei Emmi – Nail haben mich darin bestärkt, die bisher eher lose Zusammenarbeit stärker zu intensivieren. Besonders die Emmi – Nail Fusion Serie, bei welcher die UV Lichthärtungsgeräte perfekt auf die Emmi – Fusion Gele abgestimmt sind bedeuten eine kleine Revolution in unserer Branche und erfüllen perfekt die Bedürfnisse der Naildesigner. Alle Aushärtungszeiten sind ganz einfach per Knopfdruck für jedes Fusion – Gel vorprogrammiert. Auch das neue Emmi – Akademie Konzept mit der DEKRA Zertifizierung ist ein weiterer Meilenstein im Schulungsbereich, da bin ich sehr gerne dabei“. Bartsch empfiehlt bei seinen Schulungen daher immer wieder gerne die Emmi – Nail Produkte „da weiß ich, was ich habe und kann das mit gutem Gewissen an meine Teilnehmerinnen weitergeben.“

Auch auf Seiten der Emmi – Nail ist man sehr froh, Bartsch stärker an das Unternehmen zu binden bestätigt Emekci: „Ich kenne Ralf Bartsch schon sehr lange und habe seine Karriere mit großer Bewunderung verfolgt. Umso mehr freue ich mich, dass wir ihn jetzt bei Emmi – Nail und dem weiteren Ausbau der Emmi – Akademie in unserem Team dabeihaben, und unsere Kundinnen von seinem Wissen profitieren können“.

Bei der Beauty Messe am 06. – 08.03.2020 in Düsseldorf wird Bartsch sein aktuelles Konzept am Stand der Emmi – Nail in Halle 12 / A35 – A36 präsentieren und live Nägel designen. Dies sollte sich kein Messebesucher entgehen lassen. Besonders, da Bartsch es in einmaliger Weise versteht, fachlichen Input auf sehr unterhaltsame Art zu vermitteln: „Auf einer Messe möchten die Besucher mit dem Thema, welches sie interessiert, unterhalten werden. Ich vergleiche das gerne mit den Marktschreiern, da geht auch niemand hin, um einen Eimer voll mit Wurst, Käse oder Fisch zu kaufen. Aber wenn die Jungs ihren Job gut machen, haben alle reichlich gekauft und gehen mit vollen Eimern heim“.

Bartsch kann das Nageldesign natürlich nicht grundsätzlich neu erfinden. Aber er wird sehr ausführlich zeigen, was er persönlich unter einer perfekten Nagelmodellage versteht und dies auch gerne in Workshops an die Teilnehmer vermitteln.

Die Bedeutung der Social Media Kanäle hat Bartsch ebenfalls erkannt, seine Facebook und Instagram Aktivitäten hat er bereits deutlich ausgebaut. Mittlerweile ist auch sein eigener Youtube Videokanal mit den ersten Beiträgen erfolgreich gestartet.

Neben seinen Live – Seminaren, welche immer schnell ausgebucht sind, bietet Bartsch jetzt auf seiner Internetseite auch leicht verständliche Online Kurse zu diesen Themen an: „Cinderella Look, die gefeilte Smilie Line“, „Der Naturnagel als Vorlage für Kunstnägel“ und „Das richtige Befeilen der Modellage“. Weitere Projekte sind bereits in konkreter Planung. Da sind zukünftig von der Zusammenarbeit von Ralf Bartsch und Emmi – Nail sicher noch weitere spannende Neuigkeiten und Innovationen zu erwarten.

https://emmiakademie.de/perfektionstraining-mit-ralf-bartsch-1-tag/

Innovationen erleben – das ermöglicht die EMAG AG. Das global agierende Unternehmen hat sich auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten modernster Ultraschall- und Ultraviolett-Technik und Geräten und Zubehör für Nagelmodellage, Gesundheit und Schönheit spezialisiert.

Die Produktpalette besteht aus den 3 Bereichen: Emmi®-Nail für Nageldesign, UV-Lichthärtungsgeräte und Zubehör für professionelle Nagelstudios und private Anwender, Ultraschallwelt für Ultraschall-Reinigungsgeräte und Reinigungsmittel zur Reinigung kleinster und großer Teile für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher sowie Mikro-Ultraschall Zahnreinigungsgeräte von emmi®-dent und emmi®-pet sowie Mikro-Massagegeräte von emmi®-skin auf Ultraschallbasis.

Anwendungen für Produkte der EMAG AG finden sich in Haushalt und Hobby, Werkstatt und Gewerbe wie Juweliere, in Laboren und medizinischen Einrichtungen und in Arzt – und Zahnarztpraxen, Nagel – und Tattoostudios. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen individuelle Kundenlösungen in allen Größenordnungen für die Industrie.

Dabei verfügt die EMAG AG weltweit über mehr als 20 selbsterforschte Patente sowie eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Vorstand Bülent Emekci gründete das global agierende Unternehmen im Jahr 1999. Neben dem Unternehmenshauptsitz in Mörfelden-Walldorf (Frankfurt/Main) mit derzeit knapp 60 Mitarbeitern, finden sich weitere Standorte in Frankreich, der Schweiz und Benelux.

