Redaktionsplan 2022: Die wichtigsten Termine für die Online PR im Jahr 2022

Der PR- und Social-Media-Kalender 2022 bietet über 1.300 Themen- und Aktionstage, Gedenktage, Termine, sowie Events für Ihren Redaktionsplan. Somit ist er die optimale Unterstützung für die Online-PR und Content-Erstellung. Die Vorarbeit der Recherche für die wichtigsten Ereignisse entfällt und der PR- und Social-Media Kalender spart Ihnen wertvolle Zeit für die Online-PR.

Gekonnt geplant

Ein Jahr im Voraus: Mit dem PR- und Social-Media- Kalender 2022 lassen sich viele Contentideen finden und frühzeitig planen, um konstant aktuelle Themen aufzugreifen .

Der Redaktionskalender stellt viele Tipps und Ideen für wichtige Herausforderungen in der PR zur Verfügung:

Welche wichtigen Termine und Ereignisse gibt es in den jeweiligen Monaten?

Wie können die Informationen aus dem PR- und Social-Media- Kalender am besten verwertet werden?

Welche Themen sind im Jahr 2022 ausschlaggebend?

Wie können Online Meldungen und Social Media Posts im Zusammenhang die Reichweite erhöhen? Welche Hashtags sind im Trend?

Der PR- Kalender 2022 verrät Prognosen und Tipps von namhaften Online Medien sowie Medienexperten wie zum Beispiel von: www.press1.de und www.pressrelations.de.

Eine wichtige Prognose von Herrn Joachim Graf von www.press1.de lautet:

“2022 wird Influencer Marketing zur Ergänzung der neuen digitalen Maßnahmen, um Kunden zu gewinnen, Kunden zu halten und Kunden zu begeistern”

Monatliche Hot Topics

Neben den Prognosen und Tipps der Medienexperten bietet der PR- und Social-Media-Kalender eine monatliche Übersicht mit Ideen zu den wichtigsten Content-Aufhänger für medienwirksame Themen.

Was sind die Thementrends 2022

In der Online PR sind aktuell in der Öffentlichkeit diskutierte Themen immer gute Aufhänger. Das Thema Umwelt beschäftigt weiterhin viele Bürger, Unternehmer und soziale Einrichtungen . Hier kommen Fragen auf, wie zum Beispiel: Wie wirken sich starke Unwetter und Hitzerekorde auf unser zukünftiges Verhalten aus? All diese Fragen werden auch im nächsten Jahr aktuell sein. Weitere Themen, wie zum Beispiel Gesundheit, Bildung und Digitalisierung, bietet der PR- und Social-Media- Kalender 2022 für aktuelle Online PR.

Fazit:

Der PR- und Social-Media- Kalender 2022 bietet Themen und Ideen für jeden Tag, monatlich Hot Topics und Prognosen wichtiger Medienexperten für Online PR. Ein zuverlässiger Begleiter für das ganze Jahr 2022.

Weitere Informationen zu dem PR- und Social-Media- Kalender 2022 sind unter: www.pr-gateway.de/pr-kalender zu finden.

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

