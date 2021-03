RedMagic 6 und RedMagic 6 Pro ab dem 9. April weltweit verfügbar – Preis ab EUR 599,– inkl. MwSt.

Shenzhen, China – 16. März 2021 – Nach der Markteinführung in China am 4. März 2021 gibt RedMagic heute die weltweite Markteinführung der RedMagic 6 Serie bekannt. Mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer Touch-Abtastrate von bis zu 500 Hz bietet RedMagic den weltweit flüssigsten Screen im Bereich Mobile Technology. Die RedMagic 6 Serie ist mit dem fortschrittlichsten Chipsatz sowie einem mehrdimensionalen Kühlsystem ausgestattet und garantiert damit äußerst beeindruckende Gaming- und Entertainmenterlebnisse. Beide Modelle, das RedMagic 6 und RedMagic 6 Pro können ab dem 9. April vorbestellt werden. Alle Interessenten, die sich vom 16. März bis zum 9. April für den RedMagic Newsletter anmelden, erhalten einen Early Bird Offer Code. Mit diesem Code erhält man bei der Vorbestellung eines der beiden neuen Gaming-Flaggschiffe der RedMagic 6 Serie ein kostenloses Paar RedMagic TWS Cyberpods.

___________________________________________________________________________

Ein revolutionärer Screen für ein noch nie dagewesenes Enterntainement-Erlebnis

Das RedMagic 6 und RedMagic 6 Pro verwenden einen AMOLED-Screen mit der branchenweit höchsten Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, der somit 21 Bilder pro Sekunde mehr aktualisiert als branchenübliche Panels mit 144 Hz. Dies reduziert Lags auf ein Minimum und sorgt für eine noch flüssigere Darstellung beim Gaming und im Alltagseinsatz, wodurch das flüssigste und stabilste Display der Branche entsteht. Die RedMagic 6 Serie verfügt mit “Touch Choreographer” über eine intelligente adaptive Technologie, die die Bildwiederholfrequenz automatisch anpasst. Diese verhindert einerseits geschickt ein Screen Tearing des Bildschirms, wenn mehr Frames pro Sekunde benötigt werden und reduziert andererseits die Bildwiederholfrequenz, wenn die maximale Power nicht erforderlich ist. Das Ergebnis sind ein verbessertes visuelles Erlebnis und höchste Effizienz beim Akkuverbrauch.

Das RedMagic 6 und das RedMagic 6 Pro verfügen zudem über eine der höchsten Touch-Sampling-Raten der Branche – mit einer Single-Finger-Touch-Sampling-Rate von bis zu 500 Hz und einer Multi-Finger-Touch-Sampling-Rate von bis zu 360 Hz. Die Reaktionszeit liegt damit bei nur unglaublichen 8 Millisekunden, was das Display als extrem reaktionsschnell heruasstellt und es Gamern ermöglicht, schneller und präziser zu treffen und zu spielen.

Um sicherzustellen, dass diese hohen Display-Geschwindigkeiten die Akkulaufzeit nicht übermäßig beeinträchtigen, wurde bei der RedMagic 6 Serie – zum allerersten Mal in einem Mobile Device überhaupt – die CPHY-DSI-Technologie implementiert. Ursprünglich in fortschrittlichen Videotechnologien wie VR (Virtual Reality) und AR (Augmented Reality) zu finden, erhöht CPHY die Übertragungsrate für qualitativ hochwertige Bilder um das Doppelte und verbraucht 20-50 % weniger Strom als zuvor.

Das Display der RedMagic 6 Serie eignet sich auch perfekt für alle anderen Arten von Entertainment und liefert dabei ein visuelles Erlebnis der Extraklasse. Das 6,8″ (17,27 cm) FHD+ AMOLED-Display hat ein Bildschirmverhältnis von 20:9, eine Auflösung von 2400*1080 Pixel und eine Screen-to-Body-Ratio von 91,28%. Die Farbleistung ist mit der beeindruckenden Farbtiefe von 10 Bit und vollem DCI-P3 hervorragend. Die Spitzenhelligkeit beträgt 630 nits, das Kontrastverhältnis liegt bei 1.000.000:1. Jedes Anzeigedetail Bilddetail wirkt dadurch äußerst lebendig und scharf, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Das Display ist außerdem von SGS für seine hohe Augenverträglichkeit, geringe Schmiereffekte sowie die hohe Bildwiederholfrequenz zertifiziert worden. Der Fingerabdrucksensor der 6. Generation sitzt unter dem Display und entsperrt 50% schneller als beim Vorgängermodell. Drücken, entsperren und Gameplay gehen so reibungslos ineinander über.

Aufgerüstetes ICE 6.0-Kühlsystem sorgt für höchste Prozessorleistung

Die RedMagic 6 Serie verfügt über das neue ICE 6.0 Multi-Dimensional Cooling System mit eingebautem Turbolüfter. Der eingebaute Hochgeschwindigkeits-Zentrifugal-Turbolüfter erreicht bis zu erstaunlichen 20.000 Umdrehungen pro Minute. Das Canyon-Luftkanaldesign für den Luftstrom erhöht den Wärmeübergangskoeffizienten der Luft um 500 %. Außerdem deckt eine große Kupferfolie den Akku ab, während eine Dampfkammer (die dünnste der Welt mit 0,33 mm) hinter dem Motherboard sitzt, verbunden durch Wärmeleitpaste. Selbst die grafisch heißesten und anspruchsvollsten Spiele lassen die Geräte der RedMagic 6 Serie damit kalt.

Der eingebaute Turbolüfter verwendet einen bürstenlosen Motor, ist energiesparend und mit nur 28 Dezibel extrem leise. Er hat eine sehr lange Lebensdauer und kann bis zu 30.000 Stunden oder 10.000 Tage lang bei 3 Stunden pro Tag arbeiten, also etwa 27 Jahre lang. Diesmal wurde die Anzahl der Lüfterblätter auf 59 erhöht. Jedes einzelne von ihnen ist nur 0,1mm dünn, die maximale Geschwindigkeit am Ende eines Blattes beträgt 14m/s. Dadurch dass der Wärmeübergangskoeffizient der Luft um 500 % erhöht wurde, wird die Kerntemperatur der CPU um ganze 16 gesenkt, was eine kontinuierliche und stabile Ausgabe der Kernleistung gewährleistet.

Die Rückseite des RedMagic 6 Pro besteht aus einer maximal effizienten Wärmeableitungsrückwand. Das verwendete Material ist eine hoch wärmeleitfähige Aluminiumlegierung, wie sie beispielsweise auch in der Luftfahrtindustrie zum Einsatz kommt. Sie verfügt über eine Wärmeleitfähigkeit von 200W/(mK) und verbessert dadurch die Wärmeableitung und Wärmeleitfähigkeit der Rückwand erheblich. Die fühlbare Temperatur der Rumpfoberfläche kann so um durchschnittlich 3 – 5°C gesenkt werden (nur für RedMagic 6 Pro).

Das Ganze geht sogar noch weiter. Als Zubehör bietet RedMagic außerdem ein sogenanntes “Dual-core Ice Dock” an. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um ein duales Docking-System mit zwei Lüftern und zwei Halbleitern für eine noch bessere Kühlleistung. Es wird einfach rückseitig an das Smartphone angedockt und hält dieses nicht nur besonders kühl, sondern sieht mit seinen RGB-Lichtern und dem flügelförmigen Design auch noch cool aus – eine Cooling Machine, die keine Wünsche offenlässt! Über Bluetooth™ lassen sich Lüfter und Lichter sogar ganz einfach steuern, um diese an die individuellen Kühlungsbedürfnisse und die eigenen Designvorlieben anzupassen.

Top Specs unterstützen das Elite-Gaming-Erlebnis

Die Smartphones der RedMagic 6 Serie sind mit dem Qualcomm® Snapdragon™ 888 ausgestattet. Der CPU-Teil verwendet die neueste Kryo 685-Architektur, fügt einen neuen Cortex-X1-Supergroßkern hinzu und kann mit bis zu 2,84 GHz takten, was die eigentliche CPU-Leistung des Qualcomm Snapdragon 888 um bis zu 25 % erhöht. Bei der GPU-Architektur kommt die neue Adreno™ 660 Grafikkarte zum Einsatz, die die Grafik-Rendering-Leistung um bis zu 35 % verbessert, wodurch komplexe Szenen großer Spiele flüssig und ohne Ruckeln ausgeführt werden können. Der Qualcomm Snapdragon 888Prozessor hat Qualcomms KI-Engine der sechsten Generation integriert. Die KI-Rechenleistung wurde stark verbessert und kann bis zu 26 TOPS erreichen. Die Leistung pro Watt ist dreimal höher als beim Qualcomm Snapdragon 865.

Die RedMagic 6 Serie ist mit LPDDR5 RAM und UFS 3.1-Speicher ausgestattet. Im Vergleich zum Dual-Channel-LPDDR4x-Speicher wurde die I/O-Bandbreite bei LPDDR5 von 3200 Mbit/s auf 5500 Mbit/s erhöht, die Geschwindigkeit um mehr als 50 % gesteigert und der Stromverbrauch um 20 % reduziert. Dadurch verfügt die RedMagic 6 Serie über eine schnellere Abruf- und Caching-Geschwindigkeit für Anwendungen. Selbst wenn mehrere Apps im Hintergrund geöffnet sind, kann das System reibungslos laufen, ohne an die Grenzen der Speicherleistung zu stoßen. Die RedMagic 6 Serie ist außerdem mit einem neuen UFS 3.1-Flaggschiff-Flash-Speicher ausgestattet, der die HS-G4-Spezifikationen unterstützt und eine Single-Channel-Bandbreite von 11,6 Gbit/s aufweist, was der doppelten Leistung von UFS 2.1 entspricht. Die Geschwindigkeitsvorteile bei der Ausführung komplexer Spiele liegen auf der Hand und ein reibungslosen Ladevorgang ist garantiert. Der UFS 3.1-Flash-Speicher unterstützt außerdem drei neue Funktionen: Write Enhancer, Deep Sleep und Performance Tuning Notifications; der Write Enhancer zielt darauf ab, die Schreibgeschwindigkeit zu erhöhen, indem der simulierte SLC-Cache verwendet wird, um die angestrebte Schreibleistung zu erreichen; Deep Sleep ermöglicht es dem Gerät, in einen Stromsparmodus zu wechseln.

In Bezug auf die Netzkonnektivität integriert die Qualcomm Snapdragon 888 5G-Mobilfunkplattform eine komplette 5G-Lösung, vom Qualcomm 5G-Modem der dritten Generation von über das Antennen-Snapdragon X60 5G-Modem bis hin zum Funkfrequenzsystem. Sie bietet eine stärkere Leistung, eine größere Abdeckung und höhere Geschwindigkeiten. Mit vielen Vorteilen wie einer geringeren Latenz kann sie Download-Geschwindigkeiten von bis zu 7,5 Gbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 3 Gbit/s erreichen. Es ist die weltweit schnellste kommerzielle 5G-Netzgeschwindigkeit und bietet Gamern somit schnellere und stabilere Netzwerkverbindungen.

Die 5G-Lösung verwendet Dual-Mode-SA und NSA, unterstützt n1/n3/n41/n77/n78 und andere Netzwerkfrequenzbänder, so dass User jederzeit und überall mobile Hochgeschwindigkeits-kommunikation erleben können. Die durchschnittliche Verzögerung im 5G-Netz ist deutlich geringer als in 4G-Netzen, sodass auch anspruchsvolle mobile Spiele reibungslos und ohne Delay laufen. Im Vergleich zu WiFi 6 fügt WiFi 6E ein neues Frequenzband von 6 GHz zusätzlich zu den ursprünglichen 2,4 GHz- und 5 GHz-Frequenzbändern hinzu. Der Frequenzbereich beträgt 5925 – 7125 MHz, einschließlich sieben 160 MHz-Kanälen, vierzehn 80 MHz-Kanälen, neunundzwanzig 40 MHz-Kanälen und sechzig 20 MHz-Kanälen, was die drahtlose Übertra-gungskapazität deutlich erhöht. Derzeit haben Smartphones, die WiFi 6E unterstützen, eine maximale drahtlose Übertragungsrate von 3,6 Gbit/s, was 1,2 Gbit/s schneller ist als die bisherigen 2,4 Gbit/s von WiFi 6. Das Ergebnis: Eine noch geringere Latenz und ein besseres Gameplay.

RedMagic OS 4.0, intelligente Software-Optimierung für unterbrechungsfreies Gameplay

Die RedMagic 6 Serie übernimmt ein tiefgreifend angepasstes Softwaresystem, das auf Android™ 11 basiert. Es wurden mehr als 100 umfangreiche Anpassungen zur Optimierung des Gaming-Erlebnisses vorgenommen, um RedMagic OS 4.0 zu erstellen – basierend auf der tiefgreifenden Optimierung der Soft- und Hardware.

RedMagic OS 4.0 kann Benutzergewohnheiten erlernen und häufig verwendete Anwendungen im Voraus laden, um eine noch schnellere Nutzung zu ermöglichen. Das intelligente Scheduling von CPU, GPU und Speicher kann schnell reagieren, wenn Leistung benötigt wird, und verkürzt Ladezeiten wie Booten, Anwendungsstart, Laden von Spielen und Touchscreen-Reaktionen erheblich. Das Rendering-System kann außerdem verknüpfte Ressourcen für Szenen mit unterschiedlichen Bildwiederholraten erkennen, um eine hohe Stabilität für Szenen mit hoher Bildwiederholrate sowie intelligente Energieeinsparung für Szenen mit einer niedrigen Bildwiederholrate zu gewährleisten. Die RAM-Boost-Speicherkomprimierungstechnologie erweitert den virtuellen Speicher, so dass 12G Speicher wie 18G Speicher verwendet werden. Je mehr Speicher, desto schneller die Systemreaktionen und desto flüssiger das Game.

Magic Write 2.0 ist eine schnelle, patentierte Technologie zur Lese-Schreib-Optimierung, die exklusiv von RedMagic entwickelt wurde. Durch die intelligente Klassifizierung von Dateiinhalten und -eigenschaften kann sie die systematische Optimierung der Festplattensynchronisierung und des asynchronen gemischten Dispatch unter Berücksichtigung von asynchroner Gleichzeitigkeit und seriellem Schreiben realisieren. Die dauerhafte Leistungsverbesserung bringt eine schnellere, stabilere und sichere Lese- und Schreibleistung auf der Festplatte. Dies alles fließt in die Version Magic Write 2.0 mit ein. Ganz nebenbei wurde die Schreibgeschwindigkeit von kleinen Dateien um den Faktor 10 erhöht.

RedMagic OS 4.0 verbessert auch die “Touch Choreographer” Funktion, die die Bildwiederholrate um bis zu 50 % stabiler macht. Die Bildwiederholrate wird dynamisch geshifted und in Echtzeit optimiert, indem sie je nach Bedarf nach unten oder oben angepasst wird. So erhalten User immer das flüssigste Erlebnis, ohne sich Gedanken über Screen Tearing oder die Akkulaufzeit machen zu müssen. Durch die allumfassenden Leistungsoptimierungen und Upgrades von RedMagic OS 4.0 werden die Gaming Performance und die User Experience der RedMagic Smartphones maximiert.

Weitere wichtige Punkte:

400 Hz Dual-Pro-Shoulder-Trigger

Game Boost Switch Button und Game Space 3.01

5050 mAh Akku, der 66 Watt Schnellladung unterstützt (30 Watt Ladegerät im Lieferumfang enthalten, sowohl für RedMagic 6 als auch für RedMagic 6 Pro);

Dreifach-Kamera-Setup mit Neovision AI-Fotografie;

Besseres Audioerlebnis mit Gaming 3-Mikrofon, Dual Smart PA, DTS Ultra X und 3,5 mm-Kopfhörerbuchse

Neues ästhetisches Gaming-Design mit RGB-Lichtleisten

RedMagic Ökosystem: RedMagic Watch, Dual-Core Ice Dock, Gaming-Adapter und weiteres Zubehör

Neben dem bereits erwähnten Ice Dock hat RedMagic kürzlich auch ein neues Smart Wearable vorgestellt, die RedMagic Watch. Sie verfügt über einen 1,39″” (3,53 cm) großen, hochauflösenden Retina-Bildschirm, ein Uhrenfenster aus Gorilla™ Glas und ein korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse. Das Uhrengehäuse bringt lediglich 30 g Gewicht auf die Waage und ist mit einer Wasserdichtigkeit bis zu 5ATM ausgestattet. Die RedMagic Watch unterstützt mit ihren Funktionen 16 Mainstream-Sportarten wie Laufen, Radfahren, Basketball, Bergsteigen sowie Schwimmen und verfügt über integrierte GPS-Positionierung, Herzfrequenz- und Blutsauerstoffüberwachung sowie eine Schlafüberwachung. Darüber hinaus bietet die RedMagic Watch einen völlig neuen Fußballmodus, der nicht nur die Laufdistanz des Benutzers, die Flugkurve, Herzfrequenzänderungen, das Tempo und andere Indikatoren auf dem Spielfeld aufzeichnen kann, sondern auch automatisch eine Fußball-Heatmap erstellt, um die beste Verteidigungsposition des Benutzers mit offensiven Gewohnheiten herauszufinden. Gleichzeitig kann die RedMagic Watch dank des fortschrittlichen Dual-Architektur-Prozessors und des eingebauten KI-Algorithmus eine 15-tägige Akkulaufzeit erreichen, was die Anwender wirklich von der Angst vor der Akkulaufzeit anderer traditioneller Smartwatch-Produkte befreit.

RedMagic hat außerdem einen Gaming-Adapter präsentiert, der bis zu drei Port-Erweiterungen bietet und so gleichzeitig die Nutzung eines 165 Hz DP 1.4 Ausgangs mit High-Brush-Projektion, das Schnellladen und die Verwendung des 3,5mm Kopfhörerausgangs ermöglicht.

Verfügbarkeit und Preise

Die Möglichkeit zur Vorbestellung der neuen RedMagic 6 Serie startet am 9. April 2021 auf der offiziellen RedMagic Website. Dort startet dann am 15. April 2021 auch der offene Verkauf. Ab dem 16. März können Kaufinteressenten sich auf der RedMagic Website registrieren und erhalten dann einen Early Bird Offer Code, der ihnen dann beim Kauf eines RedMagic 6 oder RedMagic 6 Pro zwischen dem 9. und dem 14. April 2021 in der Phase der Vorbestellung ein kostenloses Paar der RedMagic TWS Cyberpods sichert.

Das RedMagic 6 (12GB+128GB) ist in der Farbe Eclipse Schwarz erhältlich und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von EUR 599,– inkl. MwSt.

Das RedMagic 6 Pro (16GB+256GB) ist in der Farbe Mond-Silber verfügbar und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von EUR 699,– inkl. MwSt.

Die RedMagic 6 Serie wird in zahlreichen Ländern rund um den Globus erhältlich sein, darunter auch in den Kernländern Europas.

___________________________________________________________________________

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

PR-Agentur:

IsarGold GmbH

Herr Carsten Bickhoff

Müllerstrasse 39

80469 München

Deutschland

Tel.: +49 89 4141715-0

Mobil: +49 151 11325413

E-Mail: carsten@isar.gold

Unternehmen:

RedMagic PR-Team

E-Mail: pr@redmagic.gg

Über RedMagic

Das umfassendste Gaming-Erlebnis auf dem Handy zu bieten. Dieses Ziel hatten wir vor Augen, als wir RedMagic gegründet haben. Begonnen im Oktober 2017 als Gaming-Arm der Marke Nubia haben wir die langjährige Expertise des Unternehmens in der Entwicklung und im Design von Smartphones genutzt und sie mit dem ultimativen Ziel eines jeden Gamers kombiniert, ein hochleistungsfähiges Gameplay zu erreichen.

Firmenkontakt

IsarGold GmbH für RedMagic

Carsten Bickhoff

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 4141715-13

carsten@isar.gold

http://www.redmagic.gg

Pressekontakt

IsarGold GmbH

Carsten Bickhoff

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 4141715-13

carsten@isar.gold

http://www.isar.gold

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.