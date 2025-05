Refurbished IT – Welche Geräte sind gefragt?

Eine interne Auswertung von AfB social & green IT zeigt, dass gebrauchte Notebooks und iPhones besonders attraktiv sind

Ettlingen, im Mai 2025 – Der Markt für wiederaufbereitete Notebooks, Tablets und Smartphones boomt. Neben Privatanwendern nutzen vermehrt auch kleine und mittlere Unternehmen gute Gebrauchtgeräte. Refurbishing-Pionier AfB social & green IT hat jetzt analysiert, welche Hardware stark nachgefragt ist.

Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Einsatz stehen Notebooks weit vorne auf der Beliebtheitsskala. Im Onlineshop hat AfB mehr als 53.000 davon verkauft, danach folgen Smartphones mit fast 28.000 Stück. Auch in den stationären Shops nehmen Notebooks und Smartphones die Pole-Position ein, gefolgt von Tablets.

Mit einem Neukunden-Zuwachs von 11 Prozent und 16-prozentiger Umsatzsteigerung im vergangenen Jahr gewinnt der B2B-Markt für AfB zunehmend an Bedeutung. Hier sind 20.690 Notebooks sowie über 6.000 Smartphones und Tablets verkauft worden. Bestseller bei AfB sind Notebooks von Lenovo, so wurden allein vom T590 mehr als 3.000 Exemplare für den Business-Einsatz verkauft. Ebenso für private Zwecke liegen die Lenovo-Notebooks vorne, dicht gefolgt vom iPhone.

„Wir stellen einen hohen Qualitätsanspruch bei unseren Kundinnen und Kunden fest. Das gilt besonders für Geräte, die geschäftlich genutzt werden“, so Mike Reif, Geschäftsführer von AfB social & green IT. „Natürlich ist der günstige Preis ein Kaufanreiz, um gebrauchte Hardware zu erwerben. Schließlich sind refurbished IT- und Mobilgeräte bis zu 40 Prozent günstiger als vergleichbare Neuware. Damit gewinnen Gebrauchtgeräte auch für kleine und mittlere Unternehmen an Relevanz, vor allem da sie sich dank transparenter Zustandsbeschreibungen und einer Garantie von mindestens zwölf Monaten auf eine einwandfreie Funktionalität verlassen können. Dass wir häufig größere Mengen desselben Geräte-Typs von unseren Partnern erhalten und somit anbieten können, ist ebenfalls ein wichtiger Punkt für den Einsatz in Unternehmen.“

Da AfB ausschließlich ausgediente Business-Hardware verwendet, kann diese nach sorgfältiger Aufbereitung noch viele Jahre eingesetzt werden. Denn diese Geräte sind generell robuster sowie hochwertiger designt und gefertigt als solche, die als Consumer-Ware produziert werden. Zudem haben die verbauten technischen Komponenten eine höhere Qualität. Gerade Akkus – häufig eine Schwachstelle bei günstigen Laptops oder Tablets – sind in Geräten für den professionellen Einsatz deutlich langlebiger.

Im Pressebereich von AfB social & green IT sind weitere Informationen sowie Bildmaterial abrufbar: https://www.afb-group.de/service/presse/

Über AfB social & green IT

AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 21 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB rund 700 Mitarbeitende, davon 49 % mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit mehr als 1.800 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens zwölf Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2024, 2021 und 2012) und dem German SDG-Award (2022) ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorized Refurbisher.