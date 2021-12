Regenbogenfarben in Ultra HD bei Grafik + Druck digital

Digitaldruck auf einer neuen Stufe mit marktführendem Digitaldrucksystem Xerox® Iridesse® Production Press

Sie möchten High-End-Digitaldrucke mit verblüffenden Effekten in unvergleichlicher Qualität erstellen lassen? Dann aufgepasst: Der Druckdienstleister Grafik + Druck digital hat ein neues Produktionsdrucksystem installiert. Mit der sechsfarbigen Xerox® Iridesse® Production Press sind die Münchener Printexperten in der Lage, Druckergebnisse mit garantiertem Wow-Effekt zu erzielen: schillernde Farben, fantastische Metallic-Effekte, gestochene Schärfe. Und das alles personalisierbar, zum günstigen Preis, in kürzester Zeit.

Intelligente Spitzentechnologien – Hauptmerkmale der Xerox® Iridesse® Production Press

Das einzigartige Drucksystem hebt Digitaldruck auf eine neue Ebene. Der Name bezieht sich auf das optische Phänomen Irisieren = in Regenbogenfarben schillern. Mit seinen leistungsstarken Funktionen druckt das Printsystem über die Möglichkeiten von CMYK hinaus strahlende, irisierende Farbpaletten in präziser Ausrichtung – Effekttoner, Vierfarbdruck und Veredelung in einem einzigen Druckdurchgang. Die Xerox Iridesse macht Schluss mit jeglichen Druckschwächen bei Farbverläufen, Flächen, Linien und Text. Keine Treppeneffekte, kein verschwommener Text in kleinen Punktgrößen.

– Ultra HD-Auflösung: Exakte Wiedergabe feinster Details – Farbtöne, Farbverläufe, zarte Linien und kleingedruckter Text in gestochener Schärfe

– Überragendes Tempo: Druckgeschwindigkeit von bis zu 120 Seiten pro Minute

– Grammaturen: Leichtpapier und Karton von 52 bis 400 g/m2

– Low-Gloss: HD EA-Toner mit Low-Gloss-Anmutung und extrafeinen Partikeln

– Metallic-Trockentoner: für kräftige Schmuckfarben, Metallic-Farbverläufe, Fotoveredelungen und weitere umwerfende Effekte – in Schichten kombinierbar mit CMYK

– Transparent-Trockentoner: als Schmuckeffekt für eleganten Glanz – Hervorhebung partieller Seiteninhalte oder vollflächige Veredelung

Grafik + Druck digital: Über die Vorteile der Xerox® Iridesse® Production Press für unsere Kunden

Grafik + Druck digital hat das Drucksystem Xerox Iridesse mit der Toner-Ausstattung Gold, Silber, Transparent und Weiß eingerichtet. Daraus ergeben sich für Kunden klare Vorteile gegenüber Produktionen im klassischem Digitaldruck oder im Offsetdruck:

– Metallic-Toner Gold: Phantastische Metallic-Effekte entstehen mit Gold als Unterschicht von CMYK; der Toner ist sofort trocken. Auch hier sind Personalisierungen möglich und Kleinauflagen kostengünstig. Vergleich zum Offsetdruck: Gold ist hier nur im Vollton druckbar, was keine schönen Farbverläufe ermöglicht; die Trockenzeiten für Metallic-Farben sind länger – und die Kosten erheblich höher.

– Metallic-Toner Silber: Der neutralere Metallic-Ton wird z. B. für silbrig glänzende, schimmernde Schmuckelemente oder als untere Schicht von CMYK für hochreflektierende Blickfang-Effekte eingesetzt. Die teuren Pantone Metallic-Farben aus dem Offsetdruck können auf diese Weise überraschend gut imitiert werden.

– Toner Transparent: Der Klarlack erzielt Glanzeffekte, Struktureffekte oder die Glättung strukturierter Papiere als ebenmäßiger Untergrund für den Vierfarbdruck. Das bedeutet eine hohe Materialvielfalt. Im klassischen Digitaldruck hingegen dringt Toner häufig nicht vollständig in die Vertiefungen strukturierter Papiere, was im Druck Flecken verursacht.

– Toner Weiß: Druck und Personalisierung mit weißer Farbe sind nun auch in Kleinstauflagen möglich und erschwinglich. Der Druck mit Weiß war in vergleichbarer Qualität bisher nur im teuren Siebdruck realisierbar, der keine Personalisierung erlaubt. Grafik + Druck digital gehört deutschlandweit zu den sehr wenigen Druckereien, die Xerox Iridesse-Drucke mit der Druckoption “Weiß” anbieten.

– Formate: Grafik + Druck digital kann mit dem neuen Printsystem ein Papierformat von bis zu 1,20 m Länge im Digitaldruck verarbeiten und beidseitig bedrucken. So realisiert der Münchener Druckdienstleister auch kleine Auflagen bei Überformaten budgetfreundlich.

Glänzen Sie mit Spezialeffekten! Bringen Sie Ihre Zielgruppe zum Staunen!

Mit ihrer neuen Druckmaschine produziert die Firma Grafik + Druck digital aufsehenerregende Druckerzeugnisse mit verblüffenden Spezialeffekten in ultimativer Qualität. Ob komplexe Aufträge oder Kleinstauflagen – Kunden bekommen schnell und kostengünstig, was früher kostspielig und zeitintensiv war. Ganz sicher: Sie werden staunen.

Grafik + Druck digital ist ein in München ansässiger Full-Service-Druckdienstleister und seit knapp fünf Jahrzehnten auf die Herstellung hochwertiger Druckerzeugnisse spezialisiert. Grafik + Druck digital steht für erstklassige Druckqualität, herausragende Veredelungen und perfekte Verarbeitung. Das Familienunternehmen realisiert jegliche Druckaufträge, ob im Offset- oder Digitaldruck, termingerecht auf maximalem Qualitätsniveau – mittels zukunftsweisender Technologien, optimal abgestimmter Produktionsabläufe, einer effektiven Arbeitsweise und der permanenten Qualitätskontrolle im gesamten Herstellungsprozess. Grafik + Druck digital berät jeden Kunden ausführlich und individuell. Ihr Fachwissen, ihr Können und ihre langjährigen Erfahrungen setzen die Druckexperten gezielt ein, um auch die ausgefallensten Kundenwünsche in bestechender Güte umzusetzen.

