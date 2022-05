REGIOADS24 empfiehlt starbuero als Rund-um-die-Uhr-Telefonservice OHNE Grundgebühr und mit 50 Euro Startguthaben

– Online-Bürokraft zum An- und Ausschalten

– Transparente Preisstruktur und volle Kostenkontrolle

Der Telefonservice von starbuero.de ist ein echter Gewinn für Selbständige und Unternehmer. Mit dem Telefonservice von starbuero.de macht jeder sein Unternehmen 24/7 erreichbar. Und man profitiert von vielen weiteren Vorteilen: Man verschafft sich einen echten Vorteil gegenüber der Konkurrenz, verbessert seinen Service, steigert die Kundenzufriedenheit und generiert zugleich mehr Umsatz. Außerdem bleibt spürbar mehr Zeit für das eigentliche Tagesgeschäft. Und das Team wird dabei auch noch entlastet.

All diese Vorteile sprechen für sich. Davon ist auch Uwe Hiltmann, der Geschäftsführer von REGIOADS24 – dem Spezialisten für die Steigerung lokaler digitaler Sichtbarkeit – überzeugt. REGIOADS24 ist ein StartUp und gerade auf dem besten Weg dahin, Deutschlands führende Digitalagentur für lokale Sichtbarkeit im Internet zu werden. Mit starbuero.de lassen sich jetzt in der Anfangsphase die Kosten für das Sekretariat sparen, das die Telefonanrufe annehmen würde. Gut für die Digitalagentur ist auch, dass der Service 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr durch freundliche zuverlässige Mitarbeiter geleistet wird.

Momentan ist REGIOADS24 stark mit dem Aufbau von Standorten in ganz Deutschland beschäftigt und dem Abarbeiten von Kundenaufträgen. Daher möchte das Unternehmen gerne auf der einen Seite den Anrufern, die an den Dienstleistungen rund um die lokale Sichtbarkeit im Internet interessiert sind, auch die Möglichkeit bieten, sie per Telefon zu erreichen. Zum anderen möchte REGIOADS24 aber auch die eigene Zeit möglichst effektiv nutzen können. Daher ist es ideal, wenn die Mitarbeiter von starbuero.de schon mal die ersten Fragen zu den Services am Telefon beantworten können und Fachfragen dann von Uwe Hiltmann und seinem Team zu einem späteren Zeitpunkt gebündelt beim Rückruf beantwortet werden.

Durch die sofortige Information via SMS und E-Mail über die eingehenden Anrufe ist Uwe Hiltmann und sein Team jederzeit informiert, welche Anrufe wichtig sind und sie können entscheiden, ob und wann zurückgerufen wird. So kann REGIOADS24 effektiv an Projekten arbeiten UND die potentiellen Kunden telefonisch abholen und mit Erstinformationen versorgen. Das führt für das junge Unternehmen zu einem durchstrukturierten Arbeitsalltag, in dem keine unnötige Zeit aufgewendet wird.

Einer der durch REGIOADS24 ausgemachten Zeitfresser sind Anrufe, die “mal so zwischendurch” beantwortet werden sollen. Diese Anrufe summieren sich täglich schnell auf eine oder mehrere Stunden. Zeit, die ein Unternehmen besser nutzen und strukturieren kann. Und schon über 4.500 Firmen sind begeistert von der Anruf-Annahme durch starbuero – egal ob in Meetings, Kundenterminen oder konzentrierten Arbeitsphasen.

Weitere Vorteile, die über den reinen Telefonservice hinaus gehen:

Auf Knopfdruck übernimmt starbuero zahlreiche Büro-Aufgaben für Unternehmen:

– Betreuung von Kunden- und Neukunden-Anrufen

– Info zu jedem Anruf per Email, SMS und Push-Nachricht

– Koordinierung von Terminen und Aufträgen

– Sekretariatsdienst übernimmt zahlreiche Büro-Aufgaben

– Steuerung per App kostenlos für IOS und Google – damit ist das Online-Büro immer dabei

Der Service lässt sich vielseitig konfigurieren:

– FAQ-Listen: Wichtige Informationen für die Anrufer können hinterlegt werden

– Anbindung von Terminkalendern: starbuero überträgt Termine der Anrufer in Calendly-, eTermin- oder Microsoft-Booking-Kalender

– VIP-Funktion: Es können VIP-Anrufer angegeben werden, die immer durchgestellt werden

– Telefonzentrale: es kann festgelegt werden, welche Anrufe an welche Mitglieder des Teams weitergeleitet werden sollen

– Individuelle Begrüßung: es kann festgelegt werden, wie starbuero sich am Telefon melden soll

– Blitzschnell einsatzbereit: Das “virtuelle Büro” kann einfach an- oder ausgestellt werden

Das führt zu maximaler Kundenzufriedenheit. Daher REGIOADS24s Empfehlung: starbuero.de. Das Unternehmen setzt den Telefonservice bereits seit einiger Zeit ein und ist begeistert. Kein Abomodell. Keine Grundgebühr. Kein Mindestumsatz. Dafür 24/7 Erreichbarkeit und ein optimierter Service für seine Kundschaft. REGIOADS24 ist begeistert.

Und auch der Unternehmensberater Rayk Hahne ist begeisterter Kunde von starbuero. Er sagt: “Häufig sind wir KMUs so umsatzgetrieben, dass wir uns schnell aus der Ruhe bringen lassen. Kaum klingelt der Hörer muss alles andere warten. Dafür gibt es eine Alternative. Starbuero.de hat einen cleveren Service, der Deine Anrufe annimmt und als externes Sekretariat Dir den Rücken frei hält. Eine echte Person ist immer für Deine Kunden da, selbst wenn Du zu tun hast. Für mich ist das Wichtigste, selbst zu entscheiden, wann ich mich mit einem Thema auseinandersetze. Dadurch kann ich auch gedanklich viel fokussierter sein, weil ich 100 % beim Thema bin.”

Wer sich jetzt noch 50 Euro Startguthaben sichern möchte, kann dies unter https://www.biz-tv.net/starbuero-05-22 machen. Damit kann der Telefonservice in Ruhe für einen Monat auf Herz und Nieren getestet werden.

Über REGIOADS24 – Lokales Digital-Marketing Wiesbaden

RegioAds24 ist ein StartUp und gerade auf dem besten Weg dahin, Deutschlands führende Digitalagentur für lokale Sichtbarkeit im Internet zu werden. Die Vision ist es, im Jahr 2025 in mehr als 500 Standorten in ganz Deutschland digitale Services für die omnipräsente lokale Sichtbarkeit für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Filialisten anzubieten. Das geht von lokaler Suchmaschinenoptimierung (SEO) über lokale optimierte Social-Media-Kanäle und Videos bis hin zur vollständigen Automatisierung der kompletten Infrastruktur des lokalen Digital-Marketings.

Kontakt

REGIOADS24 – Lokales Digital-Marketing Wiesbaden

Uwe Hiltmann

Am Wolfsweld 28

65191 Wiesbaden

0800-24122222

buero777@regioads24.de

https://www.regioads24.com

