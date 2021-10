Region Baden-Baden: Wie arbeiten professionelle Dolmetscher?

Dolmetscher in der Region Baden-Baden: Einblicke in einen Abwechslungsreichen Beruf

BADEN-BADEN. Ob virtuelle Fachkonferenz, Betriebsratsverhandlung oder Produktpräsentation: Dolmetscher sind in vielen Bereichen tätig und bieten für nahezu jede Branche maßgeschneiderte Sprachdienstleistungen an – auch in der schon traditionell stark international ausgerichteten Region Baden-Baden. Dabei beginnt die Arbeit für den Dolmetscher oft schon lange vor dem eigentlichen Veranstaltungstermin. Diplom Dolmetscherin Inga Schifferdecker beschreibt ihren Arbeitsalltag und erklärt, aus welchem Grund Maschinen den Menschen auch heute noch nicht ersetzen können.

Dolmetscher in der Region Baden-Baden mit breit gefächertem Aufgabenspektrum

Der Beruf “Dolmetscher” umfasst eine weite Spannbreite an Aufgabenfeldern und Fachgebieten, die allesamt spezifische Qualifikationen erfordern. Dolmetscher sind unter anderem auf Fachkonferenzen, bei Workshops und bei Zwei-Parteien Verhandlungen im Einsatz. Aber auch private Veranstaltungen können von Dolmetschern begleitet werden, zum Beispiel wenn Tischreden oder Gespräche für fremdsprachige Gäste übersetzt werden sollen. Unter Dolmetschen verstehen wir die mündliche Übersetzung von gesprochenen Inhalten. Eine Verdolmetschung kann konsekutiv (also abschnittsweise) oder simultan erfolgen, wobei bei beiden Dolmetscharten unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen. Beim zeitversetzten Konsekutiv-Dolmetschen wird beispielsweise mit speziellen Notationstechniken gearbeitet – sprich, der Dolmetscher macht sich Notizen und gibt die Redeinhalte dann abschnittsweise wieder.

Expertin für die Region Baden-Baden: Was muss ein guter Dolmetscher leisten?

Dolmetschen bedeutet nicht, gesprochene Inhalte Wort für Wort in eine andere Sprache zu übertragen. Stattdessen wird der Sinn des Gesagten erfasst und entsprechend der Intention des Redners in der Fremdsprache wiedergegeben. Der Beruf des Dolmetschers erfordert hohe sprachliche und kulturelle Kompetenzen, erklärt Diplom Dolmetscherin Inga Schifferdecker: “Im menschlichen Miteinander spielen auch Gestik und Mimik eine große Rolle. Für mich als Dolmetscher gilt es, diese feinen Signale ebenso zu berücksichtigen wie das, was zwischen den Zeilen gesagt wird.” Auch bei einem hohen Anspannungsgrad der Veranstaltung oder bei emotional aufgeladenen Themen ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und mit Professionalität und Gelassenheit authentische Kommunikation zu ermöglichen. Inga Schifferdecker hat sich in der Region Baden-Baden als Diplom Dolmetscherin beruflich etabliert und kann auf langjährige Erfahrung mit den verschiedensten Dolmetsch-Settings zurückgreifen. Auch die intensive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Fachthemen kommt einem Dolmetscher zugute. “Ausgestattet mit einer guten Portion Neugier qualifizieren mich 14 Jahre Berufserfahrung und kontinuierliche Weiterbildung dafür, auch komplexe technische Zusammenhänge mit großer Präzision wiederzugeben”, erklärt die Dolmetscherin. Dennoch erfordern jedes Projekt und jede Veranstaltung eine gewissenhafte individuelle Vorbereitung. “Meine Arbeit beginnt schon lange vor dem eigentlichen Termin. Anhand von Präsentationen, Sitzungsprotokollen, Referenztexten oder anderem Material arbeite ich mich umfassend ein. Eine professionelle Vorbereitung ist das A und O für die reibungslose Verdolmetschung komplexer Inhalte. Außerdem ist es wichtig, ein Gefühl für Form und Zweck der Veranstaltung zu bekommen, um Vorträge und Redebeiträge richtig einordnen zu können.”

Wie arbeitet ein guter Dolmetscher? Professionelles Dolmetschen ist Teamarbeit

Da Dolmetschen höchste Konzentration erfordert, arbeiten professionelle Dolmetscher in der Regel mindestens zu zweit. Expertin Inga Schifferdecker gibt zu bedenken: “Simultandolmetschen ist sehr anspruchsvoll und gelingt nur mit maximaler Aufmerksamkeit und Konzentration. Ein Dolmetscher allein kann das gerade bei längerer Rededauer nicht leisten ohne Qualitätseinbußen in Kauf zu nehmen. Daher sollten Simultandolmetscher immer in Teams gebucht werden, um den Zuhörern eine optimale Teilhabe an der Veranstaltung zu ermöglichen.” Sie selber könne auf ein Netzwerk aus erfahrenen Kollegen zurückgreifen, um ihren Kunden in der Region Baden-Baden eine Verdolmetschung auf höchstem professionellen Niveau anbieten zu können.

Sie suchen einen erfahrenen Dolmetscher? Inga Schifferdecker ist Konferenzdolmetscherin für Deutsch und Englisch seit über 15 Jahren. Sie passt sich professionell Situationen an und übersetzt genau wie es gemeint wurde.

Firmenkontakt

Inga Schifferdecker Dolmetscherin

Inga Schifferdecker

Kremnitzer Str. 12

76227 Karlsruhe

0170 5814044

presse@schifferdecker.de

https://www.is-dolmetschen.de/start.html

