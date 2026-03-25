RegTech-Pionier Kai Leisering verstärkt Acceederate als Advisor

München/ Berlin 27. März 2026 – Die Acceederate GmbH baut ihr Advisory Board strategisch aus. Mit Kai Leisering gewinnt die Wachstumsboutique einen erfahrenen Experten, um die Kernbereiche Investment Services und Go-To-Market Advisory in den Sektoren RegTech, GovTech und TaxTech weiter zu stärken.

Kai Leisering blickt auf eine erfolgreiche unternehmerische Historie zurück: Als Vorstand der Business Keeper AG skalierte er das Unternehmen bis zum Verkauf an die EQS Group AG. Heute bringt er seine Expertise in namhafte Gremien ein, unter anderem im Aufsichtsrat der Cosmo Consult AG sowie als Aufsichtsratsvorsitzender der Hansen & Heinrich AG.

Bei Acceederate unterstützt Kai Leisering ab sofort die Geschäftsführung im Bereich Investment Services: Hier wird er seine Erfahrung einbringen, um spannende RegTech-Unternehmen zu identifizieren und diese im Rahmen von Club Deals gezielt mit Business Angels und Family Offices zusammenzubringen. Darüber hinaus begleitet er die Optimierung von Wachstumsstrategien und Vertriebsinitiativen für Acceederate-Kunden.

„Mit Kai Leisering gewinnen wir einen echten RegTech-Pionier, der uns mit Wissen, Tatkraft und Netzwerk auf ein nächstes Level bringen wird“, so Manfred Artmeier, Geschäftsführer der Acceederate GmbH.

Auch Kai Leisering freut sich auf die Aufgabe: „Mitzuhelfen, Acceederate als führende Wachstumsboutique aufzubauen, ist eine äußerst spannende Reise, die ich gemeinsam mit der Geschäftsführung und den anderen Beiräten sehr gerne begleite.“

Neben Kai Leisering stehen der Acceederate bereits die Venture-Clienting-Expertin Ronja Stoffregen und der Fondsmanager Dr. Andreas Beck im Advisory Board zur Seite. Eine weitere Verstärkung aus dem Bereich Regulatory & Politics wird in Kürze bekannt gegeben.

Die Acceederate GmbH ist eine spezialisierte Wachstumsboutique für die Sektoren RegTech, GovTech und TaxTech.

Das Unternehmen unterstützt sowohl etablierte Player als auch Start-ups bei der Optimierung ihrer Go-To-Market-Strategien in hochregulierten Märkten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Investment Services: Hier begleitet Acceederate Start-ups gezielt bei der Beschaffung von Wachstumskapital und bringt diese im Rahmen von Club Deals mit Business Angels und Family Offices zusammen. Zum Kundenportfolio von Acceederate gehören namhafte Mandate wie WTS, Starburst oder Aivy.

Firmenkontakt

Acceederaten GmbH

Manfred Artmeier

Mitterfeldstraße 2a

83071 Stephanskirchen

+49 8036 946 99 39



https://www.acceederate.de

Pressekontakt

Acceederate

Manfred Artmeier

Mitterfeldstraße 2a

83071 Stephanskirchen

01728389535



https://www.acceederate.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.