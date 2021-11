Reisebüro für Rosenheim: Die beliebtesten Reiseziele 2021

Welche Reiseziele sind derzeit besonders gefragt? Antworten vom Reisebüro für Rosenheim

ROSENHEIM. “Es sind vor allen Dingen die Reiseziele, die kurzfristig buchbar sind, die derzeit bei Urlaubswilligen hoch im Kurs stehen.” Das schildert Gaby Schweinsteiger, Geschäftsführerin von Schweinsteiger Reisen, dem Reisebüro für die Region Rosenheim. Der Deutsche Reiseverband (DRV) benennt Spanien, besonders die Kanaren und Mallorca, Griechenland und Türkei als beliebte Reiseziele, die im Reisejahr 2021 stark nachgefragt wurden und werden. “Pauschalreisen lassen sich derzeit mit kurzen Vorlaufzeiten buchen und bieten flexible Stornierungs- oder Umbuchungsoptionen, wahlweise als Komplettpaket oder Upgrade”, schildert Gaby Schweinsteiger.

Reisebüro für Rosenheim: Reisesaison verlängert sich in den Herbst und Winter

Da sich die Reisesituation im Frühjahr des Jahres 2021 noch schwieriger gestaltet hat als in der Mitte des Jahres, verlängern derzeit viele gefragte Urlaubsregionen, darunter Griechenland, Italien und Türkei, die Saison in den Herbst hinein. Hotels und Pensionen empfangen in diesen Ländern länger als üblich Gäste und bieten auch noch Ende Oktober oder November Unterkünfte an. Auch Ägypten, die Malediven oder die Seychellen sind Reiseziele, die sich einer guten Nachfrage erfreuen. “Doch nach wie vor gehen viele Reisende auf Nummer sicher und buchen keine Fernreisen. Sie setzen auf die Regionen in Deutschland, Österreich und Nord-Italien oder Niederlande”, beschreibt Gaby Schweinsteiger die Vorlieben ihrer Kunden aus Rosenheim und Umgebung.

Reisebüro für Rosenheim bestätigt hohe Nachfrage an Flugpauschalreisen

Neben dem Trend zu Zielen im eigenen oder angrenzenden Ländern zeigt sich gleichzeitig eine beständige hohe Nachfrage nach Flugpauschalreisen. Sie gehören einer Analyse der Marktforscher von Travel Data und Analytics (TDA) für den DRV zu den am stärksten nachgefragten Reiseprodukten in Reisebüros. Das kann auch Gaby Schweinsteiger für Schweinsteiger Reisen bestätigen. Zugleich bemerkt sie eine anziehende Nachfrage nach Kreuzfahrten auf dem Meer wie auf Flüssen. “Dass die USA ihre Grenzen wieder für touristische Reisen geöffnet haben, wird in den Herbst- und Wintermonaten des Jahres 2021 noch zu Nachfragen für Fernreisen in dieses Land beitragen.”

