Reiterunterricht auf dem Sonnenhof Stuttgart

Der Sonnenhof stärkt die Verbindung zwischen Mensch und Pferd

Tauchen Sie auf dem Sonnenhof in eine faszinierende Welt des Reitens ein und entdecken Sie bei uns die Kunst, im Einklang mit dem Pferd zu sein.

Inhalt

-Die Magie des Reitens erleben

-Qualifizierte Reitlehrer für individuellen Unterricht

-Reitunterricht für alle Levels

-Einführung in die Grundlage des Reitens

-Fortgeschrittener Unterricht für vertiefte Fähigkeiten

-Reitunterricht für Kinder und Jugendliche

-Geführte Ausritte durch die malerische Landschaft

-Reitferien auf dem Sonnenhof

-Unterbringung in gemütlichen Bauernhofzimmern

-Reiterspaß für die ganze Familie

-Kontakt für Reitunterricht auf dem Sonnenhof

DIE MAGIE DES REITENS ERLEBEN

Alle Reit Interessierten können bei uns auf dem Sonnenhof das Reiten erlernen oder das bereits vorhandene Können intensivieren. Der Unterricht bei uns zeichnet sich besonders dadurch aus, dass Sie vollkommen in die Magie des Reitens eintauchen. Sie arbeiten mit unseren gut ausgebildeten Pferden und qualifizierten Reitlehrern zusammen, mit denen Sie nicht nur Ihr Können verbessern, sondern auch die einzigartige Beziehung zwischen Mensch und Pferd erfahren können. Vor allem Anfänger können von unseren pferdegestützten Aktivitäten profitieren, die das persönliche Wachstum und das Verständnis von Pferden fördern. Durch diese tiergestützte Therapie können tiefe Verbindungen zu Pferden aufgebaut werden und dabei wichtige Lebenskompetenzen wie Vertrauen, Kommunikation und Selbstbewusstsein gestärkt werden.

QUALIFIZIERTE REITLEHRER FÜR INDIVIDUELLEN UNTERRICHT

Unsere qualifizierten Reitlehrer vom Sonnenhof gehen individuell auf jeden Interessierten ein. Dabei ist es egal, ob Sie mit bereits vorhandenen Kenntnisse kommen und Ihre Fähigkeiten vertiefen wollen, oder Anfänger sind- Sie können einen spezialisierten Unterricht erwarten, denn wir passen den Unterricht an Ihr Können und Ihre Ziele an. Zudem teilen unsere Reitlehrer mit Ihnen die Leidenschaft für das Reiten und Pferde und bringen nicht nur Fachkenntnisse mit.

REITUNTERRICHT FÜR ALLE LEVELS

Unser Reitunterricht wird von erfahrenen Reitlehrern geführt, wobei auf Ihre individuellen Reiterfahrungen geachtet wird. Der Sonnenhof bietet individuellen Reitunterricht für alle Levels an, sodass Anfänger eine fundierte Einführung in die Grundlagen des Reitens erhalten, während Fortgeschrittene ihre Fähigkeiten in spezialisierten Kursen vertiefen können.

Unsere Pferde sind geduldig und sind es gewohnt, mit verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten. So können wir ein sicheres und gleichsam unterhaltsames Reiterlebnis gewährleisten.

EINFÜHRUNG IN DIE GRUNDLAGE DES REITENS

Besonders für unsere Anfänger bieten wir eine einführende Phase, damit Sie die grundlegenden Techniken und Prinzipien des Reitens erlernen können. Das beinhaltet das Erlernen eines sicheren Umgangs mit dem Pferd, das Auf- und das Absteigen, die korrekte Haltung im Sattel und die grundlegenden Hilfen, um das Pferd zu steuern.

FORTGESCHRITTENER UNTERRICHT FÜR VERTIEFTE FÄHIGKEITEN

Wenn Sie schon Erfahrungen mitbringen und ihre Fähigkeiten ausbauen wollen, bieten wir auf dem Sonnenhof einen fortgeschrittenen Unterricht an, der darauf ausgerichtet ist, die Fähigkeit in Dressur, Springreiten oder anderen Disziplinen zu vertiefen. Unsere Reitlehrer bieten spezialisierte Kurse an, um Techniken zu verbessern, Herausforderungen zu meistern und das individuelle Reitvermögen auf ein höheres Niveau zu bringen.

REITUNTERRICHT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Für Kinder und Jugendliche bietet der Sonnenhof besondere Reitstunden an. In diesen Stunden werden den Kleinen eine Mischung aus Lernen und Abenteuer geboten, bei welchen die Kinder die Möglichkeit haben, den Umgang mit Pferden zu erlernen, Verantwortung zu übernehmen und ihre Reitfähigkeiten zusammen mit unseren Betreuern zu verbessern. Durch unsere Kurse für Kinder und Jugendliche können sich die Reit Interessierten auch untereinander kennenlernen und zusammen neue Fähigkeiten erlernen.

GEFÜHRTE AUSRITTE DURCH DIE MALERISCHE LANDSCHAFT

Unser Hof liegt inmitten einer wunderschönen Natur, sodass es sich anbietet, geführte Ausritte durch die malerische Landschaft rund um den Sonnenhof zu unternehmen und dabei die Schönheit der Natur zu entdecken. So führen unsere Ausritte durch grüne Wiesen, vorbei an plätschernden Bächen und durch schattige Wälder. Sie können die Freiheit des Reitens und die Ruhe der Natur genießen, während die Pferde Sie tragen.

Dabei ist uns die Freude am Reiten ebenso wie der Respekt gegenüber der Natur besonders wichtig.

REITFERIEN AUF DEM SONNENHOF

Für die Interessierten, die sich intensiv mit den Pferden und Reiten beschäftigen wollen, bietet der Sonnenhof Reitferien an, die nicht nur den Reitunterricht beinhalten, sondern auch Abenteuer auf dem Bauernhof und gesellige Aktivitäten beinhalten. Durch diese perfekte Mischung an Programm haben die Kinder die Möglichkeit, den Umgang mit Pferden zu erlernen, Freundschaften zu schließen und ihre Reitfähigkeiten zu verbessern, natürlich unter Anleitung unserer erfahrenen Betreuer.

UNTERBRINGUNG IN GEMÜTLICHEN BAUERNHOFZIMMERN

Wenn Sie oder Ihre Kinder nicht jeden Tag bei den Reitferien hin- und herfahren wollen, können Sie während Ihrer Reitferien in unseren gemütlichen Bauernhofzimmern unterkommen. Die rustikalen Zimmer auf unserem Sonnenhof Stuttgart strahlen eine Behaglichkeit aus und dienen Ihnen als Rückzugsort nach einem ereignisreichen Tag auf dem Rücken der Pferde.

REITERSPAß FÜR DIE GANZE FAMILIE

Dadurch, dass wir auf dem Sonnenhof Reitunterricht für alle Altersklassen und alle Level anbieten, können Sie auch als Familie auf unserem Hof Reitunterricht nehmen. Natürlich ist auch die Teilnahme in einer Gruppe mit Freunden ebenso möglich. Auf diese Art können Sie mit Ihren Liebsten gemeinsame Stunden im Sattel verbringen und an der Seite Ihrer Familie oder Freunden gemeinsam lernen. Dadurch schaffen Sie Erinnerungen, die ein Leben lang halten.

KONTAKT FÜR REITUNTERRICHT AUF DEM SONNENHOF

Wenn Sie oder Ihre Kinder überlegen, Reitunterricht zu nehmen, sind Sie bei uns auf dem Sonnenhof richtig. Für weitere Informationen oder bei Fragen können Sie sich sehr gerne bei uns melden! Sie können uns unter folgenden Nummern erreichen: 0711-21957305 oder 01727816088. Oder kommen Sie einfach persönlich vorbei. Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen und vielleicht auch mit Ihren Liebsten das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde zu erleben und unvergessliche Reitstunden auf dem Sonnenhof zu gestalten.

Der Sonnenhof bietet für Hochzeiten aber auch Familienfeste, oder Firmen-Events ganz besondere Räumlichkeiten. Von der historischen Dreschhalle über den urigen Ross-Stall bis hin zu den romantischen Glashäusern. Eingebettet in weitläufige Naturidylle ist jeder Raum einfach einzigartig. So, wie seine Gäste.

Firmenkontakt

Der Sonnenhof GmbH & Co. KG

Lutz Hörr

Sonnenhof 1

70378 Stuttgart

0711 21957305



https://www.dersonnenhof.com/

Pressekontakt

Der Sonnenhof GmbH & Co. KG

Lutz Hörr

Sonnenhof 1

70378 Stuttgart

0711 21957305



https://www.dersonnenhof.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.