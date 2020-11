Rekordverkauf und extrem hohe Nachfrage bei Jacuzzis 2020

Artesian Spas legt Rekordumsatz hin

Der Whirlpool Markt in Europa hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Seit 30 Jahren werden Jacuzzis in Europa in höheren Stückzahlen verkauft. Das ganze Thema begann in den 50er Jahren in den USA. Dort hat einer der ursprünglich aus Italien stammenden Jacuzzi Brüder den ersten Whirlpool erfunden. Die Jacuzzi Gruppe zählt bis heute zu den weltweit größten Anbietern und vereinigt mehrere Marken unter dem Stammhaus Jacuzzi. Darum wird in Europa häufig allgemein von Jacuzzis gesprochen und dieser Begriff hat sich als Produktgattungsname etabliert. Mehr Informationen über die historische Entwicklung ausgehend von den Jacuzzi Brüdern finden Sie unter Jacuzzi Geschichte . Die Geschichte der Jacuzzis begann turbulent und eigentlich aus gesundheitlicher Not. Die Jacuzzis produzierten Flugzeugteile, Pumpen und anderes bis einer der Jacuzzi Brüder aus einer Wasserpumpe einen Whirlpool mit Düsen baute. Recht rasch erlangte das Produkt in den USA an Beliebtheit und wurde zu einem wichtigen Bestandteil in vielen Häusern.

Aufgrund von logistischen Nachteilen, Zöllen und langen Transportwegen hat sich der Whirlpool Markt in Europa langsamer entwickelt. Außerdem war die Preisgestaltung lange Zeit wesentlich höher und Jacuzzis sehr Wohlhabenden vorbehalten. Irgendwann wurde die kritische Menge erreicht mit der man wesentlich bessere Preise machen kann und Jacuzzis wurden für weitere Bevölkerungsschichten leistbar. Insbesondere in UK, den Niederlanden, Schweden wuchs der Markt rasant. Auch die Schweiz und Österreich waren bereits in den letzten Jahre sehr gute Jacuzzi Märkte. Deutschland hat in Jacuzzis pro Einwohner hinterher gehinkt. Trotzdem kam es in allen Ländern zu 2-stelligen jährlichen Zuwachsraten.

2020 verändert alles. Aufgrund der Corona Probleme, der Einschränkung der Reisemöglichkeiten und der Rückbesinnung auf ein schönes zu Hause hat der Jacuzzi Markt total abhoben. In vielen Ländern kam es zu 200-300%igen Zuwächsen. Natürlich gibt es hier nach Marktzustand davor stark unterschiedliche Veränderungen. In Österreich ist der Jacuzzi Markt von hohem Niveau in diesem Schnitt mitgewachsen. In der Schweiz war das Wachstum unter dem Schnitt, aber der Riesenmarkt Deutschland ist endgültig erwacht. Mehr als 200.000 Menschen suchen im Monat nach dem Suchbegriff Whirlpools, 90.000 nach dem Begriff Jacuzzi oder Jacuzzis und das jeden Monat. Und das sind die Hauptbegriffe. Es wird nach Jacuzzi Garten, Jacuzzis outdoor, Jacuzzi gebraucht/neu, Jacuzzis Angebote und vieles mehr gesucht. Gesamt schätzt man das Suchvolumen für Jacuzzis / Jacuzzi / Whirlpools und alle damit zusammenhängenden Begriffe im deutschsprachigen Raum auf 500.000 Suchanfragen im Monat und es werden geschätzte 2000-3000 Whirlpools/Jacuzzis pro Monat verkauft.

Auch die Artesian Spas – Beta Wellness Gruppe hat ein absolutes Rekordjahr vor sich. Mit 6 eigenen Schauräumen und 25 großen Händlerschauräumen werden dieses Jahr mehr als 3500 Whirlpools in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft. Der Auftragseingang der eigenen Schauräume inkl. Großhandel wird von 13 Mio. 2019 auf über 32 Mio Euro steigen. Außerdem hat unsere Gruppe die nächsten Internationalisierungsschritte gesetzt und es wird in den nächsten Monaten 7 Beta Wellness Schauräume in UK, 2 in den Niederlanden, 1 in Frankreich und 4 in Australien geben. Damit gibt es 2021 20 eigene Mega Whirlpool Schauräume der Beta Whirlpools Gruppe in 5 Ländern. Außerdem wurde die Präsenz in Deutschland mit großen Premiumpartnern ausgebaut und in Hamburg, Ulm, Nürnberg 3 neue große Schauräume als Partner gefunden. Damit ist Artesian Spas mit 8 großen Ausstellungen in Deutschland. Das Produktionswerk in Las Vegas wird dieses Jahr die 150-200 Mio Auftragseingang Grenze überschreiten.

Artesian Spas Whirlpools Europa in allen Ländern Europas vertreten als größter amerikanischer Hersteller von Whirlpools und Swim Spas. Wir beliefern alle Länder und alle Schauräume europaweit von zwei HQ`s in Großbritannien und Österreich.

