Remote Working: Ex-Olympia-Skirennläuferin Michaela Gerg bevorzugt Abama Luxury Resort auf Teneriffa

Homeoffice in paradiesischem Umfeld immer beliebter

Reisen in Corona-Zeiten ist ein schwieriges Unterfangen. Wenn es aber gar nicht ums Verreisen für einen Urlaubstrip geht, sondern um einen Standortwechsel für einen längeren Zeitraum, um in angenehmerer Umgebung zu arbeiten und zu leben, sieht es anders aus. Remote Working gewinnt zunehmend an Bedeutung und bietet ganz neue Möglichkeiten, das Homeoffice mit Urlaubsatmosphäre zu kombinieren. Auf Teneriffa bietet das Abama Luxury Resort einen Ort, wo man sich fernab von belebten Städten und Urlaubsorten zurückziehen und dabei weiterhin seiner Arbeit per Laptop, Videokonferenz oder Telefon nachgehen kann. Michaela Gerg, in den 80er- und 90er-Jahren eine der erfolgreichsten deutschen Skirennläuferinnen, hat diese Art des Lebens und Arbeitens im aktuellen Winter für sich selbst erprobt und ist begeistert.

Die Kanarischen Inseln haben sich im Laufe der Corona-Pandemie immer wieder als einer der sichersten Orte Europas erwiesen. Umgeben vom Wasser des Atlantischen Ozeans, fernab vom spanischen Festland und über 200 km vom afrikanischen Kontinent gelegen, ist die Gefahr, Corona auf die Inseln zu tragen, begrenzt. Das Abama Resort im Süden Teneriffas ist wiederum ein weitgehend geschlossenes Ökosystem mit strengen Auflagen für alle, die dort arbeiten und leben.

Remote Working hat viele Vorteile, wenn man sich darauf einlässt und räumliche Voraussetzungen wie in den Abama Luxury Residences vorfindet. Die Besitzer von Villen und Apartments auf der seit 2014 entstandenen Anlage haben ihre Privatsphäre, und die öffentlichen Bereiche wie zum Beispiel Golf- oder Tennisplätze sind weitläufig und unterliegen strengen Hygienekonzepten. Nicht wenige Inhaber aus Deutschland, Großbritannien und Skandinavien haben sich daher dazu entschlossenen, die Pandemie-Zeit weitgehend im Resort zu verbringen, wo die Möglichkeit, das angenehme Leben mit der Arbeit zu verbringen, jederzeit gegeben ist.

Michaela Gerg im Winter 2020/2021: Erstmals Sommerwetter und Golf statt Schnee und Ski

Michaela Gerg war als Skirennläuferin zwischen 1980 und 1996 weit über 100-mal in den Top Ten. 41-mal gehörte sie zu den besten Drei. Sie gewann vier Weltcuprennen und holte 1989 WM-Bronze im Super-G. Viermal nahm sie an Olympischen Spielen teil. “Es ist das erste Mal, dass ich im Winter nicht zuhause bin. Das liegt an Corona. Normalerweise müsste ich jetzt in Lenggries im Süden von Bayern sein, wo ich seit 2008 eine Skischule mit etwa 60 Skilehrern betreibe”, sagt die ehemalige Profisportlerin.

In diesem Winter gönnt sich Michaela Gerg daher entspannte Tage in den Abama Luxury Residences. In ihrem Apartment der Serie “Las Terrazas” lässt sie es sich mit ihrem Partner gutgehen. In der Freizeit verbringt sie viel Zeit auf der Abama-Golfanlage, entworfen von dem renommierten Golfer Dave Thomas. Der herrliche Panoramablick auf den Atlantischen Ozean und die Insel La Gomera macht das Golfen auf diesem Platz zu einem Erlebnis.

Aber auch die Arbeit geht weiter. “Eigentlich arbeite ich immer”, sagt sie. “Aber das stört mich nicht. Mir macht meine Arbeit Spaß, und deshalb empfinde ich sie nicht als Arbeit.” Was zu tun ist, kann sie weitgehend vom Laptop aus erledigen: E-Mails beantworten, Präsentationen vorbereiten, neue Konzepte für die Skischule und ihre “Stiftung Schneekristalle” erarbeiten. “Ich kann das prima hier von der Terrasse aus. Die Temperatur ist herrlich, die Sonne spendet Licht. Ich bin in so einer tollen Umgebung noch motivierter. Wir überlegen inzwischen sogar, ob wir uns hier ein Apartment kaufen. Wir schauen uns gerade ein paar Objekte im Abama Resort an.”

Charity-Golfturnier für benachteiligte Kinder

Michaela Gerg plant, zusammen mit den Abama Luxury Residences ein Golf-Turnier zugunsten ihrer “Stiftung Schneekristalle” umzusetzen. Zwei ähnliche Turniere hat die Stiftung, die sozial benachteiligte Kinder unterstützt, in der Vergangenheit schon organisiert. “Wir haben gerade mit den Planungen für 2022 begonnen. Wir möchten gern bis zu 80 Golfer ins Abama Resort einladen, um das Turnier auszutragen. Da ich selber golfe, habe ich einen großen Verteiler von potenziellen Teilnehmern. Ich denke, dass wir zusammen etwas sehr Gutes auf die Beine stellen können, was am Ende nicht nur den Teilnehmern, sondern auch den benachteiligten und behinderten Kindern, die von der Stiftung unterstützt werden, zugutekommen wird.”

Teneriffa bietet Welcome Pass für Teleworker an

Für Selbständige und Reisende, die fernab der Heimat mit dem Computer arbeiten möchten, bietet Teneriffa einen so genannten Welcome Pass an. Wer einen solchen Pass hat, erhält zum Beispiel Rabatte in Coworking Spaces und für Freizeitaktivitäten. Darüber hinaus hebt Teneriffa seine Steuervorteile hervor. Die Remote Worker, die ihre Arbeit von jedem Ort der Welt aus erledigen können, bleiben in der Regel zwischen zwei und vier Monaten.

Bewohner und Besucher des Abama Resorts profitieren von dem subtropischen Mikroklima mit 3.000 Sonnenstunden pro Jahr und einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 22 Grad. Die Luxus-Residenzen des Resorts liegen neben dem 5-Sterne-Hotel Ritz Carlton mit über 13 Restaurants, darunter zwei mit Michelin-Sternen. In nächster Nähe sind ein Spa, der preisgekrönte 18-Loch-Golfplatz, die Tennis-Akademie und der weiße Sandstrand.

