Renovierung nach einer Überschwemmung

Wo man anfangen soll

Eine Überschwemmung in einer Wohnung, sei es durch einen Nachbarn im Obergeschoss, einen Rohrbruch oder durch die Wohnungsbaugesellschaft, ist ein Ereignis, das wirklich großen Schaden anrichten kann. Entgegen dem Anschein sind Überschwemmungen ein recht häufiges Ereignis, aber nicht jeder ist darauf vorbereitet. Es ist gut zu wissen, dass die Versicherung für Überschwemmungsschäden aufkommt – allerdings nur, wenn die Wohnung versichert ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass man sich auf die Reparaturen nach einer Überschwemmung vorbereiten muss. Müssen Sie den Putz entfernen? Oder reicht eine leichte Renovierung? Auf welche Arbeiten müssen Sie sich einstellen, um Ihre Wohnung wieder in den Zustand vor dem Hochwasser zu versetzen? Sollten Sie die Renovierung selbst vornehmen oder sollte ein professionelles Team sie für Sie erledigen?

Ist es notwendig, den Putz nach einer Überschwemmung abzuschlagen?

Viele Menschen fragen sich, ob es notwendig ist, nach einer Überschwemmung den Putz von den Wänden zu kratzen. Die Wahrheit ist, dass es davon abhängt, wie groß der Wasser- oder Feuchtigkeitsschaden ist und wie lange man mit der Reparatur gewartet hat. Um herauszufinden, wie tief die Feuchtigkeit in den Wänden reicht, müssen Sie die Schichten – einschließlich abblätternder Farbe und Spachtelmasse – eine nach der anderen abtragen. Nur so können Sie mit eigenen Augen sehen, wie weit die durch Wasser oder Feuchtigkeit verursachten Schäden reichen.

Wasserschaden Hilfe Rhein-Neckar

4 Schritte, um feuchte Stellen an den Wänden zu beseitigen

Wie beginnt man also mit der Renovierung seines Hauses nach einer Überschwemmung? Zunächst muss die Farbe an den Stellen entfernt werden, an denen die Überschwemmung sichtbar ist. Oft löst sich mit der Farbe auch die darunter liegende Putzschicht ab. Zweitens ist es ratsam, eine Grundierung auf die Wände und die Decke aufzutragen (falls erforderlich), um die Haftung der nachfolgenden Schichten zu erhöhen und die Saugfähigkeit der Wände zu verringern. Drittens ist es ratsam, die Wände mit Fugenmasse zu bestreichen – dies muss jedoch gleichmäßig geschehen. Die Spachtelmasse wird zum Ausgleichen der Wand verwendet. Es ist wichtig, dass die Fugenmasse die richtigen Bedingungen zum Trocknen erhält. Der Raum sollte gut belüftet sein, aber Zugluft sollte unbedingt vermieden werden. Viertens: Die ausgebesserte Stelle sollte mit Farbe überstrichen werden. Dadurch sieht die Wand wie neu aus.

Renovierung – selbst machen oder einen Profi beauftragen?

Lohnt es sich, die Renovierung selbst durchzuführen? Oder ist es besser, die Renovierungsarbeiten an professionelle Dienstleister zu vergeben? In Polen versuchen viele Menschen, ihre Wohnungen selbst zu renovieren. Aber ist es sicher, nach einer Überschwemmung in Eigenregie zu renovieren? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wenn der Schaden gering ist, kann man versuchen, ihn selbst zu beheben. Ist der Schaden jedoch tief und fast „in die Wand hineingewachsen“, dann ist es besser, ein professionelles Unternehmen mit der Renovierung zu beauftragen.

Entfeuchtung der Wohnung – lohnt sich das vor der Renovierung?

Manchmal tritt Feuchtigkeit in einer Wohnung einfach auf und hat nichts mit Überschwemmungen zu tun. Feuchtigkeit kann wirklich heimtückisch sein, denn sie beschädigt nicht nur die Wände des Gebäudes oder die Geräte in den Räumen (vor allem die elektrischen, die nicht wasserbeständig sind), sondern ist auch schlecht für die Gesundheit der Menschen, die in feuchten Innenräumen leben. Es lohnt sich also, sie um jeden Preis zu beseitigen – zum Glück sind professionelle Unternehmen mit entsprechenden Geräten ausgestattet, die die Raumluft entfeuchten und die Feuchtigkeit auf einem optimalen Niveau halten. Denn es ist wichtig zu wissen, dass zu trockene Luft auch gefährlich für Mensch und Wohnung ist.

In welchen Situationen lohnt es sich, die Luftfeuchtigkeit in einer Wohnung zu messen?

Viele Menschen fragen sich, ob es sich lohnt, die Feuchtigkeit in einer Wohnung ständig zu überwachen. Heutzutage ist dies eine recht einfache Aufgabe, vor allem wenn die Wohnung nicht überschwemmt wurde oder andere außergewöhnliche Situationen eingetreten sind. In vielen Geschäften, auch online, kann man spezielle Luftfeuchtigkeitsmessgeräte, so genannte Hygrometer, kaufen, mit denen man die Luftfeuchtigkeit leicht und genau messen kann. Allerdings ist es nicht in allen Fällen sinnvoll, die Luftfeuchtigkeit selbst zu messen. Manchmal muss man sich an ein professionelles Unternehmen wenden, das Zugang zu speziellen Geräten hat. Wann ist es sinnvoll, deren Dienste in Anspruch zu nehmen?

Prüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in dem Haus, das Sie kaufen möchten

Es lohnt sich, die Dienste eines professionellen Entfeuchtungsunternehmens in Anspruch zu nehmen, das auch Feuchtigkeitsmessungen anbietet, wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung auf eigene Faust kaufen wollen. Und das gilt nicht nur für gebrauchte Gebäude, sondern auch für Objekte, die von Bauträgern angeboten werden. Es hat keinen Sinn, alles zu glauben, was Bauträger sagen, wenn sie Wohnungen anbieten. Auch nicht, wenn sie zu einem wirklich überhöhten Preis angeboten werden. In jedem Raum kann zu viel Feuchtigkeit herrschen, und überall kann sich Schimmel an den Wänden bilden. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, lohnt es sich, die Wohnung, die Sie kaufen wollen, vorher gründlich zu inspizieren.

Planen Sie eine Renovierung? Prüfen Sie die Wände und Böden auf Feuchtigkeit!

Eine weitere Situation, in der es sich lohnt, die Luftfeuchtigkeit zu überprüfen, ist die Renovierung einer Wohnung oder eines Hauses. Renovierungen erfordern viel Zeit und Aufmerksamkeit. Niemand möchte, dass die ganze Arbeit umsonst war, nur weil eine große Menge Feuchtigkeit in die Wände eingedrungen ist. Das gilt besonders für Räume wie das Badezimmer, in denen die Luftfeuchtigkeit ständig hoch ist. Wenn Sie wissen, wie es um die Luft in Ihrer Wohnung bestellt ist, können Sie die gesamte Renovierung besser planen. Vielleicht entscheiden Sie sich vor der Renovierung für die Möglichkeit, die Luft zu entfeuchten und den gesamten Raum von der dort angesammelten Feuchtigkeit zu befreien.

Luftentfeuchter mieten

Ist Ihre Wohnung überschwemmt worden? Prüfen Sie den Feuchtigkeitsgehalt!

Die wichtigste Situation, in der Sie die Feuchtigkeit in einem Raum messen müssen, ist eine Überschwemmung. Wenn Ihre Wohnung von einem Nachbarn im Obergeschoss überflutet wurde oder die Wasserleitung im Haus geplatzt ist, muss das Ausmaß des Schadens ermittelt werden. Meistens ist in solchen Fällen auch eine Renovierung erforderlich, aber es lohnt sich immer, zuerst die Feuchtigkeit der Wände oder Böden zu überprüfen. Außerdem können (und sollten) Sie diese Messungen vornehmen, wenn Sie Ihrem Versicherer einen Überschwemmungsfall melden. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass der Versicherer für die durch die Feuchtigkeit verursachten Schäden aufkommen muss.

Sollte ich den Feuchtigkeitsgehalt selbst überprüfen oder sollte ich die Dienste eines professionellen Unternehmens in Anspruch nehmen?

In den oben genannten Fällen lohnt es sich auf jeden Fall, die Hilfe von Fachleuten in Anspruch zu nehmen, die spezielle Geräte verwenden. So können Sie sicher sein, dass die vorgenommenen Messungen genau sind. Hausgemachte Methoden und die Verwendung von Hygrometern, die im Handel erhältlich sind, sollten für den täglichen Gebrauch vorbehalten bleiben. Denken Sie auch daran, dass Sie viele unangenehme Situationen vermeiden können, wenn Sie den Finger am Puls der Zeit haben.

Wasserschaden, Bautrockener, Baumaschinen Vermietung im Raum Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Leimen, Sandhausen, Hockenheim, Eppelheim, Plankstadt, Oftersheim, Schwetzingen, Ketsch, Brühl, Schifferstadt, Walldorf, Nußloch, Mannheim, Ludwigshafen, Ladenburg, St.Leon, Bruchsal, Karlsruhe, Weinheim, Viernheim, Heddesheim, Wiesloch, Speyer, Altlussheim, Neulussheim, Neckargemünd, Mosbach, Worms, Frankenthal, Lampertheim, Heppenheim, Lorsch, Kronau, Neustadt, Dossenheim, Malsch, Rauenberg, Östringen, Mühlhausen, Dielheim, Waghäusel, Altlußheim, Meckesheim, Angelbachtal, Mühlhausen, Bammental, Neckarbischofsheim, Brühl, Neckargemünd, Dielheim, Neidenstein, Dossenheim, Neulußheim, Eberbach, Nußloch, Edingen-Neckarhausen, Oftersheim, Epfenbach, Plankstadt ,Eppelheim, Rauenberg ,Eschelbronn,Reichartshausen,Gaiberg,Reilingen,Heddesbach, Sandhausen ,Heddesheim ,Schönau ,Heiligkreuzsteinach ,Schönbrunn ,Helmstadt-Bargen ,Schriesheim ,Hemsbach ,Schwetzingen ,Hirschberg, Sinsheim ,Hockenheim ,Spechbach, Ilvesheim ,St. Leon-Rot ,Ketsch, Waibstadt, Ladenburg,Walldorf,Laudenbach,Weinheim,Leimen,Wiesenbach, Lobbach,Wiesloch ,Malsch ,Wilhelmsfeld ,Mauer ,Zuzenhausen sind wir in Kürze vor Ort.

Kontakt

xtra immobilien management gmbh

T Klingler

Hauptstrasse 129

69207 Sandhausen

0622452135



https://www.wasserschaden-rhein-neckar.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.