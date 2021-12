Resch-Ka-Tec – Bei Anbaugeräten für Erdbaumaschinen verlängert Hardox® 500 Tuf Verschleißblech die Standzeit

Mit individuellen Ladeschaufeln und Tieflöffeln seit 40 Jahren am Markt

Hasselroth: Vor 40 Jahren begann Bernd Reschke mit der Herstellung von Anbaugeräten in Frankfurt am Main. Heute ist Resch-Ka-Tec in Hasselroth ansässig. Die rund 85 Mitarbeiter fertigen Ladeschaufeln, Tieflöffel und Sonderwerkzeuge. Zu den Abnehmern gehören die großen und namhaften Hersteller und Händler von Erdbaumaschinen.

Hochwertige Produkte, individuelle Lösungen und schnelle Reaktionszeiten kennzeichnen den stetigen Erfolg des Unternehmens. Für seine Produkte setzt Resch-Ka-Tec auf hochwertige Materialien und modernste Produktionsverfahren. Von Beginn an war SSAB mit Hardox® als Verschleißblech und später dann auch mit Strenx® als Konstruktionsstahl dabei. Das Unternehmen ist nun seit über 9 Jahren Partner von Hardox® In My Body (HIMB). Das “Hardox® In My Body”-Zeichen steht für Produkte, die von einem qualifizierten “Hardox® In My Body”-Mitglied nach höchsten Standards hergestellt werden.

Resch-Ka-Tec ist einer der ersten deutschen Hersteller von Ladeschaufeln und Baggerlöffeln, der Hardox® 500 Tuf Verschleißstahl verbaut. Aktuell ist der Stahl bis 25,4 mm Blechdicke verfügbar. Versuche mit 30 mm Materialstärke laufen bereits. Das Material hat eine vergleichbare Zähigkeit wie Hardox® 450, bietet aber mit 500 HBW deutlich mehr Härte. Messungen von SSAB ergaben bis zu 30 % mehr Standzeit von Ausrüstungen bei vergleichbaren Einsätzen.

“Wegen seiner vielfältigen Konstruktionen und Lösungen haben wir schon im Vorfeld das Unternehmen mit an Bord genommen. Resch-Ka-Tec erhielt frühzeitig Vorserienmaterial für Verarbeitungsversuche von uns”, erläutert Christoph Bednarz Regional Sales Manager (RSM) für Südwestdeutschland von SSAB.

“Produkte der Firma SSAB sind in den Produkten der Resch-Ka-Tec Hauptbestandteil und garantieren extrem hohe Qualität. Aus diesem Grunde stehen wir Neu- oder Weiterentwicklungen sehr positiv gegenüber”, so der Geschäftsführer Bernd Reschke. “Die ersten Tests von Hardox® 500 Tuf waren überzeugend. Vor allem in der Verarbeitung, Umformung und Verschweißen sind sehr große Fortschritte festzustellen.”

“Alternativ zur Standzeiterhöhung des Anbaugerätes kann durch den Einsatz von Hardox® 500 Tuf eine gezielte Verringerung der Materialstärken vorgenommen werden. Die nochmals verbesserten mechanischen Material-Eigenschaften ermöglichen es, leichtere und größere Grabgefäße zu konstruieren. Das verringerte Eigengewicht des Anbaugeräts erhöht die Umschlagleistung pro Ladespiel und kommt der Standzeit der Baumaschine insgesamt zu Gute”, erläutert Uwe Rehor Leiter Konstruktion und Entwicklung bei Resch-Ka-Tec.

Diese starke Fokussierung auf die Wünsche der Kunden erklärt die Vielfältigkeit der Produktpalette und den Erfolg von Resch-Ka-Tec. “Es kommt nicht selten vor, dass wir unsere Händler zusammen mit deren Endkunden hier im Werk beraten, um für den jeweiligen Einsatz die optimale Lösung zu finden,” berichtet Stefan Kührt Leiter Verkauf und Beratung bei Resch-Ka-Tec.

Kurze Entscheidungswege, individuelle technische Beratung und der absolute Wille, den Kundenwunsch zu erfüllen sind die Philosophie des Unternehmens. Die vorbildliche Qualifizierung der Mitarbeiter ist ein weiterer Garant für den Erfolg. Eine große Fertigungstiefe vermeidet Abhängigkeiten von Vorlieferanten und sichert so den schnellst möglichen Liefertermin.

SiloNet in Beckum – Beratung führte zu Variante beim neuen Baggerlöffel

Ein Steinbruch bei Beckum liefert Mergel als Rohstoff für das dort ansässige Holcim-Zementwerk. Gearbeitet wird an 6 Tagen und bis zu 16 Stunden täglich in der Woche. 7 Muldenkipper sorgen für eine reibungslose Logistik zur Versorgung des Zementwerkes mit Rohstoff. Eine Schlüsselposition im Abbau des Mergels kommt dem 90 t Bagger, ein Caterpillar 390 F, zu. Mit einem Ladespiel füllt der Bagger 8 – 9 Tonnen Material auf den Lkw. Nachdem es mit dem 4-zahnigen Baggerlöffel Probleme gab, empfahlen die Experten von Resch-Ka-Tec auf einen Löffel mit nur 3 Zähnen umzustellen. Mit diesem kürzlich ausgelieferten Baggerlöffel sind die Probleme nun Vergangenheit. Weitere Informationen hier: https://www.ssab.de/neuigkeiten/2021/12/reschkatec Größere Bilddateien hier: www.pr-download.com/ssab16.zip (link im Browser eingeben)

SSAB ist ein in Nordeuropa und den USA ansässiges Stahlunternehmen. SSAB bietet Produkte und Dienstleistungen mit Mehrwert an, die in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden entwickelt wurden – damit die Welt stärker, leichter und nachhaltiger wird. SSAB beschäftigt Mitarbeiter in über 50 Ländern. SSAB verfügt über Produktionsstätten in Schweden, Finnland und in den USA. SSAB ist an der Nasdaq Stockholm notiert und an der Nasdaq Helsinki zweitnotiert.

