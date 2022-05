RevealPro: Wärmebildkamera trifft Taschenlampe

Für Handwerk, Industrie und den Sicherheitsbereich: Die multifunktionale Wärmebildkamera liefert Bilder und Videos für eine genaue Analyse

Berlin, im Mai 2022 – Die RevealPro von Seek Thermal ist eine hochpräzise Wärmebildkamera mit integrierter LED-Taschenlampe. Dank dieser Doppelfunktion macht das handliche Profi-Tool für das menschliche Auge Unsichtbares erkennbar und bringt zusätzliche 300 Lumen helles Licht in dunkle oder unübersichtliche Bereiche. Damit ist sie ein praktischer Allrounder, beispielsweise für die Überprüfung von mechanischen und elektrischen Anlagen oder im Sicherheitsbereich. Dank hoher thermischer Auflösung von 320 x 240 Pixeln liefert die RevealPro stets präzise Wärmebilder. Auch Videos werden mit einer >15Hz Bildwiederholfrequenz flüssig dargestellt.

Mit dem robusten All-In-One-Gerät RevealPro lassen sich Gebäude sowie mechanische und elektrische Anlagen überprüfen – bei Tageslicht und in der Dunkelheit. Das tragbare Gerät passt in jeden Werkzeugkoffer und kann Handwerker und Industriearbeiter in vielen Bereichen unterstützen. Gerade bei der Fehlersuche ist die Wärmebildkamera hilfreich, da sie hohe Wärmeentwicklungen und Undichtigkeiten zuverlässig erkennbar macht, z.B. bei einer Bodenheizung. Auch defekte oder korrodierte Sicherungen und lose Anschlüsse zeigt das kompakte Gerät präzise an.

RevealPro erkennt Temperaturen von -40 bis +330 Grad Celsius und bietet ein 32 Grad weites Sichtfeld. Die Einstellungen für die thermische Spanne, Aussteuerung und den Emissionsgrad sind regelbar. Optional kann die integrierte 300 Lumen starke LED-Lampe zugeschaltet werden. Diese sorgt für eine solide Beleuchtung von schlecht zugänglichen Bereichen oder bei Dunkelheit. Auch potenziell gefährliche Situationen können somit aus sicherer Distanz bewertet werden.

Die Wärmebildaufnahmen werden direkt im internen 4-GB-Speicher gesichert und können via USB ausgelesen werden. Ein USB-Lade- und Datenkabel wird mitgeliefert. Der aufladbare Akku hält vier Stunden, bevor er wieder ans Netz muss. Das stabile gummierte Gehäuse und das kratz- und bruchresistente Gorilla-Glas-Display machen die RevealPro auch in rauen Umgebungen zu einem unverwüstlichen Begleiter.

Weitere Informationen: https://seek-thermal.macland.de/

Preis und Verfügbarkeit

Die Seek Thermal RebealPRO ist zum UVP von 799 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. lieferbar. Produkte von Seek Thermal sind im Fachhandel erhältlich, beispielsweise bei conrad.de. Für die Distribution in Deutschland ist MacLAND zuständig.

Die deutsche Gebrauchsanleitung ist unter folgendem Link hinterlegt: https://support.thermal.com/hc/de

####

Pressemitteilung zum Download: 2022_05_SeekThermal.RevealPro

Downloadauswahl Bilder: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/cjP4mfsBw3Rx3GD

#####

Über Seek Thermal

Seek Thermal wurde 2012 von den branchenführenden Wissenschaftlern Bill Parrish und Tim Fitzgibbons gegründet, die 40 Jahre lang den Stand der militärischen und professionellen Wärmebildtechnologie vorangetrieben haben. Als eines der wenigen Unternehmen weltweit, das Sensoren baut, hat Seek Thermal bereits Hunderttausende von Wärmebildprodukten in die ganze Welt geliefert und die Wärmebildmessung zu einem allgemein zugänglichen, alltäglichen Werkzeug entwickelt. Firmensitz ist in Santa Barbara/USA.

PR-Kontakt:

Profil Marketing

Andrea Weinholz

Plinganserstraße 59

D-81369 München

Tel. +49 (0)89 2424 1695

a.weinholz@profil-marketing.com