revolt Outdoor-Zeitschaltuhr mit Timer und Lichtsensor

Den Outdoor-Bereich automatisch erstrahlen lassen

– Ideal für Weihnachts- und Saison-Beleuchtung in Garten, Hof u.v.m.

– Lichtsensor für automatisches Ein- und Ausschalten

– Einstellbare Laufzeit für 2, 4, 6 oder 8 Stunden

– Einfache Bedienung per Drehschalter

– Steckdose auch manuell schaltbar

Perfekt für festliche Beleuchtung im Außenbereich: Die Schaltuhr von revolt trennt die Stromversorgung für angeschlossene Geräte, sobald es draußen hell wird. Und aktiviert die Stromversorgung automatisch, sobald es wieder dämmert.

Zusätzliche Laufzeit-Kontrolle: Per Drehschalter lässt man das angeschlossene Gerät ab der Abenddämmerung für 2, 4, 6 oder 8 Stunden laufen – ganz nach Bedarf.

Auch manuelles Ein- und Ausschalten möglich: Einfach den Schalter auf die gewünschte Position drehen. So schaltet man das angeschlossene Gerät vollständig aus. Oder man lässt es durchgehend in Betrieb – ohne dass Lichtsensor und Timer dazwischen funken.

– Lichtsensor schaltet Geräte automatisch bei Nacht ein und bei Tag aus

– Einstellbarer Timer für 2, 4, 6 oder 8 Stunden Laufzeit ab der Abenddämmerung

– Steckdose auch manuell ein-/ausschaltbar

– Einfache Bedienung: Drehschalter zum manuellen Ein-/Ausschalten, für Timer ab Dämmerung und Schaltung nur per Lichtsensor

– LED für Statusanzeige

– Für den Außenbereich geeignet: Schutzart IP44

– Maximale Schaltleistung: 3.680 Watt (16 A)

– Stromversorgung: 230 Volt (Steckdosengerät)

– Maße: 110 x 90 x 60 mm, Gewicht: 127 g

– Zeitschaltuhr inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107379762

Preis: 8,92 EUR

Bestell-Nr. ZX-4018-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX4018-1430.shtml

Auch als günstiges 2er-Pack erhältlich:

Preis: 14,90 EUR

Bestell-Nr. ZX-4019-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/6cBpm7ou

