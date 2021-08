– revolt Powerbank & Solarkonverter HSG-640

Lädt bis zu 9 Geräte über Netzteil, im Auto und umweltfreundlich per Solar

– Versorgt Elektro-Kleingeräte mit Strom

– 9 Anschluss-Möglichkeiten für 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräte

– Integrierte LED-Lampe mit SOS-Blinkfunktion

– Quick Charge 3.0 und Power Delivery für schnelleres Laden

– Zigarettenanzünder-Adapter für Geräte mit Zigarettenanzünder-Anschluss

– Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Niederspannung

Geballte Extraportion Energie für unterwegs: Die mobile Powerbank von revolt im edlen Gehäuse mit Tragegriff versorgt bei Outdoor-Aktivitäten zuverlässig mit Strom – ob beim Camping oder Zelten. Auch bei Gartenfesten oder in Bereichen ohne Netzversorgung ist die starke Powerbank eine nützliche Stromreserve!

Energie-Oase mit sage und schreibe 9 Anschlüssen: Bis zu vier USB-Mobilgeräte lassen sich gleichzeitig laden. Mit Quick Charge 3.0 sogar bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät! Für vier 12-Volt-Geräte nutzt man einfach die 12-Volt-Buchsen. Oder man schließt den Zigarettenanzünder-Adapter daran an. So versorgt man beispielsweise am Baggersee Kühlbox, mobile Lautsprecher und das Smartphone. Selbst Elektro-Kleingeräte wie ein Notebook lassen sich an der 230-Volt-Steckdose betreiben!

Eine Powerbank, viele Lade-Möglichkeiten: Der 60 Ah starke Akku kann per Netzteil oder im Auto über den Zigaretten-Anzünder geladen werden. Auf Reisen oder beim Camping speist man den Solar-Generator ganz einfach mit Sonnenenergie. Dazu schließt man ein Solar-Panel eigener Wahl an. Schon gewinnt man 100 % ökologische und erneuerbare Energie!

Mit Licht, wenn man es brauchet: Dank zuschaltbarer LED-Lampe ist man nachts optimal ausgerüstet. Auch als Leuchte bei Reparaturen leisten die 100 Lumen erhellende Dienste. Und in brenzligen Not-Situationen macht man mit der SOS-Blinkfunktion auf sich aufmerksam.

Sicher im Betrieb: Bei seinen ca. 500 Ladezyklen schützt der tragbare Stromspeicher automatisch vor Überhitzung, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Niederspannung.

– 2in1-Powerbank und Solarkonverter für portablen Strom

– Für den mobilen Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

– Ideal z.B. beim Camping und Zelten, Outdoor-Aktivitäten und im Garten

– Zuschaltbare 3-Watt-LED-Lampe mit 15 LEDs und 100 Lumen

– 3 Leuchtmodi: Dauerleuchten, Stroboskop, SOS-Blinkfunktion

– Integriertes LCD-Display mit 1,8″ / 3,3 cm Bildschirm-Diagonale: zeigt Ladestand, Betriebs-Modus und Warnsymbole

– 230-V-Schutzkontakt-Steckdose mit 200 Watt Dauerbelastbarkeit für Elektro-Kleingeräte wie Laptop, Glühlampe, TFT-Monitor, Playstation, XBox

– 4 x DC-Output für Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm: je 9 – 12,6 V DC / 10 A (max. 15 A), z.B. für Ladegeräte

– 2 x USB-A: je 5 V / 2,4 A

-1x USB-A mit QuickCharge 3.0 (Schnellade-Funktion): lädt Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– Automatische Ladestrom-Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt und 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

– Ideal für LG G6, LG V30, HTC U11, Nokia 8, Sony Xperia XZ/XZ1 u.v.m.

– 1x USB-C mit Power Delivery: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt und 12 V bis 1,5 A / 18 Watt

– Zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie z.B. MacBook Pro, Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ, Huawei P10 u.v.m.

– Zigarettenanzünder-Adapter z.B. für Kühlboxen

– Mehr als 500 Ladezyklen

– Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Niederspannung

– Edles Gehäuse mit praktischem Tragegriff

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 60 Ah, lädt per 15-V-Netzeil, Kfz-Ladegerät und per Solarpanel (bitte dazu bestellen)

– Maße: 210 x 139 x 123 mm, Gewicht: 2350 g

– Solarkonverter HSG-640 inklusive Netzteil, Kfz-Ladekabel mit Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm, Zigarettenanzünder-Adapter mit Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107388740

Hinweis: Dieser Spannungswandler liefert eine modifizierte Sinus-Ausgangsspannung und ist damit für die meisten Elektrogeräte optimal geeignet. Diese Wellenform kann jedoch bei einzelnen Verbrauchern Funktionsstörungen verursachen, wie z.B. bei Laserdruckern oder Mikrowellenherden. Bitte prüfen, ob die Verwendung zugelassen ist.

Preis: 229,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3051-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3051-3034.shtml

Die revolt Powerbank & Solarkonverter HSG-640 ist auch in 2 Bundles erhältlich:

revolt Powerbank & Solarkonverter HSG-640 mit faltbarem 50-Watt-Solarpanel, 60 Ah

Das Bundle besteht aus:

– revolt Powerbank & Solarkonverter HSG-640 (s.o.)

– revolt Mobiles, faltbares Solarpanel, 4 monokristalline Solarzellen, 50 Watt

revolt Mobiles, faltbares Solarpanel, 4 monokristalline Solarzellen, 50 Watt

Leicht zu transportieren: Das Panel besteht aus 4 Solarzellen, die auf der Innenseite einer Tasche angebracht sind. Dadurch faltet man das Panel bequem zusammen. In der Größe einer Aktentasche ist es ideal zum Mitnehmen! In einer kleinen Außentasche finden die Anschluss-Kabel Platz.

– 4 zusammenhängende, monokristalline Solarpanel

– Tragegriff und Tasche für Kabel integriert

– Leistung: 50 Watt

– Leerlaufspannung: 21,3 Volt

– Kurzschluss-Strom: 3,03 A

– Nennstrom: max. 2,8 A

– Spannung im Punkt maximaler Leistung (UMPP): 17,8 Volt

– Betriebstemperatur: -40 bis 75 °C

– Anschluss per integriertem Stecker direkt an Laderegler oder Solar-Konverter (jeweils bitte dazu bestellen) sowie per Kabel (Anderson-Stecker/abisoliert, offene Enden) oder DC-Adapterkabel (Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm/Anderson-Stecker)

– Anschluss per Anderson-Stecker: kann als Buchse und Stecker verwendet werden

– Maße je Solarpanel: 24 x 31 cm, Gesamtmaße (aufgeklappt): 138,5 x 0,4 x 35,5 cm, Gesamtmaße (zusammengeklappt): 29 x 2,5 x 35,5 cm, Gewicht: 2,5 kg

Hinweis: Für den Betrieb benötigt man einen Laderegler. Solar-Konverter kann man mit dem mitgelieferten Kabel laden.

Preis: 329,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3148-625

revolt Powerbank & Solarkonverter mit mobilen 50-Watt-Solarpanel, 60 Ah

Das Bundle besteht aus:

– revolt Powerbank & Solarkonverter HSG-640

– revolt Mobiles Solarpanel mit monokristallinen Solarzellen, 50 Watt

– revolt Solar-Modul-Anschlusskabel Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm auf Lüsterklemme

revolt Mobiles Solarpanel mit monokristallinen Solarzellen, 50 Watt

Den eigenen Strom erzeugen! Der mobile Solarkollektor versorgt völlig netzunabhängig mit wertvoller Energie. Egal ob im Garten, beim Camping oder auch auf einem Boot – überall da, wo keine Steckdose vorhanden ist.

Das leistungsstarke Monokristallin-Modul wurde ursprünglich für die Raumfahrt und für Satelliten entwickelt. Nun profitiert jeder davon!

Monokristalline Solarzellen sind für ihren extrem hohen Wirkungsgrad bekannt. Sie sind die aktuell effektivsten Solarzellen. Auch die Lebensdauer von bis zu 30 Jahren ist enorm.

Gleich mehrere Monokristallin-Solarmodule verbinden: So erzeugt man Strom für viele verschiedene Geräte auf einmal! Einfach an einen Laderegler oder an eine 12-V-Batterie anschließen, und los geht”s.

– Monokristallines Photovoltaik-Panel: höchste Effizienz auf kleinstem Raum

– Ideal für Garten, Balkon, Garagendach, Wochenendhaus, Wohnmobil, Camping, Boot, Berghütte

– Leistung: 50 Watt

– Leerlaufspannung: 21,5 Volt

– Kurzschluss-Strom: 3,2 A

– Nennstrom: max. 2,91 A

– Spannung im bestmöglichen Betriebspunkt (UMPP): 17,2 Volt

– Extralanges Anschlusskabel: 3,5 m

– Temperaturbeständig: -40 bis 85 °C

– Maße Solarpanel: 47 x 65,5 cm, Gesamtmaße: 50 x 70,5 x 2,5 cm, Gewicht: 4,2 kg

– Monokristallin-Solarpanel inklusive Anschlusskabel und deutscher Anleitung

revolt Solar-Modul-Anschlusskabel Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm auf Lüsterklemme

Kostenlose Energie von der Sonne: Einfach ein Solar-Modul an den Hochleistungs-Akku mit Hohlstecker-Ladebuchse anschließen. Schon nutzt man die Kraft der Sonne zur Stromerzeugung!

– Für kostenlosen Strom aus Sonnen-Energie

– Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm zum Anschluss an einen Akku

– Lüsterklemme zum Anschluss an ein Solar-Modul

– Ideal für die Solar-Konverter-Powerbanks HSG-420 / HSG-600 / HSG-750 / HSG-800

– Länge: 20 cm

Preis: 299,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3149-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/cPBpm3O1

