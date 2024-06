Revolutionäre Vorfiltrationslösung

JIARONG präsentiert auf der ACHEMA in Frankfurt den innovativen Bloom Absolutfilter für Filtrationsanwendungen

JIARONG International GmbH, ein führendes Unternehmen für Schlüsseltechnologien in den Bereichen Wasser, Abwasser- und Produktstromaufbereitung (ZLD), freut sich, die Einführung eines neuen Produktes auf der ACHEMA bekannt zu geben.

Der Bloom Absolutfilter ist darauf ausgelegt, unterschiedlichste industrielle Flüssigkeiten zu behandeln und damit gleichzeitig Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Durch seine besonderen Eigenschaften helfen Bloom Filter unseren Kunden, Ressourcenverbrauch und Lohnkosten zu minimieren.

Was den Bloom Absolutfilter von anderen unterscheidet, ist sein einzigartiges Filtermedium, das aus winzigen Glaskugeln in idealer Packung besteht. Diese „Filtermatrix“ ist weltweit einzigartig und basiert auf einer patentierten Technologie. Der Bloom Absolutfilter ist in unterschiedlicher Filter-feinheit zwischen 3 und 10 µm verfügbar.

Die Filtermatrix macht den entscheidenden Unterschied: Perfekt runde Glaskugeln, in präziser Geometrie mit definierten Zwischenräumen und glatte sowie hydrophile Oberflächen.

„Der Bloom Absolut Filter bietet unseren Kunden eine innovative Lösung für die Filtration von Flüssigkeiten „, sagt Uwe Hanschke, GF bei JIARONG „Durch die Verwendung dieser Technologie können Unternehmen nicht nur ihren „CO2 Foot Print“ reduzieren, sondern auch ihre betriebliche Effizienz steigern und Kosten senken.“

Nachhaltiger Filtrationsansatz

Die Herausforderung des Kunden im Prozess besteht oft in ständig verstopften Filterkerzen, die häufige Wechsel erforderlich machen, was zu Unterbrechungen im Betrieb und erheblichem Abfall durch verbrauchte Filterkerzen führt.

Der JIARONG Lösungsansatz mit dem Bloom Absolutfilter bietet eine definierte Filterfeinheit und ermöglicht einen vollautomatischen Betrieb. Die Einsparungen und Vorteile für den Kunden sind vielfältig: Signifikante Einsparung an Arbeitszeit (Lohnkosten), keine Unterbrechung im Betrieb und eine deutliche Reduzierung des Abfalls, der sonst durch verbrauchte Filterkerzen verursacht wird.

Der Bloom Absolutfilter wird auf der ACHEMA in Frankfurt im Einsatz präsentiert. Besuchen Sie uns, um mehr über diese wegweisende Technologie zu erfahren und herauszufinden, wie wir Ihrem Unternehmen dabei helfen können, nachhaltiger zu werden und Kosten einzusparen.

Neben dieser Produktvorstellung möchten wir auf der ACHEMA unsere vier Kernbereiche als grundlegende Säulen unseres Unternehmens präsentieren.

1. Vorfiltration / Vorbehandlung: JIARONG hat sich auf hochmoderne, energetisch optimiert und Müllvermeidende vollautomatische Vorfiltrationslösungen spezialisiert, einschließlich TS und Bloom-Filter-Technologien. Durch diese Vorbehandlungssysteme können wir eine optimale Ausgangsbasis für nachfolgende Prozesse schaffen.

2. Membrantechnologie: Als Experten auf dem Gebiet der Membrantechnologie bieten wir eine Vielzahl von Lösungen an, darunter MF (Mikrofiltration), UF (Ultrafiltration), NF (Nanofiltration) und RO (Umkehrosmose). Diese Technologien ermöglichen eine effiziente und zuverlässige Trennung von Substanzen in verschiedenen Anwendungen, wie der Konzentration und Recycling von industriellem Abwasser, MLD – Anwendungen, API, PFAS und Spurenstoffabtrennung, Säure- und Laugenrecycling und MBR-Verfahren.

3. Verdampfer-Technologien: Unsere Verdampfer-Technologien sind auf höchste Effizienz und Leistung ausgelegt. Wir bieten innovative Lösungen für die Verdampfung von Flüssigkeiten an, um wertvolle Produkte zurückzugewinnen und Abfälle zu reduzieren.

4. Trockner-Technologien: Unsere fortschrittlichen Trockner-Technologien spielen eine entscheidende Rolle bei der Trocknung von Verdampfer Konzentraten und der Rückgewinnung von Wertstoffen. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung ist es uns möglich, Wasserkreisläufe vollständig zu schließen (ZLD).

Mit unseren vier Kernbereichen haben wir uns auf nachhaltige Zero Liquid Discharge (ZLD)-Lösungen für umweltbewusste Unternehmen spezialisiert. Diese Lösungen sind darauf ausgerichtet, Abfall zu minimieren und Ressourcen effizient zu nutzen.

„Bei JIARONG sind wir stolz darauf, Ingenieurdienstleistungen von höchster Qualität anzubieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind“, sagt Uwe Hanschke, Geschäftsführer bei JIARONG „Unsere Mission ist es, innovative Lösungen bereitzustellen, die nicht nur effektiv, sondern auch nachhaltig sind.“

Für weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.jiarong.de oder besuchen Sie uns auf der ACHEMA in Halle 9.0 Stand F43.

JIARONG ist ein führender Anbieter von MLD/ZLD – Lösungen für die Abwasser- und Produktstromaufbereitung. Mit einem Fokus auf fortschrittliche Membrantechnologien und innovativen Verdampfer-Technologien bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen.

