Rewion erweitert Microsoft 365 Portfolio

Neue Herausforderungen, Neue Lösungen

Rewion, ein unabhängiges und neutrales IT-Beratungshaus, hat sich auf Themen rund um SAP Beratung und Entwicklung, Modern Workplace, IT-Infrastruktur, Microsoft 365, Public Cloud und Digitalisierung von Organisationen und Unternehmen spezialisiert. Zu dem bereits vorhanden Beratungsbereich Microsoft 365, ergänzt Rewion sein Aufgabenspektrum, um den Bereich technische Implementierung und erweitert sein Dienstleistungsportfolio mit weiteren Diensten im Bereich Microsoft 365. Mit diesem Schritt bietet Rewion seinen Kunden nun auch umfassende Dienstleistungen im Bereich Microsoft 365 an, von der strategischen Beratung, über die technische Integration bis hin zur kompetenten Betreuung.

Diese Leistungen ergänzen das Dienstleistungsportfolio von Rewion:

Microsoft Security

Sie wollen Ihre Daten, Geräte und Netzwerke vor Cyberangriffen schützen? Dann brauchen Sie Microsoft Security – die umfassende Lösung für Ihre IT-Sicherheit. Microsoft Security bietet Ihnen:

-Schutz vor Malware, Ransomware, Phishing und anderen Bedrohungen

-Integrierte Sicherheit für Windows, Office, Azure, Teams und mehr

-Einfache Verwaltung und Überwachung Ihrer Sicherheitslage

-Microsoft optimiert nach Bedrohungen selbstständig die Sicherheitsalgorithmen, um den Schutz zu maximieren, in dem es die unterschiedlichen Microsoft Defender-Dienste miteinander kombiniert.

Microsoft Teams

Microsoft Teams ist die zentrale Lösung für die moderne Arbeitswelt. Mit Teams können Sie mit Ihren Kollegen und Kunden in Echtzeit kommunizieren, zusammenarbeiten und kreativ sein. Teams bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihre Projekte erfolgreich zu managen. Unabhängig davon, ob Sie Teams neu einführen oder bereits in Verwendung haben. Wir unterstützen Sie bei der sicheren, prozessualen und datenschutzkonformen Implementierung oder Optimierung.

Microsoft Intune

Microsoft Intune ist ein cloudbasierter Dienst zur Verwaltung von Endpunkten für sowohl firmeneigene als auch BYOD-Geräte. Mit Intune können Sie steuern, wie Geräte genutzt werden, und Richtlinien durchsetzen, die Ihnen die Kontrolle über Anwendungen ermöglichen. Sie können auch den Zugriff von Benutzern verwalten und die Verwaltung von Apps und Geräten vereinfachen. Wir unterstützen sie dabei, eine sichere und auf Ihre Bedürfnisse optimierte Plattform zu schaffen, damit Sie einfach und effizient neue und bestehende Devices in Ihr Firmennetzwerk einbinden können.

Microsoft Sharepoint

SharePoint Online integriert sich nahtlos in die bestehenden M365 Dienste und dient diesen als zentrales Dokumentenmanagement. Des Weiteren lässt sich SharePoint Online vollumfänglich in die bestehenden Geschäftsprozesse integrieren, durch eine Vielzahl an Schnittstellen und Basisfunktionalitäten für M365-Dienste, wie zum Beispiel Teams und OneDrive.

Wir unterstützten Sie dabei, eine effiziente, datenschutzkonforme und sichere Integration auf Grundlage der Business-Anforderungen konzeptionell zu erstellen und umzusetzen.

Sei es eine klassische File-Systemstruktur zu SharePoint Online zu migrieren oder eine bestehende SharePoint Online Umgebung zu optimieren: Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine individuelle und lösungsorientierte Strategie.

Microsoft OneDrive

OneDrive ist ein Online-Speicherdienst in der Cloud, der für einzelne lizenzierte Benutzer in einer Organisation bereitgestellt wird. Sie können ihn verwenden, um Ihre Arbeitsdateien zu schützen und auf diese über mehrere Geräte hinweg zuzugreifen. Mit OneDrive können Sie auch Dateien gemeinsam nutzen und an Dokumenten arbeiten sowie Dateien mit Ihrem Computer synchronisieren. Wir unterstützen Sie, OneDrive zu etablieren, sei es durch die Migration eines bestehenden persönlichen File-Systems oder der neuen Bereitstellung von OneDrive, unter der Berücksichtigung von Datenschutz, Integrität und User-Acceptance.

Durch die Erweiterung seines Dienstleistungsportfolios, um weiter Microsoft 365-Dienste, beweist Rewion erneut seine Innovationsfreude und Anpassungsfähigkeit am Markt.

Das Ausbauen und Erweitern von kundenorientierten Lösungen ist ein essenzieller Bestandteil der Rewion Kultur und ergänzt die bereits umfänglichen Dienstleistungen. Durch das Hinzufügen weiterer Microsoft 365-Lösungen, kann Rewion seinen Kunden weiterhin einen hohen Standard an lösungsorientierter Strategien, technischen Integrationen und kompetenter Beratung bieten, immer am Zahn der Zeit.

Innovative, herstellerunabhängige und ganzheitliche Beratung im Bereich Business und IT-Infrastruktur zeichnen Rewion als Beratungshaus aus. Erfahrung, Kundennähe und Flexibilität sind unsere Stärken.

