Rheingas öffnet seine Türen beim Girls` Day am 3. April 2025

Brühl, 27.03.2025

Unter dem Motto „Propan, Rheingas, Code, Chemie, Energie – Dein Tag bei Rheingas“ können junge Mädchen hautnah, moderne IT und Technik bei Rheingas erleben und bekommen die Möglichkeit, unter Anleitung selbst zu programmieren. Außerdem lernen die Teilnehmerinnen die unterschiedlichen Berufe und Karrieremöglichkeiten im technischen Bereich kennen.

Am Vormittag wird in die Welt der IT und Cyber Security eingetaucht. Hier werden die Grundlagen der Web-Programmierung und Sicherheit im Internet nähergebracht, alles interaktiv und mit viel Spaß am Ausprobieren!

Nachmittags geht es um Naturwissenschaften. Rheingas gibt Einblicke, wie vielseitig das Energieprodukt Gas eingesetzt wird und wie spannend die Welt der Energie sein kann.

Anmelden können sich Mädchen ab 11 Jahren. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich!

„Es ist uns ein großes Anliegen, Mädchen frühzeitig für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu interessieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, die spannende Welt der Energiebranche zu entdecken“, erklärt Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Rheingas. „Der Girls“ Day bietet eine tolle Gelegenheit, unser Unternehmen vorzustellen und den Mädchen zu zeigen, wie vielseitig und innovativ die Energiewelt ist.“

Der Girls` Day, ein bundesweiter Aktionstag zur Förderung von Mädchen in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen, findet dieses Jahr am 3. April statt. Ziel der Veranstaltung ist es, junge Mädchen für die Vielfalt und die Karrierechancen in sogenannten „Männerdomänen“ zu begeistern.

Die Mädchen haben am 3. April die Möglichkeit, mehr über die beruflichen Perspektiven bei Rheingas zu erfahren und erste Schritte in der Welt der Technik und Innovation zu gehen. Rheingas hofft, durch diese Veranstaltung das Interesse der Mädchen an technischen Berufen zu wecken und sie für eine spätere Karriere in der Energiebranche zu begeistern.

Weitere Informationen zum Girls“ Day bei Rheingas sowie die Anmeldung sind auf der offiziellen Website möglich: www.girls-day.de/.oO/Show/propan-rheingas-gmbh-co-kg.1/code-chemie-energie-dein-tag-bei-rheingas

Oder nehmen Sie Kontakt auf unter bonnie-jo.mayer@rheingas.de

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversor-gungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl.

Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.

Seit 100 Jahren Erfahrung zählt Rheingas zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas, Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur Reduktion von CO2 und NOX bieten.

Rheingas beliefert bundesweit über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz, von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.

