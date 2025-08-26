Rigo Gooßen: Ihr vertrauensvoller Partner für Steuerberatung im Norden

Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung hat sich die Gooßen, Heuermann und Partner als verlässlicher Partner für Unternehmen und Privatpersonen im norddeutschen Raum.

Steuerberater Gooßen und sein Team aus 70 Mitarbeitern, darunter 5 Steuerberater, stehen für professionelle Beratung mit familiärem Charakter und bieten maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Mandanten. Die Kombination aus jahrzehntelanger Erfahrung und modernen Arbeitsweisen macht die Kanzlei zu einem wertvollen Begleiter für Unternehmen unterschiedlichster Größenordnungen, Freiberufler und Privatpersonen. Mit Standorten in Stade, Jork, Drochtersen und Wischhafen ist die Kanzlei optimal in der Region positioniert und für ihre Mandanten leicht erreichbar.

Tradition und Innovation vereint

Die Geschichte der Kanzlei reicht über 50 Jahre zurück. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und vergrößert, ohne dabei den persönlichen Kontakt zu seinen Mandanten zu verlieren. Heute zählt Gooßen, Heuermann und Partner zu den führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Region und vereint langjährige Erfahrung mit modernen Arbeitsweisen.

Die strategische Platzierung der vier Standorte ermöglicht eine optimale Betreuung von Mandanten im gesamten norddeutschen Raum. Besonders der Hauptsitz in Stade, direkt am Stadthafen gelegen, symbolisiert die Verbundenheit mit der Region und bietet gleichzeitig moderne, komfortable Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter und Besprechungsmöglichkeiten für Mandanten.

Umfassende Dienstleistungen für individuelle Anforderungen

Als umfassender Dienstleister bietet die Kanzlei von Rigo Gooßen ein breites Spektrum an Leistungen:

– Wirtschaftsprüfung: Prüfungen von Jahresabschlüssen und Konzernabschlüssen, Prüfungen nach nationalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften, aktienrechtliche Sonderprüfungen, Prüfungen nach dem Umwandlungsgesetz sowie Gutachtertätigkeiten

– Steuerberatung: Erstellung sämtlicher Steuererklärungen, Beratung bei Unternehmensgründungen, Käufen und Verkäufen, steuerliche Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen, Vertretung bei steuerlichen Betriebsprüfungen und vor Finanzgerichten

Der ganzheitliche Beratungsansatz erstreckt sich auch auf die Bereiche Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Beratung sowie Investitions- und Finanzierungsrechnung. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es, Mandanten in allen steuerlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen kompetent zu betreuen.

Die Dienstleistungspalette wird dabei kontinuierlich an aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung und an die Bedürfnisse der Mandanten angepasst. Die regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter sichert dabei die hohe Qualität der Beratung und gewährleistet, dass die neuesten steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden können.

Branchenexpertise mit regionaler Verwurzelung

Besonders zeichnet sich Steuerberater Gooßen durch seine Spezialisierung auf verschiedene Branchen aus. Die langjährige Beratungserfahrung hat zu umfangreichen Spezialkenntnissen in Bereichen wie Schifffahrt, freie Berufe, Handel, Industrie, Handwerk und Dienstleistungsgewerbe geführt.

Gerade im maritimen Sektor hat sich die Kanzlei einen Namen gemacht. Die Betreuung von Reedereien, Fondsgesellschaften, Hafenbetrieben und Schiffsmaklern spiegelt die regionale Verwurzelung im norddeutschen Raum wider und zeigt die besondere Expertise in diesem Wirtschaftszweig.

Gleichzeitig sorgt die Betreuung von Mandanten aus unterschiedlichen Branchen für die notwendige Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Schwankungen einzelner Sektoren – ein wichtiger Aspekt für die langfristige Stabilität der Kanzlei und ihrer Beratungsleistungen.

Die tiefgreifenden Branchenkenntnisse ermöglichen es, die spezifischen Herausforderungen und Chancen der jeweiligen Wirtschaftszweige zu verstehen und in die steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung einzubeziehen. Dies führt zu maßgeschneiderten Lösungen, die den individuellen Anforderungen der Mandanten gerecht werden.

Persönliche Betreuung als Erfolgsfaktor

In der heutigen Zeit der zunehmenden Digitalisierung und Anonymisierung setzt Rigo Gooßen bewusst auf den persönlichen Kontakt zu seinen Mandanten. Die direkte Betreuung durch die Partner und qualifizierte Mitarbeiter schafft Vertrauen und ermöglicht ein tiefes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Mandanten.

Der Rigo Gooßen Ansatz: Partnerschaftlich mit flachen Hierarchien

In der Kanzlei wird eigenständiges und selbstbestimmtes Arbeiten großgeschrieben. Flache Hierarchien und ein offener, kollegialer Umgang prägen die Unternehmenskultur. Diese Philosophie wirkt sich nicht nur positiv auf das Arbeitsklima aus, sondern kommt auch den Mandanten zugute.

Die vier Partner der Kanzlei stehen persönlich für die Qualität der Beratung ein und sind direkte Ansprechpartner für ihre Mandanten. Diese unmittelbare Verfügbarkeit der Entscheidungsträger ermöglicht kurze Kommunikationswege und schnelle Reaktionszeiten bei komplexen Fragestellungen.

Der wertschätzende Umgang mit Mitarbeitern spiegelt sich auch im Umgang mit den Mandanten wider. Die Kanzlei legt großen Wert auf langfristige Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basieren. Dies schafft eine Atmosphäre, in der offen über Herausforderungen gesprochen und gemeinsam nach optimalen Lösungen gesucht werden kann.

Ganzheitliche Betreuung für langfristige Mandantenbeziehungen

Die Mandantenstruktur von Gooßen, Heuermann und Partner umfasst Unternehmen verschiedenster Größenordnungen – von klein bis mittelständisch bis hin zu Unternehmen, die in ihren Märkten führende Positionen einnehmen. Daneben werden auch zahlreiche Freiberufler und Privatpersonen betreut.

Der Erfolg dieses Konzepts zeigt sich in der Beständigkeit der Mandantenbeziehungen: Viele Mandanten arbeiten bereits seit Jahrzehnten mit der Kanzlei zusammen – ein deutliches Zeichen für die Qualität und Verlässlichkeit der Beratung sowie das hohe Vertrauensverhältnis zwischen Berater und Mandant.

Die ganzheitliche Betreuung umfasst alle relevanten Aspekte der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung. Dabei werden nicht nur aktuelle Fragestellungen bearbeitet, sondern auch langfristige Strategien entwickelt, die die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und die finanzielle Sicherheit der Privatpersonen gewährleisten.

Zukunftsorientierte Ausrichtung

Mit Augenmaß treibt die Kanzlei die digitale Transformation voran. Moderne Technologien werden gezielt eingesetzt, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Beratungsqualität weiter zu verbessern. Gleichzeitig bleibt der persönliche Kontakt zu den Mandanten ein zentrales Element der Unternehmensphilosophie.

Die Balance zwischen Digitalisierung und persönlicher Betreuung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Kanzlei. Durch den Einsatz moderner Software und digitaler Prozesse werden administrative Tätigkeiten effizienter gestaltet, was mehr Zeit für die qualitative Beratung der Mandanten schafft.

Kontinuierliche Weiterentwicklung und Qualitätssicherung

Die kontinuierliche fachliche Weiterbildung der Mitarbeiter sichert ein konstant hohes Beratungsniveau. Neue gesetzliche Regelungen und Entwicklungen im Steuerrecht werden zeitnah analysiert und in die Mandantenberatung integriert.

Regelmäßige interne Schulungen und die Teilnahme an externen Fachveranstaltungen gewährleisten, dass das Team von Steuerberater Gooßen stets auf dem aktuellen Stand der Gesetzgebung und Rechtsprechung ist. Dies ermöglicht eine vorausschauende Beratung, die potenzielle Risiken frühzeitig erkennt und steuerliche Gestaltungsspielräume optimal nutzt.

Die Mitgliedschaft in der internationalen INAA Group, einem Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, ermöglicht zudem den Austausch mit Fachkollegen weltweit und sichert den Zugang zu internationalem Know-how.

Verantwortungsvoller Arbeitgeber in der Region

Neben der Mandantenbetreuung nimmt die Kanzlei auch ihre Rolle als Arbeitgeber in der Region ernst. Die attraktiven Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und einer ausgewogenen Work-Life-Balance machen die Kanzlei zu einem begehrten Arbeitgeber.

Die Förderung von Nachwuchskräften durch Ausbildungsplätze und die Unterstützung von Mitarbeitern bei beruflichen Weiterbildungen wie dem Steuerberater- oder Bilanzbuchhalterabschluss zeigen das langfristige Engagement für die Zukunft der Kanzlei und der Region.

Moderne, gut ausgestattete Arbeitsplätze in attraktiver Lage – wie beispielsweise das klimatisierte Bürogebäude am Hafen in Stade mit bodentiefen Fenstern – tragen zusätzlich zur Mitarbeiterzufriedenheit bei und schaffen ein angenehmes Arbeitsumfeld.

Fazit: Kompetenz mit persönlicher Note

Rigo Gooßen und sein Team verbinden fachliche Exzellenz mit einem persönlichen Beratungsansatz. Die umfassende Expertise in verschiedenen Bereichen des Steuer- und Wirtschaftsrechts, gepaart mit der langjährigen Erfahrung und regionalen Verwurzelung, macht die Kanzlei zu einem wertvollen Partner für Unternehmen und Privatpersonen im norddeutschen Raum.

Die Balance zwischen Tradition und Innovation, zwischen fachlicher Kompetenz und menschlicher Nähe bildet die Grundlage für den langjährigen Erfolg und das kontinuierliche Wachstum der Kanzlei. Wer auf der Suche nach einer individuellen und zukunftsorientierten Steuerberatung ist, findet bei Gooßen, Heuermann und Partner den idealen Ansprechpartner.

Gooßen, Heuermann und Partner mbB

Presseteam Gooßen, Heuermann und Partner

An der Werft 1

21680 Stade

04141 9540-0

04141 9540-400



https://goossen-heuermann.de/

