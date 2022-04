Roberts Beacon: farbenfrohe Bluetooth-Speaker klingt so gut wie er aussieht

Roberts Radio steht seit jeher für außergewöhnliches Design, höchste Klangqualität und darf sich Hoflieferant des britischen Königshauses nennen. Der Hersteller vereint nun auch in seinem ersten reinen Bluetooth-Lautsprechern neueste Technik und den unverwechselbaren Stil, den die Marke in über 90 Jahren perfektioniert hat. Der Roberts Beacon 325 ist in den Farbvarianten Sunburst Yellow, Dusky Pink, Teal Blue, Midnight Blue und Charcoal Grey ab sofort online, im Amazon Shop von Roberts Radio sowie im Fachhandel für eine UVP von 169,00 Euro erhältlich. Das Modell Beacon 335 mit fünf Equalizer-Profilen und der Möglichkeit für Stereobetrieb wird in den Farben Pastel Cream, Duck Egg, Berry Red und Carbon Black für eine UVP von 199,00 Euro angeboten.

Prescot, 21. April 2022 – Mobiler Sound und klassisches, zeitlose Design sind die Erkennungszeichen der beliebten DAB+ Radios von Roberts. Mit Beacon 325 und 335 haben die Briten nun auch kompakte Bluetooth-Lautsprecher im farbenfrohen Portfolio. Diese lassen sich ganz einfach mit Tablet, Smartphone oder dem Laptop verbinden. Beide Speaker machen sowohl als kompakter Begleiter zum Picknick, den Badestrand als auch bei Partys und entspannen im Wohnzimmer eine akustisch und optisch überzeugende Figur.

Stilvolles Duo für den Sound des Sommers

Die kompakten Beacon Bluetooth-Speaker finden mit den Maßen 19 cm x 9,3 cm x 9,4 cm (H x B x T) in jeden Picknickkorb und auch in der Wohnung einen Platz. Für den besondere Look der farbenreichen Lautsprecher setzt Roberts sogar auf ein Lautsprecherabdeckung, die eigens in Großbritannien hergestellten wird und ästhetisch sowie haptisch optimal zu den Beacon Modellen passt und dabei bestmögliche akustische Transparenz gewährleistet.

Unter dem Stoff verbirgt sich mit einem 45-mm-Neodym-Treiber samt zwei passiven Bassradiatoren ausgeklügelte Audiotechnik, die raumfüllenden Klang mit einer ordentlichen Portion Tiefton ermöglicht. Die mittleren Frequenzen sind – bei sehr guter Sprach- sowie Gesangwiedergabe – warm und satt, während beide Speaker die Höhen klar und detailliert wiedergaben. Mit einem AUX-Anschluss für den klassischen 3,5-mm-Klinkenstecker sind Beacon 325 und 335 gleich nach dem Auspacken bereit für die ersten Tracks am See, im Garten oder im Wohnzimmer. Auch die Bedienung ist denkbar einfach: Oben auf dem Gehäuse sitzen vier Tasten, mit denen die Speaker ein- und ausgeschaltet werden, die Kopplung startet und die Lautstärke geregelt wird. Beim Beacon 335 ist hierüber auch die Anpassung der verschiedenen EQ-Modi möglich.

Beacon 325: klingt so gut wie er aussieht

Der formschöne Beacon 325 klingt so gut, wie er aussieht – und das mit einer überaus langen Akkulaufzeit. Verbunden mit einem Smartphone oder anderem Zuspieler muss der Lautsprecher erst nach zwölf Stunden wieder mit dem mitgelieferten Ladekabel und Netzteil ans Stromnetz angeschlossen werden (Laufzeit je nach Wiedergabeeinstellung und Quelle). Als offizieller Hoflieferant des britischen Königshauses und “Manufacturer and supplier of radio receivers to Her Majesty The Queen and HRH the Prince of Wales” zeigt Roberts eindrucksvoll, wie stilvoll und besonders auch Bluetooth-Lautsprecher aussehen können.

Beacon 335: Dauerläufer mit EQ-Profilen und Stereo-Kopplung

Die beiden Bluetooth-Lautsprecher Beacon 325 und 335 teilen sich grundlegend einen ähnlichen technischen Aufbau. Zwei Modelle Beacon 335 können allerding zusammen als Stereopaar verwendet werden und sorgen so auch in größeren Räumen sowie draußen für einen ausgewogenen Klang aus zwei Positionen. Mit einer gesteigerten Akkulaufzeit von 15 Stunden ist der große Bruder auch für die längsten Feiern im Garten oder der Wohnung vorbereitet. Je nach Stimmung, Anwendung und Genre bietet der Beacon 335 noch ein besonderes Highlight: Equalizer-Profile für Klassik, mehr Bass, draußen und bessere Sprachverständlichkeit machen den Speaker bereit für jede denkbare Playlist. Gesteuert werden diese Sound-Profile ebenfalls mithilfe der verbauten Tasten und eine LED zeigt zusätzlich den aktuellen EQ-Status.

Preis und Verfügbarkeit

Die Bluetooth-Speaker Roberts Beacon sind ab sofort im ausgesuchten Fachhandel, im Amazon Shop von von Roberts Radio sowie im Onlineshop auf shop-robertsradio.de für eine UVP von 169,00 Euro (Beacon 325) und 199,00 Euro (Beacon 335) inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Zur Wahl stehen die Farbvarianten Sunburst Yellow, Dusky Pink, Teal Blue, Midnight Blue und Charcoal Grey beim Beacon 325 und Pastel Cream, Duck Egg, Berry Red sowie Carbon Black beim Beacon 335.

Über Roberts Radio

Seit 85 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an.

