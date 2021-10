ROBERTS Revival Petite: große Tradition im kleinen Format

Die britische Kult-Marke Roberts Radio steht seit Jahrzehnten für höchste Klangqualität, neueste Technik und einen einzigartigen Stil. Wenn die Schöpfer der Designikonen Revival iStream3 und Rambler BT ein neues Revival-Produkt vorstellen, darf man also einiges erwarten. Und das neue DAB+ Radio ROBERTS Revival Petite enttäuscht nicht: In dem ultra-kompakten und dabei exzellent verarbeiteten Gehäuse steckt alles, was Roberts Radio ausmacht. Das ROBERTS Revival Petite ist ab Mitte November 2021 in den Farbvarianten Black, Duck Egg, Dusky Pink, Midnight Blue, Pop Orange und Sunshine Yellow online und im Fachhandel für eine unverbindliche Preisempfehlung von 159,00 Euro erhältlich.

Prescot, 11. Oktober 2021 – Zeitloses Design und mobiler Klang sind untrennbar mit dem Hersteller Roberts Radio verbunden. Schon die größeren Radios Revival Rambler BT und iStream3 sind deshalb perfekte Begleiter für ein schönes Picknick oder unterwegs auf Reisen. Das überaus kompakte ROBERTS Revival Petite mit seinen handlichen Abmessungen und integriertem Akku setzt für portable DAB+ Radios im Retro-Stil jetzt neue Maßstäbe und zeigt nochmals, dass sich das Unternehmen den Titel Hoflieferant des britischen Königshauses verdient hat.

Kleiner Begleiter, großer Klang

Das ROBERTS Revival Petite ist ein mobiles DAB+ Radio im akustisch optimal abgestimmten Holzgehäuse, auf Minimalmaße reduziert und mit weichem Leder überzogen. Im geschmackvollen Design gehalten und zugleich verspielt in sechs trendigen Farbvarianten. Mit einem intuitiven Bedienkonzept über einen griffigen Drehknopf an der Front und das perfekt ablesbare Display.

Kurz: Man sieht dem Petite auf den ersten Blick an, dass es aus der Werkstatt des britischen Traditionsherstellers Roberts Radio stammt, der seit 1932 legendäre Radiogeräte im Premiumbereich produziert. Wer sich offizieller Hoflieferant des britischen Königshauses nennen darf und den Titel “Manufacturer and supplier of radio receivers to Her Majesty The Queen and HRH the Prince of Wales” trägt, gibt sich nicht mit weniger als handwerklicher Perfektion zufrieden.

Lange Laufzeit und durchdachte Funktionen

Mit DAB+ und UKW, inklusive jeweils 10 Senderspeichern, einem AUX-Eingang auf der Rückseite sowie Bluetooth (5.0) mit aktuellen Codecs (AAC, SBC) verfügt das ROBERTS Revival Petite über eine Vielzahl an Quellen, die dem Besitzer alle Möglichkeiten offen lassen seine Lieblingsmusik, Podcasts und Hörbücher unterwegs zu genießen. Bis zu 20 Stunden hält der integrierte Lithium-Ionen-Akku durch, bevor er wieder per Micro-USB geladen werden muss – genug für beste Unterhaltung den ganzen Tag.

Klanglich überzeugt das ROBERTS Revival Petite dabei durch einen authentischen, kraftvollen Sound, dank des perfekt abgestimmten 40mm Treibers und des passiven Bassradiators auf der Rückseite. Egal ob zu Hause in der Küche, auf dem Gartenfest bei Freunden oder unterwegs im Hotelzimmer – das Revival Petite ist einfach überall mit dabei und macht jede Menge Spaß.

Preis und Verfügbarkeit

Das ROBERTS Revival Petite ist ab Mitte November 2021 im ausgesuchten Fachhandel sowie im Onlineshop auf shop-robertsradio.de für eine UVP von 159,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Zur Wahl stehen die Farbvarianten Black, Duck Egg, Dusky Pink, Midnight Blue, Pop Orange und Sunshine Yellow.

Über Roberts Radio

Seit 85 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an.

