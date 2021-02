Rockstone Research: Der Silber-Kupfer Super-Zyklus – Silversqueeze NOW Coppercrunch NEXT

Core Assets Corp. erhält 18-Loch-Bohrgenehmigung für sein Kupfer-Gold-Silber CRD+Porphyr-Projekt

Der Gamestop Short-Squeeze, gefolgt vom jüngsten #SilverSqueeze-Hype rund um den Globus, sind ein Beleg dafür, wie einflussreich Social-Media-Communities geworden sind und welche Kraft sie allein durch die Verbreitung von Informationen in kurzer Zeit entfesseln können. Menschen, die noch nie zuvor in Silber investiert haben, stürzen sich nun auf das glänzende Metall, als wenn es kein Morgen gäbe, oder vielmehr versuchen sie, einen Short-Squeeze beim stärksten geshorteten Rohstoff der Welt auszulösen. Es bleibt abzuwarten, ob sich dies als “Der größte Short-Squeeze der Geschichte“ herausstellt. Da erwartet wird, dass Kupfer aufgrund der weltumspannenden „grünen Welle“ in ein großes Angebots-Nachfrage-Defizit übergeht, ist das rote Metall bereits in einen „Super-Zyklus“ eingetreten, wie Analysten meinen. Angesichts der Tatsache, dass Kupfer als „wichtigstes Industriemetall der Welt“ bezeichnet wird, wachen immer mehr Anleger auf und erkennen, dass wesentlich höhere Rohstoffpreise notwendig und wahrscheinlich auch nicht zu verhindern sind.

„Wenn die Welt bis 2040 auf Elektrofahrzeuge umsteigt, wird jedes einzelne Pfund der weltweit bekannten Kupferreserven verbraucht sein“, sagte Herr Scherb, ein ehemaliger Investmentbanker von JPMorgan, der jetzt die in London ansässige Private-Equity-Gruppe Appian Capital Advisory leitet, die kürzlich $775 Mio. für ihren zweiten Mining-Fonds einsammelte.

„Wir waren in der Lage, eine Menge Investoren anzuziehen, die vorher kein Engagement in Metallen oder Bergbau hatten. Wir hätten deutlich mehr Geld einsammeln können, aber wir wollten nur das hergeben, was wir für ausreichend hielten“, sagte er und fügte hinzu: „Wir hatten in den letzten 10 Jahren keine großen Kupferentdeckungen. Es wird also ein eindeutiges Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage geben.“

Herr Scherb ist nicht der einzige, der auf Kupfer setzt. Viele Analysten und Anleger stürzen sich auf Kupfer, da der Marktpreis in einen heftigen Aufwärtstrend eingetreten ist, während Explorations- und Minenaktien mit Fokus auf Kupfer einen Aufschwung erleben. Die Aktien von Kupferproduzenten wie Freeport-McMoRan Inc. sind von einem Tiefstand bei $4,82 USD letzten März bisher um mehr als 450% in die Höhe geschossen. Die Aktie von First Quantum Minerals Ltd. ist seit seinem Tiefststand vor etwa einem Jahr um mehr als 350% gestiegen. Wie heute bekannt wurde, hat Core Assets Corp. (CSE: CC; WKN: A2QCCU) die Genehmigung für 18 Bohrlöcher erhalten, womit der Explorer nun einen großen Schritt näher an dem Nachweis ist, dass auf seinem Blue Grundstück am Rande des weltberühmten Golden Triangle eine große Kupfer-Gold-Silber-Porphyr-Lagerstätte mit seltenem CRD-Kicker vorkommt.

