Rockwell Automation präsentiert neueste Technologien und Lösungen zur digitalen Transformation

Das Unternehmen wird demonstrieren, wie das Connected Enterprise dank neuester Hardware- und Softwarelösungen Herstellern zu mehr Produktivität verhilft

Düsseldorf, 03. November 2022 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für die industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird auf der SPS – Smart Production Solutions 2022 – die vom 8. bis zum 10. November 2022 in Nürnberg ihre Tore öffnet, seine innovativen Technologien und Lösungen präsentieren.

Auf der Messe wird Rockwell Automation vorstellen, wie Unternehmen Schritt für Schritt das Connected Enterprise Realität werden lassen können. Es unterstützt Hersteller, Maschinen- und Anlagenbauer sowie Systemintegratoren dabei, deren Geschäftsziele zu erreichen, indem sie das kombinierte Leistungsvermögen intelligenter Geräte und Softwaresysteme entlang ihrer Wertschöpfungskette zu ihrem Vorteil nutzen. Das Ergebnis sind vernetzte, intelligente Lösungen die sich durch ein Plus an Nachhaltigkeit und Sicherheit auszeichnen.

„Insbesondere Maschinen- und Anlagenbauer werden an unserem Stand eine Vielzahl spannender Technologien entdecken“, verspricht Dirk Den Haese, Director Intelligent Devices EMEA, Rockwell Automation. „Hardware spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, die benötigte Agilität von „Smart Factories“ zu erreichen. Essenziell ist es dabei, ein schlankes, kompaktes Anlagenlayout mit effizientem Design zu ermöglichen. Auf der SPS werden wir unser vollständiges Portfolio intelligenter Geräte zeigen, gewissermaßen die Grundlage für smarte Systeme – und smartere Maschinen.“

Zu den neuesten Hardware-Produkten von Rockwell Automation zählen:

-Der Allen-Bradley PowerFlex® 755TS-Frequenzumrichter mit der patentierter TotalFORCE®-Technologie: Flexible Hochleistungs-Motorsteuerung, Echtzeit-Betriebsdaten, vereinfachte Inbetriebnahme, umfassende Diagnosen und vorausschauende Analysen gewährleisten eine intelligente Funktionalität, höhere Produktionskapazitäten, maximierte Verfügbarkeit und Energieeinsparungen für Maschinen und Produktionslinien.

-Neuer dezentraler ArmorKinetix™-Servoantrieb: Die hohe Leistung der Kinetix® 5700-Plattform in kompakter On-Machine™-Baugröße für die Entwicklung von effizienteren, flexibler einsetzbaren und vor allem nachhaltigeren Maschinen.

-Armor™-PowerFlex®-On-Machine™-Umrichter: Erhöhte Anwenderfreundlichkeit durch vorkonfektionierte Anbaumöglichkeit direkt am Motor. Ersetzt mehrere Komponenten durch eine Motorsteuerungslösung, inklusive E/A und Sicherheit, über eine einzige EtherNet/IP™-Netzwerkverbindung. Dieser für raue Umgebungen konzipierte Umrichter hilft Anwendern, ihre Maschinen zu verschlanken, während er den Installationsaufwand, die Verdrahtungskosten und die Dauer bis zur Inbetriebnahme minimiert.

-Neue analoge FLEX 5000™-Sicherheits-E/A-Module: Entwickelt für ausfallsichere Anwendungen mit minimalen Stillstandzeiten. Sie bieten integrierte Sicherheit mit systematischer Eignung bis SC 3 (SIL 2 und SIL 3).

-FLEXHA 5000™-E/A: Neue fehlertolerante E/A-Plattform die sich durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Leistung für kritische Prozessanwendungen auszeichnet.

Darüber hinaus bietet die Roadmap von Rockwell Automation zum Connected Enterprise Produktionsunternehmen durch einen optimierten Datenzugriff umfassendere Einblicke in ihre Produktion, die dabei helfen können, Engpässe zu überwinden, bedarfsgerechte Entscheidungen umzusetzen und die Instandhaltung zu verbessern. Mit diesem Konzept profitieren Produktions- und Industrieunternehmen vom Versprechen einer immer stärker vernetzten Welt – indem sie flexibler auf veränderte Bedingungen reagieren: schnellere Markteinführung, gesenkte Gesamtbetriebskosten, verbesserte Anlagenauslastung, unternehmensweites Risikomanagement und erhöhte Personaleffizienz.

Sachin Mathur, Director Software & Control, EMEA, Rockwell Automation, erklärt: „Digitale Innovationen werden von unseren Kunden vorangetrieben und durch Technologie ermöglicht. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden analysieren wir die Markt- und Branchentrends und nutzen dann technologische Innovationen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Basierend auf unserem breiten Portfolio und Kompetenzspektrum zeigen wir unseren Standbesuchern, wie ihr Unternehmen jedes Szenario der digitalen Transformation auf einer einzigen, stufenlos skalierbaren Plattform bewältigen kann.“

Die Besucher der SPS 2022 werden am Stand von Rockwell Automation in Halle 9/205 erfahren, wir sie ihre Geschäftstätigkeiten effektiv planen, betreiben, instand halten und schützen können, indem sie eine durchgehende Transparenz über sämtliche Anlagenprozesse implementieren – mit Einblicken für eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung.

Die innovativen Softwareprodukte von Rockwell Automation umfassen Funktionalitäten für sämtliche Aspekte eines Produktionssystems – Design, Engineering, Produktion, Betrieb und Wartung. Zu den Highlights gehören:

-FactoryTalk® Design Hub™: Eine bedarfsorientierte, cloudbasierte Plattform mit den notwendigen Tools, um Automatisierungssysteme zu planen, zu testen und in Betrieb zu nehmen.

-FactoryTalk® Design Studio™: Cloud-native Software-as-a-Service für die industrielle Automatisierung. Jederzeit und überall verfügbar steigert sie die Effizienz der Systementwicklung durch moderne Programmierung und eine auf Zusammenarbeit ausgelegte Umgebung.

-FactoryTalk® Edge™: Nutzung von Software-as-a-Service zur Unterstützung von Edge-Anwendungen.

-FactoryTalk® Optix™: Eine neue Visualisierungsplattform, die mit modernen Technologien, innovativen Designs und skalierbaren Implementierungsoptionen inklusive Fernwartung die Wertschöpfung beschleunigt.

-Plex® cloud-native Plattform für die intelligente Fertigung: Verfügbar auf Microsoft Azure.

Der Schwerpunkt dieser Neuheiten liegt auf branchenrelevanten Lösungen, die zur Steigerung der industriellen Produktivität beitragen und die Leistung sowie Skalierbarkeit von Azure zugunsten einer schnelleren Wertschöpfung nutzen.

Ebenfalls präsentiert wird das computergestützte Instandhaltungs-Managementsystem von Rockwell Automation Fiix, das Industrieunternehmen bei der Verwaltung von Wartungsprogrammen und der Reduzierung von Ausfallzeiten unterstützt. Darüber hinaus wird das Unternehmen seine Software Emulate3D™ für dynamische digitale Zwillinge vorstellen.

Ein weiteres Highlight sind Lösungen für die Cybersicherheit, mit denen die fehlerfreie Integrität und Verfügbarkeit smarter Produktionslösungen sichergestellt wird. Hierzu gehören Sicherheitsbewertungen, die kontinuierliche Überwachung von Anlagen für maximale Transparenz, die Bedrohungserkennung sowie die Planung von Gegenmaßnahmen und Wiederherstellung.

Ferner wird das Unternehmen die Vorteile seines globalen OEM-Partnerprogramms erläutern, welches darauf abzielt, Kunden und Partner zusammenzuführen und – gestützt durch die Technologie und Kompetenz von Rockwell – Innovationen sowie Wachstumschancen zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Hauptsitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin (USA). Das Unternehmen beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com

