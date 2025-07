RollschienePlus: schwere Kabeltrommeln einfach abrollen

Die neue Aluminium-Rollschiene von Katimex ermöglicht werkzeugloses, achsloses Abspulen für Trommeln Ø450-1600mm – flexibel, sicher und mobil.

Die Rollschiene Plus von Katimex ist eine innovative Lösung für das einfache und sichere Abrollen schwerer Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von 450 bis 1600 mm und einer Traglast von bis zu 1.000 kg pro Paar. Dank des leichten Aluminiumrahmens mit kugelgelagerten Rollen und einer vorderen Auflauffläche ist das spurenfreie Abrollen auch ohne zusätzliche Achse möglich.

Die drei Rastpositionen sowie die werkzeuglose Rollen-Sperrfunktion gewährleisten eine sichere Führung und einfache Entnahme der Trommeln – sogar im Stehen. Kunststoffgriffe und die kompakte Bauweise erlauben einen schnellen Auf- und Abbau sowie einen platzsparenden Transport.

Optional sorgt das Verbindungs-Set Rollschiene Plus für noch mehr Stabilität während des Abrollens – ideal bei weichem Untergrund oder hohen Belastungen.

Somit richtet sich die Rollschiene Plus an Elektriker, Installateure und Versorgerunternehmen, die Kabeltrommeln effizient, mobil und sicher einsetzen wollen – ohne Achs-Handling oder großen Aufwand.

Weitere Informationen zur Anwendung, technischen Details und Zubehör finden Sie auf der Produktseite:

https://www.katimex.com/rollschiene-plus

KATIMEX hat seinen Sitz in Jünkerath und ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern. Als internationaler Hersteller und Lieferant für Kabelverlegetechniken verbindet KATIMEX clevere Anwendungen und optimalen Nutzen mit Qualität „Made in Germany“. Mehr als 40 Jahre Fachwissen garantieren eine sichere Arbeitserleichterung in den Bereichen Gebäude-, Glasfaser- und Energiekabelverlegung.

Kontakt

Katimex Cielker GmbH

Attila Siladi

Bahnhofstraße 50

54584 Jünkerath

06597927729



https://www.katimex.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.