Rosenberger OSI erfolgreich nach ISO 27001 zertifiziert

Verkabelungsspezialist erhöht interne Prozesssicherheit und schafft Optimierungen für Neu- und Bestandskunden

Augsburg, 30. Mai 2022 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services, gibt bekannt, dass das Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) des Unternehmens nach erfolgreichem Audit nach ISO-Norm 27001 zertifiziert wurde. Damit setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für die Sicherheit von Informationen, Daten und Systemen und einen weiteren Meilenstein für die Anfang 2021 gestartete Digitalisierungsoffensive. „Die Zertifizierung spiegelt die Bedeutung wider, die wir dem Schutz von Daten beimessen – unserer eigenen und der unserer Kunden. Unser ISMS definiert eine Reihe von Richtlinien und Prozessen, die die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit aller Daten, die verarbeitet werden, sicherstellt“, erklärt Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.

Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist die international führende Norm für ISMS. Sie spezifiziert die Anforderungen für die Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung eines Informationssicherheitsmanagementsystems im Rahmen einer Organisation. Diese enthält auch Anforderungen an die Bewertung und Behandlung von Informationssicherheitsrisiken, die auf die Bedürfnisse der Organisation zugeschnitten sind. Die in der Norm festgelegten Anforderungen gelten für alle zertifizierten Organisationen, unabhängig von ihrer Art, Größe oder Beschaffenheit.

Optimierung interner Prozesse und verbessertes Risikomanagement

Mit der erreichten Zertifizierung unterstreicht Rosenberger OSI den hohen Stellenwert von Informationssicherheit und den erhöhten Schutz der internen Informationswerte. Zudem wurden die Geschäftsprozesse in Bezug auf IT-Sicherheit optimiert. Dies resultierte beispielsweise in einer aktiveren Identifikation von Schwachstellen der internen IT-Systeme durch ein strukturierteres Informationssicherheits-Risikomanagement.

Vorteile für Kunden im Rahmen von Prüfungen und interner Sicherheit

Auf Kundenseite erhöht die Zertifizierung das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Rosenberger OSI, da es das ausgeprägte Bewusstsein des Unternehmens für Cyber-Risiken dokumentiert. Darüber hinaus profitieren Kunden vom Wegfall der Einzelprüfungen der unternehmensseitigen IT-Landschaft, da diese durch externe Prüfungen von Rosenberger OSI ersetzt werden. Ferner setzen viele potenzielle Neukunden einen gewissen IT-Sicherheitsstandard voraus, welcher nun durch die Zertifizierung deutlich erkennbar ist. „Durch die Einhaltung der Vorgaben aus der Norm wird die Erfüllung von rechtlichen Forderungen wie beispielsweise dem Datenschutz zunehmend vereinfacht. Ein weiterer positiver Nebeneffekt der Zertifizierung ist, dass sie uns zudem verbesserte Konditionen bei Versicherungen und ähnlichen Geschäftspartnern ermöglicht“, so Geschäftsführer Thomas Schmidt.

Pressemeldung als Word-Dokument: 2205_Rosenberger_OSI_ISO_final

Bildmaterial zum Download: Rosenberger_OSI_ISO_Zertifikat_Picture.zip

Bildunterschrift: Dominik Rapp, Information Security Manager bei Rosenberger OSI, mit dem ISO-Zertifikat.

###

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt. Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 780 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland. Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

###

Pressekontakt:

ROSENBERGER OSI

Miriam Miller

Tel.: +49 (821) 24924-928

miriam.miller@rosenberger.com

PROFIL MARKETING OHG

Martin Farjah

Public Relations

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 – 22

Fax: +49-531-387 33 – 44

m.farjah@profil-marketing.com