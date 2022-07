Rosenberger OSI weitet sein Service-Angebot auf Frankreich und Italien aus

Verkabelungsspezialist verfolgt konsequent seine europäische Wachstumsstrategie

Augsburg, 12. Juli 2022 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services, gibt bekannt, dass das umfangreiche Service-Angebot nun auch auf Frankreich und Italien ausgeweitet wird. Diese Maßnahme ist Teil der europaweiten Wachstumsstrategie und dient dazu, auch im europäischen Ausland Kunden in Form eines „One-Stop-Shop-Partners“ sämtliche Dienstleistungen für ihre Infrastrukturkomponenten im Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung aus einer Hand bieten zu können.

„Seit mehr als 30 Jahren begleitet Rosenberger OSI Rechenzentrums-Projekte jeder Größe von 30 bis 20.000 Quadratmetern IT-Fläche. Seit über 15 Jahren planen wir IT-Infrastrukturen und unterstützen beim Bau und Betrieb. Seit 2019 bieten wir in Deutschland Services über alle Projektphasen hinweg an. Alles aus einer Hand: Consulting, Installation und Managed Services für eine leistungsfähige IT-Infrastruktur. Nun freuen wir uns, diese Services auch im europäischen Ausland offerieren zu können“, so Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.

Umfangreiche Serviceleistungen sorgen für erfolgreiche Projekte

Im Rahmen seiner Service-Strategie kann Rosenberger OSI auf starke Zahlen zurückgreifen. Rund 130 Servicemitarbeiter sind allein in Deutschland tätig, mehr als 500 Projekte wurden erfolgreich durchgeführt, über 23.000 m² Rechenzentrumsfläche wurde bereits geplant und über vier Millionen Faserenden werden pro Jahr konfektioniert. Laut der letzten Kundenzufriedenheitsanalyse waren 99% aller Befragten überzeugt von Produktqualität und Leistungsfähigkeit des Verkabelungsspezialisten.

Rosenberger OSI unterteilt seine Services in drei Bereiche: Von den Consulting Services über die Installation Services bis hin zu den Managed Services. Die Inhalte sind dabei wie folgt.

Consulting Services

Rosenberger OSI bietet Consulting Services für Enterprise- und Colocation-Rechenzentren sowie für Gebäude- und Büroverkabelung. Der Verkabelungsexperte klärt mit dem jeweiligen Kunden den aktuellen Bedarf und berücksichtigt dabei auch das zukünftige Wachstum. Gemeinsam wird die notwendige Leistung ermittelt und ein Anforderungsprofil für eine maßgeschneiderte Verkabelungsinfrastruktur erstellt, die auf die gewünschte IT-Strategie angemessen antwortet. Dabei werden aktuelle Normen und Regularien berücksichtigt. Die Konzeption und Planung der IT-Infrastruktur können dabei sowohl Revitalisierungs-Konzepte als auch einen kompletten RZ-Neubau, -Ausbau oder -Umzug betreffen.

Installation Services

Ein wesentlicher Faktor für eine hohe Performance des Netzwerks ist das sorgfältige Auflegen der Steckverbinder, speziell der LWL-Steckverbinder-Stirnflächen. Rosenberger OSI sorgt für ein fachgerechtes Verlegen sämtlicher Komponenten: Angefangen auf der Aktivseite, über die IT-Datenverkabelung bis hin zu den erforderlichen Stromanschlüssen. Dabei sind regelmäßige Qualitätskontrollen obligatorisch. Der Verkabelungsspezialist führt auf Wunsch sorgfältige Abnahmemessungen beim Kunden durch. Darüber hinaus bietet Rosenberger OSI ein intensives Projektmanagement. Dies beinhaltet die Koordination aller an der Infrastruktur beteiligten Gewerke.

Managed Services

Rosenberger OSI bietet seinen Kunden zudem Service-Level-Agreements, sprich einen Rahmenvertrag für wiederkehrende Dienstleistungen im Rechenzentrumsbetrieb innerhalb der Bereiche Planung, Warenwirtschaft, Installation und On-site Service. Dazu gehört auch eine 24/7-Bereitschaft per Telefon-Hotline. Rundum-Service heißt bei Rosenberger OSI aber auch, dass der Kunde stets eingebunden bleibt. Workshops und Trainings sind daher ein wichtiger Bestandteil des Service-Pakets.

Pressemeldung als Word-Dokument: 2207_Rosenberger_OSI_Ausweitung_Services_final

Bildmaterial zum Download: Rosenberger OSI_Expansion service offering.zip

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt. Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 780 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland. Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

Pressekontakt:

ROSENBERGER OSI

Miriam Miller

Tel.: +49 (821) 24924-928

miriam.miller@rosenberger.com

PROFIL MARKETING OHG

Martin Farjah

Public Relations

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 – 22

Fax: +49-531-387 33 – 44

m.farjah@profil-marketing.com