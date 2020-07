Rosenstein & Söhne 2in1-Glaskeramik-Kochplatte & Grill

Flexibel direkt am Tisch kochen & fettarm grillen

– Sofortige Hitze dank Infrarot-Technik

– Geeignet für alle Töpfe und Pfannen

– 8-stufige Temperatur-Regelung

– Auffangschale für Grillgut-Fett

– Kochfeld mit Ø 22 cm, Grillaufsatz mit Ø 30 cm

– Robustes Metall-Gehäuse

Sofort loskochen: Dank Infrarot-Wärme erreicht das Kochfeld von Rosenstein & Söhne binnen Sekunden die Hitze, die man benötigt. Dabei ist die Kochstelle für alle Töpfe und Pfannen geeignet. Zum Kochen kann das vorhandene Kochgeschirr genutzt werden!

Wird im Handumdrehen zum Tischgrill: Einfach die antihaftbeschichtete Grillplatte aufsetzen. So gart man leckeres Fleisch, Fisch oder saftiges Gemüse direkt am Esstisch zu – sogar in der Wohnung.

Rauchfrei und gesünder: Überschüssiges Fett aus dem Grillgut läuft direkt in die praktische Fettauffangschale. So verbrennt es nicht – und man profitiert von weniger Grillgeruch und weniger Fett.

Mobil an jeder Steckdose einsatzbereit: Einfach die Zusatz-Herdplatte an einer gewöhnlichen 230-Volt-Steckdose anschließen und schon kann man loslegen.

Kompakt und platzsparend: Der Küchenhelfer ist ideal für die Ferienwohnung, die Kochnische in der Studentenbude oder auch beim Camping. Bei Nichtgebrauch lässt sich das Kochfeld ruckzuck verstauen.

Einfach zu reinigen: Grillplatte und Fettauffangschale kommen schnell in die Spülmaschine. Das Glaskeramik-Kochfeld wischt man ganz bequem mit einem feuchten Tuch ab.

– Ideal als Zusatzplatte sowie für kleine Küchen, Ferienwohnung, Studentenbude, Camping, Wohnwagen u.v.m.

– Glaskeramik-Kochfeld mit Ø 22 cm

– Geeignet für alle Töpfe und Pfannen

– Temperatur-Drehregler mit 8 Heizstufen

– Antihaft-beschichteter Grill-Aufsatz, Ø 30 cm

– Rauchfrei und gesünder: Fett tropft in die Fettauffangschale

– Einfache Reinigung: kein Einbrennen auf der Kochfläche, Grillplatte und Fettauffangschale sind spülmaschinengeeignet

– Robustes Metall-Gehäuse

– Leistungsaufnahme: bis 2.000 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße (Ø x H): 34 x 10 cm, Gewicht: ca. 2,5 kg

– Kochplatte inklusive Grillplatte, Griff für Grillplatte, Auffangschale und deutscher Anleitung

Preis: 59,41 EUR

Bestell-Nr. NX-6464-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6464-3000.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/uxhJG95Y

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

