S3-to-Tape für die SDS-Lösung OSNexus QuantaStor mit PoINT Archival Gateway

Siegen. Aus der engen Zusammenarbeit der Storage-Spezialisten PoINT Software & Systems und OSNexus entsteht eine skalierbare und kosteneffiziente Lösung für Backup und Langzeitarchivierung in heterogenen, global verteilten Speicherumgebungen.

Mit ihrer Partnerschaft stellen sich PoINT und OSNexus den komplexen Herausforderungen des Daten- und Speichermanagements. Die gemeinsame Lösung bietet eine kosteneffiziente On-Prem Glacier Speicherklasse mit Tape, die nahtlos und über die standardisierte S3 Schnittstelle in die QuantaStor Plattform integriert wird.

Anwender profitieren von OSNexus‘ Speichermanagement-Lösung QuantaStor, die das Speichermanagement über Lokationen und Technologien hinweg unter einem Single Namespace ermöglicht. Tiering-Regeln verschieben Daten automatisiert zwischen den unterschiedlichen Speicherklassen – und damit auch auf eine Tape-basierte Speicherklasse für Backup und Archivierung. PoINT Archival Gateway ermöglicht die Tape-Integration in QuantaStor über die standardisierte S3 Schnittstelle und stellt damit eine On-Prem Glacier Klasse in einem QuantaStor Storage Grid zur Verfügung.

Das klassische Backup-Medium Tape bietet neben seiner hohen Kosten- und Energieeffizienz ein besonderes Maß an Sicherheit, Compliance und Cyberresilienz durch Air-Gapping.

Die gemeinsame Lösung von PoINT und OSNexus ist hochperformant und skalierbar. Um Flexibilität und Investitionsschutz zu sichern, unterstützt sie Hardware herstellerunabhängig.

So nimmt die Partnerschaft von PoINT und OSNexus die Herausforderungen in den Blick, die mit dem ungebremsten Datenwachstum in zunehmend räumlich verteilten Speicherumgebungen entstehen. „Unsere Kunden müssen immer mehr unterschiedliche Workflows, Speichertechnologien, Speichermethoden und Protokolle verwalten, und dabei einen Großteil der Daten auch langfristig archivieren“, berichtet Sebastian Klee, Leiter Marketing & Vertrieb bei PoINT Software & Systems. „Die Kombination von QuantaStor und PoINT Archival Gateway bietet größtmögliche Transparenz. Datensicherheit, die Einhaltung von Backup-Plänen und rechtskonforme Archivierung – das lösen wir mit der Tape-Integration über S3 in das QuantaStor Storage Grid.“

Weitere Informationen unter www.point.de.

PoINT Software & Systems GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Produkten zur Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Daten. Unsere Storage & Data Management Lösungen bieten eine einfache und effiziente Einbindung unterschiedlicher Speichertechnologien und -systeme unter Berücksichtigung der unternehmerischen Anforderungen. PoINT Produkte ermöglichen eine optimierte Nutzung von Speichersystemen und die Reduzierung von Kosten und Problemen, verursacht durch Datenwachstum. Die Software-Lösungen erfüllen Compliance- und Archivierungsanforderungen und bieten Unabhängigkeit von Speichertechnologien und Anbietern.

