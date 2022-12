Sage Group plc: Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022

(Ende des Geschäftsjahres zum 30. September 2022)

Beschleunigtes Wachstum durch starken Fokus auf Umsetzung der Geschäftsstrategie:

– Signifikante strategische Fortschritte mit beschleunigtem Umsatzwachstum und organischer Margenausweitung

– Organisches, wiederkehrendes Umsatzwachstum von 9 %, gestützt durch ein Wachstum von 24 % im Bereich der Sage Business Cloud

– ARR-Wachstum von 12 %, mit erhöhter Dynamik in allen Regionen, angetrieben durch neue und bestehende Kunden

– Die organische operative Marge stieg auf 19,9 % als Ergebnis einer starken Fokussierung auf die effiziente Skalierung des Geschäfts

– EPS-Wachstum von 8 %

– Anhaltend starke Cash-Performance, mit einer Cash Conversion von 107 %

Steve Hare, CEO von Sage, zu den Ergebnissen:

„Sage hat ein starkes Jahr hinter sich, in dem wir gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer strategischen Prioritäten gemacht haben. Wir haben den Umsatz für alle wichtigen Produkte in den relevanten Regionen deutlich gesteigert, unsere organische Betriebsmarge erhöht und einen starken Cashflow erzielt. Das ARR-Wachstum von 12 %, das durch die zunehmende Akquisition von Neukunden untermauert wurde, ist besonders ermutigend und positioniert uns gut für das kommende Jahr.

Das Ziel von Sage, Barrieren abzubauen, damit jeder erfolgreich sein kann, ist heute wichtiger denn je. Sage Business Cloud-Lösungen ermöglichen es kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Prozesse effektiver zu gestalten, ihre Produktivität zu steigern und letzten Endes mit weniger mehr zu erreichen.

Wir sind uns zwar der makroökonomischen Unwägbarkeiten bewusst, aber ich bin zuversichtlich, dass unser robustes Geschäftsmodell zusammen mit unserer Strategie für effizientes Wachstum, deren tragende Säule unser stetig wachsendes digitales Netzwerk ist, weitere langfristige Werte für alle unsere Stakeholder schaffen werden.“

Finanz-Highlights:

– Die organischen, wiederkehrenden Umsätze stiegen um 9 % auf 1.824 Mio. , gestützt durch das Wachstum im Bereich der Sage Business Cloud um 24 % auf 1.261 Mio. . Der organische Gesamtumsatz wuchs um 6 % auf 1.924 Mio. .

– Der organische Betriebsgewinn stieg um 8 % auf 383 Mio. , wobei die Marge auf 19,9 % (Geschäftsjahr 2021 (GJ21): 19,5 %) anstieg, was auf operative Effizienzsteigerungen im Zuge der Skalierung der Gruppe als ganzer zurückzuführen ist.

– Das EBITDA stieg um 3 % auf 468 Mio. , wobei die Marge leicht auf 24,0 % zurückging (GJ21: 24,2 %), was hauptsächlich auf die Auswirkungen von Veräußerungen zurückzuführen ist.

– Der statutarische Betriebsgewinn sank um 2 % auf 367 Mio. aufgrund von Veränderungen bei wiederkehrenden und einmaligen Posten, einschließlich höherer Nettogewinne aus Veräußerungen im Vorjahr.

– Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 8 % aufgrund des höheren bereinigten Gewinns und des jüngsten Aktienrückkaufs im Wert von 600 Mio. .

– Anhaltend starke Cash-Performance mit einer Cash Conversion von 107 %, die das anhaltend starke Wachstum der Einnahmen aus Abonnements widerspiegelt.

– Robuste Bilanz mit ca. 1,3 Mrd. an Barmitteln und verfügbarer Liquidität und einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 1,6.

– Die Schlussdividende stieg im Einklang mit unserer Dividendenpolitik um 4 % auf 12 p. Damit erhöht sich die Dividende für das Gesamtjahr auf 18,4 p.

Strategische und operative Highlights

– Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 12 % auf 2.027 Mio. (GJ21: 1.816 Mio. ), was eine starke Leistung in allen Regionen widerspiegelt, wobei sich das Wachstum sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Kunden beschleunigte.

– 180 Mio. ARR durch Neukundengewinnung, gegenüber 140 Mio. im GJ21.

– Cloud Native ARR stieg um 38 % auf 530 Mio. (GJ21: 384 Mio. ), angetrieben durch neue Kunden und unterstützt durch Migrationen. Sage Intacct hat an diesem Ergebnis einen besonders hohen Anteil.

– Renewal rate by value von 101 % (mehr als im Vorjahr; GJ21: 99 %), was auf gute Bindungsraten und starke Verkäufe an bestehende Kunden zurückzuführen ist.

– Sage Business Cloud-Durchdringung von 75 % (GJ21: 67 %). Damit wird es immer mehr Kunden möglich, über das digitale Netzwerk von Sage Zugang zu den Cloud-Services und dem Cloud-Ökosystem von Sage zu haben.

– Starke Fortschritte bei der strategischen Umsetzung, einschließlich mehrerer neuer Produkteinführungen in der gesamten Gruppe.

– Fortgesetzter Fokus auf Innovation durch neue KI-basierte Dienstleistungen, einschließlich Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung.

– Die erneuerte Marke kommt bei den Stakeholdern gut an und trägt dazu bei, eine stärkere Kundenbindung aufzubauen.

– Beschleunigte Wachstumsstrategie mit wichtigen Akquisitionen wie Brightpearl, Futrli und Lockstep.

– Sämtliche geplanten Veräußerungen sind nach dem Verkauf von Sage Schweiz und dem südafrikanischen Payroll-Outsourcing nun abgeschlossen.

Ausblick

Sage geht mit viel Schwung in das Geschäftsjahr 2023 und hat gute strategische Fortschritte gemacht, um sein Wachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen geht davon aus, dass das organische, wiederkehrende Umsatzwachstum aufgrund der Stärke der Sage Business Cloud über dem des letzten Jahres liegen wird, während die sonstigen Umsätze (SSRS) im Einklang mit unserer Strategie zurückgehen werden. Die operativen Margen werden voraussichtlich im Geschäftsjahr 2023 und darüber hinaus steigen, da sich Sage auf die effiziente Skalierung der Gruppe als Ganzes konzentrieren wird.

Sage hat es sich zur Aufgabe gemacht, Barrieren zu beseitigen, damit jeder insbesondere auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich sein kann. Dies gilt vor allem für die Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen, die von Sage und seinen Partnern betreut werden.

Kunden vertrauen auf die IT-Systeme des Unternehmens, die für mehr Transparenz sowie flexiblere und effizientere Abläufe in den Bereichen Buchhaltung, Unternehmens- und Personalmanagement sorgen. Durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie von Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Banken und Behörden bringt unser digitales Netzwerk kleine und mittlere Betriebe näher zusammen. Unternehmen kommen damit auch schneller an relevante Informationen und können Geschäftsabläufe reibungsloser gestalten.

Barrieren abzubauen, bedeutet für Sage auch, dass das Unternehmen eigene Ressourcen wie Zeit, Technologie und Erfahrung nutzt, um digitale wie wirtschaftliche Ungleichheit sowie die Klimakrise zu bekämpfen.

