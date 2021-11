Same-Day PCR-Tests im Coronapoint Berlin Kurfürstendamm

Berlin, 16.11.2021

PCR-Test Ergebnis am selben Tag: Im Corona PCR-Testzentrum Berlin Kurfürstendamm erhalten Bürgerinnen und Bürger von Montag bis Sonntag RT-PCR Tests mit Ergebnis am selben Tag bis 24 Uhr. Corona PCR-Tests sind im Coronapoint Berlin Kurfürstendamm möglich mit und ohne Termin. Online Terminreservierungen können über www.coronapoint.de/berlin-kudamm getätigt werden.

Steigende Inzidenzzahlen und die bevorstehende Weihnachtszeit führt im Berliner Senat bereits zu Überlegungen von Verschärfungen der neu eingeführten 2G Regel. Bei der sogenannten 2G-plus-Regel wird für Geimpfte und Genesene zusätzlich eine Testpflicht eingeführt. Neben des Nachweises der vollständigen Impfung oder Genesung, wird dann auch ein negativer Corona Schnelltest oder PCR-Test benötigt. Die zuverlässigeren PCR-Tests, welche vielerorts obligatorisch sind, in etwa für Flüge, offizielle Anlässe und Ähnliches erhalten Sie seit vergangener Woche auch in der neuen Coronapoint PCR-Teststation Berlin Kurfürstendamm. Hier werden von Montag bis Sonntag sogenannte Same-Day PCR-Tests für 49,99 € angeboten, welche das Ergebnis am selben Tag bis 24 Uhr liefern. Durch die schnelle Ergebnisausstellung können Kunden die PCR-Testzertifikate in Ihrem Gültigkeitszeitraum effizient einsetzen. Um das Ergebnis am selben Tag zu erhalten, müssen Kunden die Abstrichzeiten im Buchungsformular des Coronapoint PCR-Testzentrums beachten. Das Testergebnis wird via E-Mail versandt und auf Deutsch und Englisch ausgestellt, wodurch es auch als Reisezertifikat eingesetzt werden kann. Durch die Corona-Warn-App Integration ist das Testergebnis auch in der App verfügbar. Das Corona PCR-Testzentrum Berlin Ku’damm plant zudem die Ausweitung seines PCR-Testangebots auf Express PCR-Tests, womit Kunden das Ergebnis bereits 1 Stunde nach Abstrich erhalten.

Die Corona PCR-Teststation Berlin Kurfürstendamm befindet sich auf der Uhlandstrasse 195 (im EG), 10623 Berlin. Kostenlos geparkt werden kann direkt am Testzentrum. Die Öffnungszeiten sind Mo.-Sa., 7-19 Uhr und So. und Feiertag, 10-19 Uhr.

Die PAS Solutions GmbH mit Sitz am Kölner Rheinauhafen wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Das Online Angebot der PAS Solutions GmbH umfasst unter anderem das kostenlose Suchportal www.corona-station.com Zu Coronapoint – dem ersten Offline Projekt des Kölner Unternehmens – gehören über 40 Testzentren in Deutschland womit sich das Unternehmen als führender Anbieter von Corona Tests in Deutschland etabliert hat.

