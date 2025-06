Samsara stellt neue KI-gestützte Sicherheits- und Technologielösungen für physische Betriebsabläufe vor

– Neue KI-Sicherheitstools, um Unfälle zu vermeiden und sicheres Fahren zu fördern.

– Samsara Wearable schützt Außendienstmitarbeiter bei allen Wetterbedingungen.

– Moderne Routing- und Navigationsfunktionen für kommerzielle Fuhrparks, um Vorschriften leichter einzuhalten, Kosten zu senken und Kunden besser zu bedienen.

– KI-gestützte Asset-Wartung zur Vereinfachung und Minimierung von Reparaturen.

Samsara Inc. hat zahlreiche transformative KI-gestützte Lösungen für den physischen Betrieb vorgestellt. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, sicherer, effizienter und intelligenter zu arbeiten – insbesondere in Bereichen, in denen Außendienstmitarbeiter täglich großen Herausforderungen gegenüberstehen. Die neuen Lösungen reichen von fortschrittlicher Fahrzeugsicherheit über ein smartes Wearable für Mitarbeiter bis hin zu verbesserter Routenplanung und intelligenter Asset-Wartung. Sie alle basieren auf Samsaras Connected Operations Plattform und nutzen die über 14 Billionen gesammelten Datenpunkte des Unternehmens. Samsara hat bis heute mehr als 1 Mrd. US Dollar in Forschung und Entwicklung investiert.

„Wir befinden uns im Zeitalter der Intelligenz – und KI hilft unseren Kunden dabei, Betriebsabläufe grundlegend zu verbessern“, so Sanjit Biswas, CEO und Mitgründer von Samsara. „Unsere Lösungen unterstützen nicht nur die Sicherheit der Außendienstmitarbeiter, sondern helfen Unternehmen auch, deutlich effizienter zu wirtschaften.“

Neue KI-Sicherheitsfunktionen für Fuhrparks

Das Fahren zählt zu den gefährlichsten Berufen in den USA. Die Zahl tödlicher Unfälle ist in den letzten zehn Jahren um fast 50Prozent gestiegen – ebenso die Versicherungsprämien. Samsara hat daher sein Angebot für mehr Sicherheit im Straßenverkehr erweitert:

– KI-Multi-Kamera: Bis zu vier zusätzliche HD-Kameras ermöglichen eine Rundum-Sicht mit 360°-Abdeckung. Die Kameras erkennen in Echtzeit Gefahren wie Fußgänger oder Radfahrer und warnen Fahrer direkt im Fahrzeug. Administratoren können außerdem Videomaterial und Audiodaten nachträglich auswerten – auch von Geräten anderer Anbieter.

– Wetterintelligenz: Durch die Integration von Wetterdaten des National Weather Service in das Dashboard können Flottenmanager frühzeitig auf Risiken wie Starkregen oder Waldbrände reagieren und ihre Teams entsprechend warnen.

– Sicherheitscoaching für Lean-Teams: Kleine Teams erhalten Unterstützung durch ein KI-basiertes Coaching-System, das riskante Fahrereignisse automatisch analysiert, klassifiziert und entsprechende Maßnahmen einleitet – von Selbstcoaching bis hin zur Eskalation an Vorgesetzte. Darüber hinaus bietet die KI Einblicke in Verhaltenstrends bei Fahrern und Fahrten, sodass Manager auf der Grundlage von Fahrmustern und nicht nur auf isolierten Vorfällen coachen können.

– Neue Fahrer-App: Die App, bereits die am besten bewertete Fahrer-App in beiden großen App-Stores, wurde um kurze Trainingsvideos im Stil von TikTok, um Gamification-Elemente und Belohnungsfunktionen erweitert. Fahrer können z.B. direkt in der App Geschenkkarten erhalten und einlösen.

„Dank unserer Partnerschaft mit Samsara konnten wir die Zahl vermeidbarer Vorfälle um 92Prozent senken“, so Jason Louis, VP of Safety bei Coach USA. „Die neuen Sicherheitsfunktionen werden uns helfen, unserem Ziel von null Vorfällen noch näher zu kommen.“

„Unsere oberste Priorität bei Samsara ist es, dafür zu sorgen, dass Fahrer sicher nach Hause kommen – ein Ziel, das wir mit allen unseren über 10.000 Kunden teilen“, erklärt Johan Land, Senior Vice President Product and Engineering bei Samsara. „Die rasante Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz ermöglicht es uns, innovative Lösungen zu entwickeln, die Fahrern helfen, bessere Entscheidungen im Straßenverkehr zu treffen, und Sicherheitsteams die nötigen Werkzeuge an die Hand geben, um schneller und gezielter reagieren zu können. KI wird mehr und mehr zu einem starken Partner in Sachen Fahrersicherheit – und Samsara treibt diese Entwicklung maßgeblich voran.“

Neue Wearable-Technologie für mehr Sicherheit außerhalb des Fahrzeugs

Gefahren am Arbeitsplatz betreffen nicht nur Fahrer, sondern auch Mitarbeiter an Standorten wie Baustellen, Lagerhallen oder im Außeneinsatz. Deshalb stellt Samsara das neue Samsara Wearable vor:

– Mehr als ein Jahr Akkulaufzeit: Ohne Mobilfunkverbindung funktioniert das Gerät über das Samsara-Netzwerk und hält damit deutlich länger als herkömmliche Wearables.

– Ein-Klick-Schutz: Mitarbeiter können im Notfall mit nur einem Knopfdruck Hilfe rufen. Die Einsatzkräfte erhalten direkt den Standort und Zugang zu einer Echtzeit-Audioaufnahme.

– Sturzerkennung: Das Samsara Wearable erkennt automatisch Stürze, beispielsweise auf eisigen Flächen oder von höher gelegenen Arbeitsplätzen, und kann entsprechend reagieren.

– Proaktive Warnungen: Bei gefährlichem Wetter werden Mitarbeiter direkt benachrichtigt und gewarnt.

– Nahtlose Integration: Das Wearable ist vollständig in die bestehende Plattform eingebunden, wodurch Fuhrpark- und Arbeitssicherheit miteinander verknüpft werden.

„Sicherheit ist bei Univar Solutions nicht verhandelbar. 98% unserer transportierten Produkte sind Gefahrgut – sie können brennen, Schäden verursachen oder im schlimmsten Fall explodieren. Deshalb setzen wir auf Samsara, um unsere Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen“, sagt Rob McRae, VP Transport bei Univar Solutions. „KI-Dashcams haben entscheidend zur Entwicklung unserer Sicherheitskultur beigetragen. Mit dem Samsara Wearable gehen wir den nächsten Schritt: Wir stärken unser Sicherheitsprogramm gezielt dort, wo einzelne Mitarbeiter oder Hochrisiko-Teams zusätzlichen Schutz brauchen – selbst in Bereichen mit schwacher Konnektivität. Innovationen wie diese ermöglichen uns einen ganzheitlichen Ansatz für Sicherheit und Schutz.“

Smarte Routenplanung und Navigation

Veraltete Karten und manuelle Prozesse führen in vielen Flotten zu ineffizienten Routen und Lieferverzögerungen. Samsaras neue Lösungen setzen genau hier an.

– Routenplanung: Die Plattform integriert sich direkt mit Vertriebssystemen, um optimale Routen unter Berücksichtigung von Fahrzeugbeschränkungen, Kundenfenstern, Verkehrs- und Wetterdaten zu berechnen. Erste Daten zeigen eine mögliche Reduktion der benötigten Fahrzeuge um bis zu 15Prozent, wodurch die Routenplanung zu einem Wettbewerbsvorteil wird.

– Kommerzielle Navigation: Samsara zeigt flotte-spezifische Einschränkungen, wie Gewicht, Höhe und Gefahrgut, direkt in digitalen Karten an und bietet so präzise, regelkonforme Abbiegehinweise. In Kombination mit den Lenkzeitdaten aus der Samsara Fahrer-App haben Fahrer alle wichtigen Informationen an einem Ort, um stets compliant und pünktlich unterwegs zu sein.

„Samsara hat unsere Abläufe deutlich verbessert – wir sparen durch optimierte Abweichungen zwischen geplanter und tatsächlicher Route jährlich rund 7,75 Millionen Dollar über unsere drei Flotten hinweg“, sagt Andy Yearout, Vice President für Transport und Logistik bei Mohawk Industries. „Mit der neuen Routenplanungsfunktion rechnen wir damit, dass sich der tägliche Planungsaufwand von mehreren Stunden auf wenige Minuten reduzieren lässt.“

KI-gestützte Wartungslösungen

Wartungsprobleme sind eine der häufigsten Ursachen für Ausfälle und Verstöße im Straßenverkehr. Samsara bringt daher neue Funktionen zur präventiven Wartung auf den Markt:

– DVIR-Verbesserungen: Fahrer vereinfachen die Inspektion, indem sie ihre Notizen automatisch per Sprache zu Text umwandeln. Manager sehen Rundgänge, Dauer und Qualität der Bilder und erhalten bei fehlenden DVIRs, Verstößen oder Audits Echtzeit-Benachrichtigungen. Die KI-gestützte Lösung funktioniert auch bei wenig Empfang und Lärm – für schnellere Inspektionen und effizientere Wartung.

– Asset-Wartung und automatisierte Arbeitsaufträge: Fehlercodes werden automatisch entschlüsselt und entsprechende Wartungsaufträge generiert. Auch externe Lieferantenrechnungen lassen sich dank KI-Rechnungsscan direkt in die Plattform integrieren.

– Füllstandsüberwachung: Nahezu in Echtzeit lassen sich Füllstände verschiedenster Tanks einsehen – für bessere Planbarkeit und Nutzung.

„Bei Rolfson Oil betreiben wir eine gemischte Flotte mit über 700 Fahrzeugen und Anlagen – alle mit unterschiedlichen Anforderungen an Wartung und Compliance“, erklärt Cody Floyd, Vice President of Assets bei Rolfson Oil. „Dank der weiterentwickelten, KI-gestützten Wartungslösungen von Samsara kann ich den Zustand unserer Assets und die Fahrerkontrollen standortübergreifend im ganzen Land zentral im Blick behalten. Besonders hilfreich ist auch die neue Funktion zur automatischen Rechnungserfassung: Sie wandelt externe Werkstattrechnungen in verwertbare Wartungsberichte um, sodass wir endlich einen vollständigen Überblick über unseren gesamten Wartungsbedarf bekommen.“

„Unternehmen im Bereich physischer Abläufe gehören zu den Vorreitern beim Einsatz von KI – weil sie Leben retten kann“, sagt Kiren Sekar, Chief Product Officer bei Samsara. „Gleichzeitig sorgt KI für effizienteren Personaleinsatz, spart Kraftstoff und Energie und steigert die Auslastung von Betriebsmitteln. Mit den neuen KI-basierten Lösungen von Samsara bieten wir Verantwortlichen in der physischen Betriebsführung einen echten Partner – für mehr Sicherheit und Effizienz zugleich.“

Integration mit HappyRobot

Samsara gibt außerdem eine neue Partnerschaft mit HappyRobot bekannt – einem Anbieter von KI-gestützten Sprachlösungen für die Logistikbranche. Die Integration ist ab sofort im Samsara App Marketplace verfügbar. HappyRobot automatisiert u.a. Telefonate, Vertragsverhandlungen und das Fahrer-Onboarding. Bereits heute laufen über 20Mio. Gespräche jährlich über die Plattform – mit Einsparungen bei Anrufzeiten und Betriebskosten.

Samsara-Kunden können über den Samsara App Marketplace auf die HappyRobot-Integration zugreifen.

Über Samsara

Samsara ist der Pionier der Connected Operations® Cloud und unterstützt Unternehmen weltweit bei der Digitalisierung physischer Betriebsabläufe. Samsaras IoT-gestützte Plattform ermöglicht Echtzeit-Datenanalyse für höhere Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit in Flottenmanagement, Transport und Logistik.

Samsara ist eine eingetragene Marke von Samsara Inc. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen gehören den jeweiligen Inhabern.

Mehr über Samsaras Mission finden Sie unter samsara.com/de

