Sana Commerce Cloud als beste E-Shop-Plattform ausgezeichnet

Im Rahmen der diesjährigen Verleihung der E-commerce Germany Awards setzte sich Sana Commerce Cloud gegen die Konkurrenz durch und erzielte den ersten Platz

Rotterdam / München – 26. Mai 2021 – Im Rahmen der Verleihung der E-commerce Germany Awards konnte sich Sana Commerce, eine ERP-integrierte E-Commerce-Plattform, die B2B-Unternehmen beim Aufbau langlebiger Kundenbeziehungen unterstützt, in der Kategorie E-Shop-Plattformen” durchsetzen und hat den umkämpften ersten Platz gewonnen. Das Unternehmen setzte sich mit seiner Lösung Sana Commerce Cloud gegen namhafte Konkurrenten durch und überzeugte sowohl die Jurymitglieder wie auch die Online-Community von der eigenen Lösung.

Während der virtuellen Preisverleihung zeigte sich Michiel Schipperus, CEO von Sana Commerce, zufrieden mit dem Ergebnis: “Wir sind stolz und unheimlich glücklich über diese Auszeichnung und die Anerkennung unserer hervorragenden Arbeit. Das Ergebnis der öffentlichen Abstimmung und die Entscheidung der Jury, Sana Commerce Cloud als Sieger in der Kategorie E-Shop Plattformen auszuzeichnen, bestärkt uns weiter darin, dass wir unseren Kunden ein optimales und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtetes Produkt anbieten.”

Darüber hinaus gibt sich Melanie Volkmann, Geschäftsführerin von Sana Commerce in Deutschland zuversichtlich, dass man mit dem gesamten Produktportfolio einen wichtigen Nerv der Kundschaft trifft. “Unser Geschäftserfolg fußt auf drei zentralen Aspekten, an denen wir all unsere Lösungen ausrichten: Wir wollen zuverlässige Lösungen anbieten, die keine Kompromisse eingehen, unseren Kunden mit stetiger Weiterentwicklung fortwährend unter die Arme greifen und auf diese Weise mit unserem Portfolio absolute Kundenzufriedenheit erreichen”, erklärt Volkmann im Rahmen der Preisverleihung. “Diese Auszeichnung ist daher ein Meilenstein für uns, der zeigt, dass wir mit unseren Lösungen die Zeichen der Zeit erkannt haben. Dementsprechend fühlen wir uns bestärkt für die Zukunft und bedanken uns auch bei unseren hervorragenden Partnern und Kunden, ohne die dieser Erfolg kaum möglich gewesen wäre.”

Die Verleihung der E-commerce Germany Awards fand 2021 bereits zum vierten Mal statt. Innerhalb weniger Jahre hat sich die Auszeichnung und die damit verbundene Preisverleihung zu einer zentralen Veranstaltung innerhalb der deutschen E-Commerce-Branche entwickelt. Dabei nimmt der Award auch die dynamische Entwicklung innerhalb des Marktes mit auf und kann so als wichtiger Gradmesser für die Zukunftsfähigkeit von Lösungen und Anbietern zählen. Aufgrund der aktuellen Lage durch die COVID-19-Pandemie fand die Preisverleihung in diesem Jahr nicht wie üblich als Abendgala statt, sondern wurde virtuell durchgeführt.

Sana Commerce ist ein zertifizierter SAP- und Microsoft Gold-Partner mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im B2B-E-Commerce Bereich, der von führenden Branchenexperten wie Forrester anerkannt ist. Weitere Informationen zu Sana Commerce finden Sie unter: https://www.sana-commerce.com/de/

Die ERP integrierte E-Commerce-Plattform hilft Herstellern, Distributoren und Großhändlern durch die Förderung langlebiger und zuverlässiger Kundenbeziehungen erfolgreich zu sein. Dieses Ziel erreicht Sana Commerce, indem die unternehmenseigenen Warenwirtschaftssysteme SAP und Microsoft Dynamics nahtlos an die E-Commerce-Lösungen angebunden werden. Systemsilos, unnötige Komplexität und Kompromisse, die durch gängige E-Commerce-Lösungen verursacht werden, entfallen dadurch. Um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen setzt man bei Sana Commerce auf drei essenzielle Vorteile: absolute Kundenzufriedenheit, Verlässlichkeit ohne Kompromisse und eine stetige Weiterentwicklung.

