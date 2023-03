Sandeep Johri wird neuer CEO von Checkmarx – Mitgründer und CEO Emmanuel Benzaquen bleibt Teil des Vorstands

Langjährig erfahrener, wachstumsfokussierter Cloud-, Cybersecurity- und DevOps-Experte bringt über drei Jahrzehnte Führungserfahrung bei Großunternehmen und Startups zu Checkmarx mit.

FRANKFURT – 1. März 2023 – Checkmarx, einer der weltweiten Marktführer im Bereich Application Security, gibt bekannt, dass der Technologie-Executive Sandeep Johri als neuer CEO die Nachfolge von Mitgründer Emmanuel Benzaquen antritt. Benzaquen bleibt dem Unternehmen als Mitglied des Vorstands erhalten.

Johri ist seit vielen Jahren als Executive, Gründer, strategischer Berater und Investor im Silicon Valley tätig. Zuletzt war er CEO von Tricentis, einem Unternehmen für Softwarelösungen für kontinuierliches Testing, das er sieben Jahre lang leitete – von der Frühphase als Startup bis zum globalen führenden Anbieter. Davor war Johri in leitender Stellung bei HP. Er entwickelte und implementierte dort die Wachstumsstrategie, mit der die Software-Sparte von 600 Mio. USD Jahresumsatz auf 3,5 Mrd. USD Jahresumsatz wuchs und die Marktführung in ihrem Segment übernahm. Johri gründete darüber hinaus mehrere VC-finanzierte Security-Startups wie Oblix (das von Oracle übernommen wurde), Determina und Bluelane (beide von VMware übernommen).

Mit über 1.800 Kunden weltweit – darunter 60 Prozent der Fortune 50 – und als langjähriger Leader in den Marktreports führender Analysten gehört Checkmarx zu den Pionieren im Application-Security-Markt. Seine Plattform Checkmarx One™ Application Security Platform etablierte das Unternehmen darüber hinaus auch als Innovationsführer: Mit ihrer Genauigkeit, ihrem breiten Funktionsumfang, ihrer Transparenz und ihren detaillierten Anleitungen zur Fehlerbehebung ermöglicht es die Plattform Entwicklungs- und Security-Teams, einen konsequenten „Shift Everywhere“-Ansatz umzusetzen. Auf diese Weise stellen sie die Weichen für eine nachhaltige Risikominimierung in der Entwicklung, über alle Komponenten des modernen Software Development Lifecycles hinweg. Die AppSec-Teams der Unternehmen stehen heute unter hohem Druck, Risiken zu minimieren, die Einhaltung von Compliance-Vorgaben zu gewährleisten und die Wachstumsstrategie ihrer Unternehmen optimal zu unterstützen. Diese Anforderungen sind kritischer denn je, da sich die Bedrohungslage in der Cybersecurity immer mehr verschärft.

„Ich bewundere seit vielen Jahren die Application-Security-Marke und die Plattform, die Emmanuel und Maty mit dem Checkmarx Team geschaffen haben – und freue mich darauf, auf diesem Fundament aufzubauen, um das Business weiter zu skalieren und die starke Stellung im Markt auszubauen“, erklärt Johri. „Es wird mir eine Ehre sein, eng mit Emmanuel, dem Vorstand und dem gesamten Management-Team zusammenzuarbeiten, um die vielen Chancen, die sich uns bieten, zu erschließen.“

„Es war mir eine große Ehre, an der Spitze dieses Unternehmens zu stehen – von der Gründung bis an den Punkt, an dem wir heute sind. Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem langjährigen Partner, Mitgründer und CTO Maty Siman, beim Management-Team, bei unseren Mitarbeitern, Shareholdern, Kunden und Partnern. Es waren 17 unglaubliche Jahre, und ich bin sehr stolz auf das, was wir hier geschaffen haben“, so Benzaquen. „Jetzt freue ich mich sehr darauf, als Teil des Vorstands das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte von Checkmarx mitzuschreiben, zum weiteren Ausbau unseres Business beizutragen und die künftige strategische Entwicklung im Blick zu behalten.“

„Im Namen des Vorstands heiße ich Sandeep herzlich im Team von Checkmarx willkommen“, erklärt Tarim Wasim, Partner bei Hellman & Friedman. „Mit seinem tiefen und breiten Verständnis für Security und DevOps ist er wie kein Zweiter geeignet, um Checkmarx in die nächste Phase des Wachstums zu begleiten. Wir sind Emmanuel für die Führung von Checkmarx zutiefst dankbar. Es ist seiner Vision zu verdanken, dass das Unternehmen heute als führender Anbieter im Application-Security-Markt gilt.“

