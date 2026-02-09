Sanitätshaus-Online.Shop aus München erhält Award „Unternehmer der Zukunft“

Hamburg/München – Das Münchner Unternehmen Sanitätshaus-Online.Shop wurde im Rahmen einer feierlichen Award-Verleihung in Hamburg mit dem renommierten Siegel „Unternehmer:in der Zukunft“ ausgezeichnet. Geehrt wurde Unternehmensinhaber Stefan Konopatzki für seinen konsequent zukunftsorientierten Ansatz, der digitales Unternehmertum, transparente Prozesse und klare Werte miteinander verbindet, einschließlich eines verantwortungsvollen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz.

Verliehen wird die Auszeichnung vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie (diind). Sie würdigt Unternehmerinnen und Unternehmer, die den Wandel vom klassischen Kaufmann hin zur modernen Führungspersönlichkeit erfolgreich gestalten und dabei Innovationskraft, Offenheit und nachhaltiges Handeln in den Mittelpunkt stellen.

Mit Sanitätshaus-Online.Shop hat Stefan Konopatzki ein digitales Gesundheitsunternehmen aufgebaut, das moderne E-Commerce-Strukturen mit der Seriosität und Verantwortung eines klassischen Sanitätshauses verbindet. Digitale Technologien und KI werden gezielt eingesetzt, um Prozesse effizienter zu gestalten, Informationen verständlicher aufzubereiten und Kunden besser zu unterstützen und dies stets unter klaren ethischen Leitlinien, mit Transparenz und menschlicher Kontrolle.

„Technologie ist nur dann sinnvoll, wenn sie den Menschen dient“, sagt Konopatzki. „Gerade beim Einsatz von KI im Gesundheitsumfeld legen wir großen Wert auf Nachvollziehbarkeit, Datenschutz und verantwortungsvolle Anwendung.“

Das Siegel „Unternehmer:in der Zukunft“ zeichnet Unternehmen aus, die neben wirtschaftlichem Erfolg auch Soft Skills wie offene Kommunikation, verantwortungsbewusstes Entscheiden und eine reflektierte Nutzung neuer Technologien sichtbar machen. Eigenschaften, die im digitalen und KI-geprägten Zeitalter zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Auszeichnung dient zugleich als Qualitäts- und Vertrauenssignal für Kunden, Partner und potenzielle Mitarbeitende und unterstreicht die nachhaltige Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Über Sanitätshaus-Online.Shop

Sanitätshaus-Online.Shop ist ein digitales Sanitätshaus mit Sitz in München. Das Unternehmen verbindet die fachliche Kompetenz eines klassischen Sanitätshauses mit modernen E-Commerce- und digitalen Service-Strukturen. Der Fokus liegt auf transparenter Information, verantwortungsvoller Digitalisierung und einer verlässlichen Versorgung mit erklärungsbedürftigen Gesundheitsprodukten. Digitale Technologien und Künstliche Intelligenz werden gezielt eingesetzt, um Prozesse zu optimieren und Kunden bestmöglich zu unterstützen und dies stets unter klaren ethischen Leitlinien und mit menschlicher Kontrolle.

Sanitätshaus-Online.Shop, Karl-Theodor-Str. 95-97, 80796 München

Kontakt: Stefan Konopatzki, Stefan.Konopatzki@sanitaetshaus-Online.Shop

Weitere Informationen unter: www.sanitätshaus-online.shop

Über das Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie (diind)

Über diind:

Das Deutsche Innovationsinstitut diind ist eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, die nachhaltige und digitale Innovationen vorantreiben möchten. Als Teil der Verlagsgruppe JDB steht das diind in enger Verbindung mit dem DUPUNTERNEHMER MAGAZIN, dem Sprachrohr des deutschen Mittelstands, und leistet damit einen Beitrag, die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sichtbar zu machen. Als Institut verbindet das diind wissenschaftliche Expertise mit praxisorientierter Unterstützung, um Organisationen zu befähigen, ihre Innovationskraft zu stärken und nachhaltige Ziele zu erreichen. Mit seiner Expertise analysiert es Unternehmen und zeichnet sie für herausragende Leistungen in unterschiedlichen Bereichen aus. Durch seine Auszeichnungen würdigt es Organisationen, die sich durch ihre Innovationskraft, zukunftsorientierte Strategien und nachhaltige Entwicklung in verschiedenen Unternehmensfeldern auszeichnen. Ein weiterer Schwerpunkt des diind liegt auf der Künstlichen Intelligenz (KI). Es fördert deren Einsatz gezielt in Unternehmen, unterstützt durch Schulungen und Workshops die Weiterbildung von Fachkräften und liefert mit seinen Trendstudienfundierte Einblicke in zukunftsweisende Entwicklungen. Gemeinsam mit führenden Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik treibt das diind innovative Ansätze voran, die echten Mehrwert schaffen.

www.diind.dediind GmbH | Schanzenstraße 70 | 20357 Hamburg

