SASE-Spezialist stärkt Channel-Fokus: Sebastian Back ist neuer Director Cloud & MSP Channel bei Versa Networks

Strategischer Ausbau des Cloud- und MSP-Geschäfts / Stark steigende Nachfrage nach Cloud-nativer Sicherheit

Versa Networks, Spezialist für SASE, baut seine Präsenz in der DACH-Region und Zentraleuropa weiter aus. Seit Juni 2025 verstärkt Sebastian Back das Team als Director Cloud & MSP Channel. In dieser Rolle wird er die Channel-Strategie für Managed Service Provider (MSP), Cloud-Partner und Systemhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Mittel- und Osteuropa gestalten und umsetzen. Ziel ist es, gemeinsam mit bestehenden und neuen Partnern nachhaltige Go-to-Market-Modelle zu etablieren und den Vertrieb moderner SASE- und SD-WAN-Lösungen strategisch zu skalieren.

Sebastian Back bringt umfassende Erfahrung aus über 20 Jahren Channel-, Vertriebs- und Partnergeschäft in der IT- und Sicherheitsbranche mit. Vor seinem Engagement bei Versa war er acht Jahre bei Bitdefender tätig – zuletzt als Cloud & MSP Business Development Manager für die DACH-Region. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem Samsung Electronics, Hewlett-Packard sowie Compaq Computer vorwiegend im Bereich Channel Account Management. Seine berufliche Laufbahn begann er bei Novell im indirekten Vertrieb für Reseller.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Versa Networks. Der Markt für SASE und Cloud-native Security-Architekturen wächst rasant, insbesondere im MSP- und Provider-Umfeld“, sagt Back. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partnern sichere, flexible und wirtschaftliche Lösungen für Unternehmen in der DACH- und CEE-Region zu entwickeln und umzusetzen.“

Der SASE-Spezialist Versa Networks ermöglicht es Unternehmen, selbstschützende Netzwerke zu gestalten, die ihre Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur radikal vereinfachen und automatisieren. Die VersaONE Universal SASE-Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und bietet konvergente SSE-, SD-WAN- und SD-LAN-Lösungen. So werden Daten geschützt und Cyberbedrohungen effektiv abgewehrt und bieten gleichzeitig ein herausragendes digitales Erlebnis. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke und Sicherheit an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird unter anderem von Sequoia Capital, Mayfield und BlackRock finanziert.

