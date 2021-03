Scality expandiert in EMEA & APAC um starke Nachfrage nach Hybrid- und Multicloud Lösungen zu bedienen

München – 3. März 2021 – Scality, der führende Anbieter von Datenorchestrierung und integrierten Scale-out File and Object Lösungen, gab heute eine umfangreiche Erweiterung der Teams in EMEA und APAC bekannt. Dieser Schritt geht Hand in Hand mit der aktuellen Entwicklung im Markt. Analysten gehen davon aus, dass sich die Menge an unstrukturierten Daten die Unternehmen verwalten bis 2024 verdreifacht.

Nach einem Rekordergebnis in Q4 2020 baut Scality seine Vertriebs- und Support-Teams mit einer Reihe von Neueinstellungen aus – darunter folgende Führungskräfte:

Brett Lobwein, Regional Sales Manager für Australien und Neuseeland (ANZ), wechselt nach fünf Jahren in leitenden Positionen bei HPE und Commvault zu Scality.

Oleg Kokotovic, Senior Sales Engineer für ANZ, bringt 20 Jahre Erfahrung als Solutions Architect und Technical Pre-Sales bei Unternehmen wie Fujitsu, HPE, IBM und NetApp mit.

Christoph Storzum, Regional Director für DACH, wechselt nach 15 Jahren bei Dell EMC zu Scality.

Michel Schipperijn, Regional Sales Manager für die Niederlande und Skandinavien kommt von Cohesity und bringt 20 Jahre Erfahrung in der Vertriebsleitung mit.

Israel Serrano, Regional Sales Manager für Südeuropa wechselt nach 20 Jahren in der IT-Branche bei Infinidat, NetApp und HPE zu Scality.

Bhaskar Peruri, Regional Sales Manager für den Nahen Osten und Indien, bringt 15 Jahre Erfahrung in IT, Vertrieb und Management mit, unter anderem bei InfoVista und Silver Peak.

Zusätzlich baut Scality sein Engineering-Team weltweit weiter aus, unter anderem in Israel, Schweden, Spanien und Deutschland. Das Unternehmen unterstützt nun Kunden in 45 Ländern.

Das Datenvolumen steigt weiterhin exponentiell – laut IDC liegt der Anteil an unstrukturierten Daten bei 80 %. Unternehmen aller Branchen setzen auf Datei- und Objektspeicherlösungen in privaten und öffentlichen Clouds, um kostengünstig, schnell und sicher auf ihre wachsenden Datenbestände zugreifen zu können.

Gleichzeitig steigen die Investitionen in KI, Automatisierung und andere digitale Initiativen, was die Nachfrage nach On-Premises All-Flash-Objektspeicher treibt. Ein aktueller Bericht von ESG und Scality ergab, dass 77 % der Unternehmen All-Flash-Objektspeicher On-Premises im Hinblick auf eine erfolgreiche digitale Transformation für unerlässlich halten. Im Vordergrund stehen hier vor allem die hohe Performance, enorme Kapazität und Durabilität.

Scality wurde kürzlich zum zweiten Mal in Folge in die French Tech 120 aufgenommen, ein Ökosystem der vielversprechendsten französischen Startups, was die Position des Unternehmens auf dem europäischen Markt unterstreicht. Außerdem wurde Scality im Leaders League directory for IT leaders für Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Datenspeicherlösungen mit “excellent” bewertet.

Eric Leblanc, Vice President, EMEAR und APAC, Scality: “Um der steigenden Nachfrage nach groß angelegten Hybrid- und Multicloud-Lösungen für moderne digitale Initiativen gerecht zu werden, investieren wir kontinuierlich in die Erweiterung unserer Teams für den Kunden-Support und um unsere Channel-Partnerschaften zu stärken.”

