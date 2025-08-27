SchadenNetzwerk präsentiert neues SaaS Schadenportal

Weniger Fehler, weniger Aufwand

Köln, 26. August 2025 – Mit SchadenNetzwerk 4.0 startet eine neue Ära im digitalen Schadenmanagement. Das innovative SaaS-Portal beendet E-Mail-Chaos, Medienbrüche und lange Standzeiten. Prozesse werden radikal verkürzt und aus der Autohauspraxis heraus für ein perfektes Kundenerlebnis neu gedacht. Bisher arbeiteten Autohäuser faktisch für die Dienstleister – jetzt dreht SchadenNetzwerk die Rollen um: Ab sofort steuern die Autohäuser die Prozesse, nicht ihre Dienstleister.

Das Portal bietet Pay-per-Use für alle Beteiligten. Auf Wunsch steht eine White-Label-Variante zur Verfügung. Die Lösung ist sofort skalierbar, unterstützt zehn Sprachen, verfügt über OCR und VIN-Abfrage serienmäßig und ermöglicht künftig auch Anbindungen an Banken, Versicherungen und Leasinggesellschaften. Damit entsteht eine Win-Win-Win-Situation für Autohaus, Dienstleister und Kund:innen.

Im Zentrum steht eine digitale Fallakte als Steuerzentrale, die alle Dokumente, Bilder, Chats, Notizen, Termine und Zahlungen bündelt. Echtzeit-Benachrichtigungen mit Eskalationslogik, Fristen- und SLA-Kontrolle sowie KPI-Analytics schaffen einen konsistenten Prozess ohne Insellösungen. Ein interner Messenger ermöglicht die direkte Kommunikation, Fristenmanagement und Eskalationsmechanismen vermeiden Standzeiten, KPI-Analysen in Echtzeit geben einen Überblick über Durchlaufzeiten, Quoten und Zahlungsflüsse. Zusätzlich bietet die Plattform Audit-Trail, Vorlagen-Engine, eSign-Option sowie Reporting- und Exportfunktionen. Interne Pilotprojekte zeigen bis zu 80 Prozent weniger Fehler und bis zu 120 Minuten Zeitersparnis je Kasko-Schaden für jeden Beteiligten.

„Eine digitale Akte. Alle Beteiligten. Null Reibungsverluste: Plus: Steuerung in Echtzeit statt E-Mail-Blindflug. Das sind die Vorzüge der Software“, betont Frank Roll, MSc, MBA, Kfz-Betriebswirt (BFC) und Autor des Standardwerks ‚Schadenmanagement im Autohaus‘ „Autohäuser müssen die Prozesse steuern, nicht ihre Dienstleister.“ Als führender Experte für digitales Schadenmanagement bringt Roll 27 Jahre Branchenpraxis in das Projekt ein.

Die Zielgruppen sind breit gefächert: Autohäuser und Handelsgruppen profitieren von einer sofort skalierbaren Lösung für Multi-Brand- und Multi-Site-Strukturen, Rechtsanwaltskanzleien von strukturierter Mandatsführung mit Fristenkontrolle, Sachverständigenbüros von medienbruchfreien Gutachten und transparentem Status-Handling, Autovermietungen von reibungsloser Ersatzmobilität sowie Lack- und Karosseriebetriebe und Abschleppdienste von sauberen Auftragsketten und schnellen Rückmeldungen.

Für Autohäuser ist die Nutzung kostenfrei, ohne Vorabkosten oder Lizenzhürden. Mit der optionalen White-Label-Version können Gruppen und Verbände das Portal im eigenen Markenauftritt einsetzen.

Die Lösung ist ab sofort produktiv verfügbar, Onboarding und Migration erfolgen durch eine geführte Einrichtung, Schulung und optionalen Pilotlauf, sodass der Roll-out in Tagen statt in Monaten gelingt.

Sicherheit und Compliance sind gewährleistet: DSGVO-konform, gehostet in der EU auf Servern in Berlin, TLS-verschlüsselt in Transit und at Rest, mit vollständiger Protokollierung und Audit-Trail.

Weitere Informationen und Live-Demo: www.SchadenNetzwerk.com | frank@schadennetzwerk.com

SchadenNetzwerk ist die spezialisierte Plattform für digitales Schadenmanagement im Automobil-Ökosystem. Ziel ist eine medienbruchfreie Zusammenarbeit aller Beteiligten mit Fokus auf Prozesssicherheit, Geschwindigkeit und Ertrag – untermauert durch KPI-Analytics.

Kontakt

SchadenNetzwerk

Frank Roll

Schillerstraße 6

45468 Mülheim

+49 (0) 2196 9 30 43



http://www.SchadenNetzwerk.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.