Schaltschränke und Rechenzentren: Reinigung nicht vergessen

Ob Home Office oder nicht, die Maschinen müssen laufen

Viele Mitarbeiter arbeiten derzeit von zu Hause. Aber Home Office bedeutet nicht, dass man nicht auf den firmeneigenen Server zugreift. Vielmehr heißt es, dass VPN-Verbindungen geschaffen wurden, um den Remote-Zugriff auf Programme und Unternehmensdaten zu ermöglichen. Es ist also auch jetzt enorm wichtig, dass die Server und Rechner laufen. Wer die Verfügbarkeit dieser sichern will, muss an die Reinigung denken. Die Staubpartikel können die Leistung der Server verringern.

Im produzierenden Gewerbe sieht es ähnlich aus. Hier ist man zwar nicht durch Remote Work aufgerufen neue Schnittstellen einzurichten, vielmehr gehört es hier zum allgemeinen Standard Maschinen durchweg sauber laufen zu lassen. Die Produktionskette darf nicht still stehen. Und worüber werden Maschinen mit Strom versorgt? Richtig! Über Schaltschränke. Wenn sich hier Verunreinigungen festsetzen, kann es schnell zu Fehlfunktionen kommen. Schmutz und Staub lagern sich früher oder später auf den Filtern der Klima- und Lüftungsanlagen der Schalt- und Rechenzentren ab. Dadurch kann die Leistungsfähigkeit der Kühlungssysteme verringert werden.

Die Nutzer bekommen die Wirkung durch eine deutlich schwächere Performance zu spüren oder es kommt zu Maschinenausfällen. Deshalb ist es enorm wichtig, regelmäßig an die Reinigung dieser Anlagen und Geräte zu denken.

Hier bieten sich spezialisierte Dienstleister an, die sorgfältig und zuverlässig arbeiten.

