Schlangenbad bietet einzigartige Freizeitmöglichkeiten

für perfekte Sommerferien zu Hause: E-Bike-Touren, Wandern, freier Badeintritt für Jugendliche

– Neue Waldpfade laden zur Erkundung der herrlichen Natur

– Geführte E-Bike-Touren mit “Cult-Touren” für Anfänger und Fortgeschrittene

– Eintritt ins Thermalfreibad für Jugendliche unter 18 Jahren in den Ferien kostenlos

(Schlangenbad, Juli 2021) Die Sommerferien in Hessen und Rheinland-Pfalz stehen vor der Tür und für viele Familien, Sport- und Freizeitbegeisterte damit auch die Frage, wie man die schönste Zeit des Jahres am besten und vielleicht sogar in der direkten Umgebung nutzen kann – gerade in Pandemiezeiten. Der malerische Taunus-Ort Schlangenbad hat deshalb für den Sommer 2021 ein ganz besonderes Sport- und Freizeitangebot auf die Beine gestellt und ermöglicht Jung und Alt, Familien und Singles die besten Rahmenbedingungen für einen unvergesslichen Tag direkt vor der Haustür. Im Mittelpunkt stehen dabei die neuen Schlangenbader Waldpfade, geführte E-Bike-Touren durch die unmittelbar an den Kur- und Badeort grenzenden Taunuswälder und natürlich das einzigartige Erleben des 27 Grad warmen Wassers im traumhaft gelegenen Thermalfreibad. Bärbel Storch, Geschäftsführerin der Staatsbad Schlangenbad GmbH: “Gerade junge Familien, Wanderer und Freizeitsportler sind in diesem Sommer auf der Suche nach dem gewissen Etwas – und das möchten wir Tagestouristen und Ausflüglern bieten, direkt in ihrer Region. Wir würden uns sehr freuen, wenn uns möglichst viele Gäste diesen Sommer besuchen und am eigenen Leib erfahren, was Schlangenbad so besonders macht: magisches Flair, einzigartige Natur, Luft zum Durchatmen und natürlich Badespaß, wie man ihn nur bei uns findet.”

Ein absolutes Highlight und einmalig im gesamten Großraum Rhein-Main sind die neu eröffneten Schlangenbader Waldpfade, die unmittelbar am Kurpark (Parkplatz Hessenallee Ecke Nassauer Allee) starten. Hier ist für alle etwas dabei – ganz gleich ob kurzer Waldspaziergang oder fordernder Action-Trail-Run. Bärbel Storch erklärt: “Hier kann man buchstäblich in die unberührte Natur eintauchen, Entspannung atmen und das Laufen auf weichen Waldböden genießen – und zwar für jeden Schwierigkeitsgrad und natürlich kostenfrei.” Was darf”s denn sein? Schlangenbader Gipfeltour mit 7,7 km Länge und 300 Höhenmetern oder Schlangenbader Gipfeltour mit stattlichen 520 Höhenmetern und 12 km Länge? Ganz gleich für welchen Pfad man sich entscheidet, alle locken mit traumhaften Ausblicken und urigen Wegen.

E-Bike-Touren für jeden Geschmack

Ebenfalls einzigartig ist das Angebot an geführten E-Bike-Touren, das Schlangenbad in Zusammenarbeit mit “Cult-Touren” aus Wiesbaden für diesen Sommer im Programm hat. Bärbel Storch weiter: “E-Bikes sind der neue Trend und üben eine ungeheure Faszination auf die Menschen aus. Viele wollen es einfach einmal ausprobieren, andere Fortgeschrittene buchstäblich Neues erleben. Wir bieten mit unseren Touren in und um Schlangenbad beides, wahlweise sogar mit Verpflegung unterwegs.” Die Kosten für die mehrstündigen, aber kurzweiligen Ausfahrten belaufen sich auf je 59 Euro, mit eigenem E-Bike auf 39 Euro.

Jugendliche unter 18 Jahren baden kostenfrei

Ein besonders schönes Geschenk macht der wahrscheinlich schönste Badeort Deutschlands Jugendlichen unter 18 Jahren in den Sommerferien – die baden im einzigartigen Thermalfreibad mit seinem 27 Grad warmen, täglich frischen Wasser nämlich völlig kostenfrei. Damit ergänzt die Staatsbad Schlangenbad GmbH ihr Tarifangebot, das von Familienkarten für 15 Euro bis zu Earlybird-Schwimmen und Abendschwimmen für 6 Euro reicht, um einen echten Knaller. Bärbel Storch: “Wir sind ein Naherholungsziel für die ganze Familie, für Jung und Alt, Aktiv und Gemütlich – und genau das möchten wir mit unserem Sommerangebot 2021 unterstreichen.”

Informationen zum Freizeitangebot von Schlangenbad sind auch unter der Internetadresse www.schlangenbad27grad.de abrufbar. Für Rückfragen bzw. Anmeldung zu den E-Bike-Touren steht die Touristeninformation unter den Telefonnummern +49 6129 485-0 bzw. +49 172 4394835 sowie per E-Mail unter staatsbad@schlangenbad.de zur Verfügung.

Das Staatsbad Schlangenbad zeichnet sich durch sein einzigartiges Thermalwasser aus und gilt als Oase der Ruhe. Darüber hinaus hat die kleine hessische Gemeinde viele weitere Freizeitaktivitäten zu bieten.

Firmenkontakt

Staatsbad Schlangenbad GmbH

Bärbel Storch

Rheingauer Straße 18

65388 Schlangenbad

+49 6129 485-0

m.veith@public-star.de

http://www.schlangenbad27grad.de

Pressekontakt

Deutscher Pressestern

Maike Veith

Bierstadter Str. 9a

65189 Wiesbaden

+49 611 39539-18

m.veith@public-star.de

http://www.deutscher-pressestern.de

Bildquelle: Staatsbad Schlangenbad/Udo Bernhart