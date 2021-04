SCHLÜSSELWERK – Der einzigartige Key Organizer

FEUERWERK – ein brandneues Design aus der SCHLÜSSELWERK Manufaktur

Der Drache auf diesem Key-Organizer gilt als das vitalste und kraftvollste Wesen unter den chinesischen Tierkreisen. Deshalb sind Dominanz und Ehrgeiz, Gesundheit und Vitalität die Eigenschaften, die dem Nutzer unseres FEUERWERK zu Gute kommen. Diese Design Meisterleistung mit dem wunderbar fein gearbeiteten Motiv ist wahlweise mit oder ohne grüne Schmuckstein Einfassung im Auge des Drachen erhältlich.

Sie suchen nach einer Möglichkeit, Ihre Schlüssel in kompakter und geordneter Form unterzubringen und haben keine Lust mehr auf einen chaotischen Schlüsselbund? SCHLÜSSELWERK bietet Ihnen raffinierte Schlüssel Organizer, die problemlos in jeder Tasche Platz finden. Unsere Key Organizer mit ansprechenden und stylischen Designs und einer erstklassigen Qualität überzeugen.

Sie bestehen aus massivem Metall und sind für die intensive, alltägliche Nutzung gemacht. Für das Ihrem Geschmack passende Modell, bieten wir Ihnen eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Designs an. Weit mehr als funktionales Hilfsmittel, sondern ein tolles Fashion Accessoire, mit dem Sie Ihren individuellen Stil unterstreichen.

Der Key Organizer ist mit seinen dreidimensionalen und außergewöhnlich plastisch ausgearbeiteten Design auf den Emblem-Schalen weltweit einzigartig. Seine kompakte Form und die hochwertige Manufaktur-Verarbeitung machen SCHLÜSSELWERK zu einem wahren Schmuckstück in Ihrer Hand- oder Hosentasche. Innovative und leicht bedienbare Mechanik zeichnen dieses funktionelle Schlüsseletui aus massivem Metall aus. Der Key Organizer ist für Ihre individuelle Anzahl von Schlüsseln anpassbar und über Zubehör beliebig erweiterbar. Die Konfiguration und die Montage ist kinderleicht und ist mit vielen gängigen Münzen durchführbar.

Zeigen Sie Profil mit Schlüsselwerk und unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit

Neben der hochwertigen Verarbeitung und ausgefeilten Mechanik “Made in Germany” ist SCHLÜSSELWERK das perfekte Instrument um Ihren Lifestyle auszudrücken. Mit verschiedenen 3D Designs, die künftig weiter ausgebaut und in dieser Vielfalt einzigartig sein werden, haben Sie ihren persönlichen Schlüssel Organizer. Durch die einfache Konfiguration können Sie schnell das Motiv wechseln – nach Lust und Laune oder Situation. Unser Key Organizer ist mit ergänzendem Zubehör weiter individualisierbar und verwandelt sich zu einem Multifunktionstool – das gibts nur mit SCHLÜSSELWERK !

Hochwertige Verarbeitung und beste Materialien – made in Germany

SCHLÜSSELWERK besteht aus Metall Feinguss mit Edelstahl-Elementen, komplett entwickelt und gefertigt in Deutschland. Die Oberfläche ist handpoliert und wird optional mit Feinlackeinlage oder Schmucksteinen versehen. Das SCHLÜSSELWERK ist komplett nickelfrei veredelt, somit hautfreundlich und für Allergiker bestens geeignet.

Design und Herstellung von einzigartigen Schlüssel-Organizern

Kontakt

Variata Dorit Lang GmbH & Co. KG

Frank Schäfer

Kisslingweg 50

75417 Mühlacker

07041 87000

f.schaefer@variata.de

https://schluesselwerk.com/

