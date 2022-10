Schnell notiert – Notizbuch Percy aus Feuerwehrschlauch

Feuerwear stellt das neue Notizbuch Percy vor, das fast ganz aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch gefertigt ist

Köln, im September 2022 – Mit dem Notizbuch Percy stellt Feuerwear ein neues und flaches Notizbuch im DIN-A5-Format mit Stifthalter und nahezu ganz aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch vor. Das robuste und markante Material gebrauchter Feuerwehrschlauch sorgt auf den Außenseiten für Unikat-Alarm auf jedem Schreibtisch, im Büro oder Homeoffice, in der Schule oder Uni, in der Mensa oder im Café. Die Innenseiten sind mit schwarzem Cordura-Material bezogen. Das mitgelieferte, 80 Seiten starke, Recycling-Papierheft gehört zum Innenleben. Selbst im Stehen lässt sich Percy dank verstärkter Außenseiten federleicht mit Notizen füllen. Kein Schreiben ohne Stift – doch schnell ist dieser zur Hand, da das Notizbuch auf der Innenseite über einen flexiblen Stifthalter verfügt. Erhältlich ist Percy in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz ab 28. September 2022 zum Preis von 49 Euro.

Nicht jede kreative Idee oder jeder spontane Gedanke ist sofort im Smartphone notiert. Eine schöne Geschichte oder Notizen für alltägliche Erledigungen können zudem nicht gleich im Laptop verewigt werden, wenn man unterwegs ist. Mit Percy stellt Feuerwear ein Notizbuch für alle von Hand geschriebenen Notizen oder Skizzen vor, um diese effektiver, intuitiver und vor allem schöner festzuhalten.

Rundum Schlauch

Die Außenseiten bestehen komplett aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch, die individuellen Aufdrucke und Einsatzspuren sind umlaufend zu sehen und zu fühlen. Vorder- und Rückseite sind optimal verstärkt, sodass auch unterwegs und ohne Tisch jederzeit alles aufgeschrieben werden kann. Die Innenseiten sind mit hochwertigem Cordura-Material, das aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wurde, angenehm leicht gefüttert und straff bezogen. Mit einem schwarzen Nylonband ist der robuste Begleiter mit abgerundeten Ecken eingefasst und wird mit einem Gummiband ganz klassisch geschlossen.

Flach und durchdacht

Das mitgelieferte, 80 Seiten starke, Recycling-Papierheft wird mit einem Gummiband in der Mitte fixiert, damit es nicht verrutscht oder rausfällt. Sind alle Seiten mit Notizen, Ideen und kreativen Gedanken gefüllt, kann ein neues Papierinnenleben eingefügt werden. Das originale Blanko-Heft ist als Ersatz bei Feuerwear erhältlich. Ein anderes Heft im Format DIN-A5 kann selbstverständlich auch Einsatz finden. Was bringt das schönste Notizbuch, wenn kein Stift zur Hand ist? Kann nicht passieren mit Percy: Dank integriertem Stifthalter auf der Innenseite ist der mitgelieferte Feuerwear-Bleistift oder ein anderes Lieblings-Schreibutensil sofort griffbereit für alle Notizen. Ein flach eingenähtes Einsteckfach auf der inneren Rückseite bietet Platz für Zettel, Fahrscheine oder Flyer.

Percy – Abmessungen, Zubehör, Verfügbarkeit & Preis

Das Notizbuch Percy hat die Außenmaße von 22,5 x 16 x 1,5 cm (H x B x T) und ist trotz des robusten Ausgangsmaterials 380 Gramm leicht. Im Lieferumfang ist das auswechselbare Innenheft mit 80 Seiten aus Recyclingpapier und ein Bleistift aus FSC-zertifiziertem Holz mit Feuerwear-Logo enthalten. Das DIN-A5 Papierheft kann im Ersatzteile-Shop für 5,90 Euro nachbestellt werden. Percy wird in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz angeboten und ist ab dem 28. September 2022 im Feuerwear-Online-Shop sowie im Einzelhandel für 49,- Euro erhältlich.

