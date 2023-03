Schnelle Entfeuchtung nach Überschwemmungen

Nicht verzögern

Wasserschäden, die mit Überschwemmungen in Gebäuden einhergehen, bedeuten oft einen großen materiellen Verlust. Wasser in der Gebäudestruktur verursacht Materialkorrosion und die Vermehrung von Baupilzen. Es ist daher notwendig, sehr schnell mit der Entfeuchtung zu beginnen.

Eine Entfeuchtung verhindert das Fortschreiten des Wasserschadens und bremst die Vermehrung von Baupilzen.

Am besten ist es, die Hilfe eines professionellen Entfeuchtungsunternehmens in Anspruch zu nehmen. Vertreter von Entfeuchtungsunternehmen setzen die notwendigen Verfahren und Technologien ein, um Wasser und Feuchtigkeit zu beseitigen. Manchmal versuchen die Betroffenen, ihr Hab und Gut auf eigene Faust zu trocknen. Leider sind nicht alle Hausmittel wirksam und können sogar Schaden anrichten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der umgangssprachliche Begriff der Entfeuchtung nichts mit wirksamen Technologien zur Wasserentfernung zu tun hat. So gibt es zum Beispiel Hausmethoden zur Trocknung durch Belüftung oder Beheizung von Räumen. Solche Methoden eignen sich zum Trocknen von Wäsche im Badezimmer oder zum Entfernen von überschüssigem Dampf in der Küche nach dem Kochen. Leider trocknet das Lüften von Böden oder Wänden diese nicht aus. Es sei denn, wir konnten etwa ein Jahr lang lüften. Einfaches Beheizen der Räume ist ebenfalls nicht effektiv, wenn ein zusätzlicher Luftentfeuchter die Feuchtigkeit nicht beseitigen kann.

Die richtige Wahl der Entfeuchtungstechnologie ist ein Schlüsselprinzip bei der Beseitigung von Wasser nach einer Überschwemmung.

Bautrockner Luftenfeuchter mieten

Eine ordnungsgemäße Entfeuchtung und vollständige Entfernung des Wassers verhindert eine weitere Verschlechterung der Bausubstanz und die Bildung von Baupilzen und Schimmel.

Die Hauptursache für die Bildung von Schimmelpilzen ist Feuchtigkeit. Eine gründliche Trocknung von Mauerwerk und Fußböden verhindert daher die Vermehrung von Schimmelpilzen. Natürlich ist es ratsam, mögliche mikrobiologische Risiken in Form von Pilzen und Schimmel zu neutralisieren. Dies kann durch das Auftragen eines Anti-Pilzmittels auf Wände, Böden und Decken geschehen. Das Schimmelpilzmittel greift das biologische Material der Pilze an, tötet sie ab und imprägniert die Materialien.

Der nächste Schritt zur Beseitigung mikrobieller Gefahren bei der Wasserschadensanierung ist die Desinfektion. Die Desinfektion kann z. B. durch eine Ozonbehandlung erfolgen. Die Ozonisierung tötet alle in unserer Umwelt zirkulierenden Lebewesen ab, insbesondere Pilzsporen und pathogene Keime. Die Ozonisierung von Räumen ist heute eine bekannte, wirksame und sichere Methode zur Desinfektion und Beseitigung unangenehmer Gerüche. Praktisch nur wenige Stunden nach der Ozonisierung können Sie ohne Angst vor Vergiftungen in Ihre Räume zurückkehren. Ozon zerfällt bereits nach etwa 2 Stunden spontan in ungefährlichen Sauerstoff, je nach der von den Ozonatoren erzeugten Ozonkonzentration. Auch hier ist anzumerken, dass die Ozonisierung eine von den Versicherungsgesellschaften akzeptierte Methode ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wichtigste bei der Behandlung von Wasserschäden nach Überschwemmungen die Entfeuchtung und Desinfektion ist. Natürlich ist es ebenso wichtig, einen Sachverständigen für Wasserschäden zu konsultieren, damit der gesamte Trocknungsprozess von der Versicherung finanziell abgedeckt ist. Es ist immer eine gute Idee, die Dienste eines professionellen Schadensregulierers in Anspruch zu nehmen, der dem Geschädigten von der Begutachtung bis hin zur vollständigen Wiederherstellung des Zustands vor dem Schaden hilft.

Überschwemmungen? Xtra Systemtrocknung – Wir können helfen

