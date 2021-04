Schnelle und unkomplizierte Finanzierungslösungen für die Land- und Forstwirtschaft

Die Würth Agrar Lease bietet ihren Kunden aus Land- und Fortwirtschaft schnelle und unkomplizierte Finanzierungslösungen ohne versteckte Kosten an. Viele Betriebe aus Land- und Forstwirtschaft müssen aufgrund des technologischen Fortschritts und wachsenden Anforderungen, stärker in neue Technik investieren. Das Team der Würth Agrar Lease, ein Geschäftsbereich der Würth Leasing GmbH & Co. KG, steht dabei den Kunden und dem Handel als verlässlicher Partner mit schnellen und unkomplizierten Finanzierungslösungen zur Seite.

Das Besondere: Keine versteckten Kosten, einfache Finanzierungsanfrage und garantiert schnelle Auszahlungen!

Mit der fortschreitenden Digitalisierung und wachsenden Anforderungen steht die Agrar- und Forstwirtschaft vor großen Herausforderungen und Chancen. Um optimal für die Zukunft aufgestellt zu sein, stehen viele Betriebe vor der Situation, in zukunftsweisende Technik zu investieren.

Das Angebot umfasst vielseitige und transparente Finanzierungslösungen für Land-, Forstwirte sowie Lohnunternehmen, die sich an den Bedürfnissen des Betriebes ausrichten. Dafür sind für Händler und Kunden deutschlandweit an acht Standorten Mitarbeiter mit sehr guten Fachkenntnissen aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Finanzierung regional vertreten.

“Wir verstehen uns als Partner für Kunden und Händler gleichermaßen, und bringen sie mit unseren Finanzierungsangeboten schnell und unkompliziert zusammen. Unsere Kunden und der Handel profitieren von Finanzierungsanfragen ohne Selbstauskunft, schnellen Entscheidungen sowie garantiert zügigen Auszahlungen. Alles ohne versteckte Kosten.”, so Vertriebsleiter Thomas Knappmann.

Würth Agrar Lease – ein Geschäftsbereich der Würth Leasing

Die Würth Leasing GmbH & Co. KG wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Albershausen. Das Unternehmen entwickelt objekt- und kundenspezifische Finanzierungslösungen in verschiedenen Geschäftsbereichen:

Absatzförderung: Wir fördern Ihren Absatz ohne höheres Risiko …

Fahrzeug-Leasing: Wir finanzieren Ihr neues Wunschfahrzeug (PKW, LKW) …

Maschinen-Leasing: Wir begleiten Sie bei Ihren Neuinvestitionen …

IT-Leasing: Wir halten Ihre IT-Ausstattung auf dem neuesten Stand …

Möbel und Einrichtungen: Wir finanzieren Ihr neues Büro oder Ihre Ladeneinrichtung …

Objektbasiertes Leasing: Wir finanzieren Ihr Objekt – dabei steht die Objektbonität im Vordergrund …

Medizin und Pflege: Wir halten Sie und Ihre Technik up to date …

Agrar Lease: Wir finanzieren Ihre Landmaschinen (Feldhäcksler, Mähdrescher etc.) …

Mitarbeiter Incentives: Bike Leasing und Mitarbeiter-PC-Programm …

Zusammen mit der 100-prozentigen Tochterfirma Würth Truck Lease GmbH betreuen über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten über 6.000 Kunden mit einem Finanzierungsvolumen von mehr als EUR 1,2 Milliarden.

Über die Würth-Gruppe

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in ihrem Kerngeschäft, dem Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial. Sie besteht aktuell aus über 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern

und beschäftigt rund 79.000 Mitarbeitende. Davon sind rund 34.000 fest angestellte Verkäufer*innen im Außendienst.

Im Kerngeschäft, der Würth-Linie, umfasst das Verkaufsprogramm für Handwerk und Industrie

über 125.000 Produkte: von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis

hin zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz.

Die Allied Companies – Gesellschaften des Konzerns, die an das Kerngeschäft angrenzen oder diversifizierte Geschäftsbereiche bearbeiten – ergänzen das Angebot um Produkte für Bau- und Heimwerkermärkte, Elektroinstallationsmaterial, elektronische Bauteile (z. B. Leiterplatten) sowie Finanzdienstleistungen. Sie machen über 40 Prozent des Umsatzes der Würth-Gruppe aus.

Kontakt

Würth Leasing GmbH & Co. KG

Thomas Knappmann

Breitensteinstr. 2

73095 Albershausen

01702601606

info@wuerth-agrar-lease.de

http://www.wuerth-agrar-lease.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.